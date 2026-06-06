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Xuất bản ngày 06/06/2026 02:00 PM
Xuất bản ngày 06/06/2026 02:00 PM

Trực tiếp kết quả xổ số Long An hôm nay 6/6/2026 - XSLA 6/6

XSLA 6/6, trực tiếp kết quả xổ số Long An hôm nay 6/6/2026, xổ số Long An thứ Bảy ngày 6/6/2026, xổ số Long An 6/6.

XSLA 6/6. Kết quả xổ số Long An hôm nay 6/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSLA 6/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSLA 6/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Long An hôm nay 6/6/2026 - Xổ số Long An thứ Bảy ngày 6/6/2026

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- XSLA 30/5/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Long An công bố kết quả xổ số ngày 30/5/2026 với giải đặc biệt là 981576 và các hạng giải khác như sau:

XSLA 30/5, kết quả xổ số Long An ngày 30/5/2026.

XSLA 30/5, kết quả xổ số Long An ngày 30/5/2026.

- XSLA 23/5/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Long An mở thưởng ngày 23/5/2026 như sau:

XSLA 23/5, kết quả xổ số Long An ngày 23/5/2026.

XSLA 23/5, kết quả xổ số Long An ngày 23/5/2026.

- XSLA 16/5/2026

Kết quả xổ số Long An (XSLA) ngày 16/5/2026 có giải đặc biệt là 009743 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSLA 16/5, kết quả xổ số Long An ngày 16/5/2026.

XSLA 16/5, kết quả xổ số Long An ngày 16/5/2026.

- XSLA 9/5/2026

Kết quả xổ số ngày 9/5/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Long An mở thưởng có giải đặc biệt là 411089 và các hạng giải khác như sau:

XSLA 9/5, kết quả xổ số Long An ngày 9/5/2026.

XSLA 9/5, kết quả xổ số Long An ngày 9/5/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSLA

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Long An gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 01 giải với giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (trúng 5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (trúng 5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải được 15 triệu đồng.

- Giải ba (trúng 5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải tư (trúng 5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng.

- Giải năm (trúng 4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải sáu (trúng 4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (trúng 3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (trúng 2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải nhận 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Sai một số bất kỳ so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai số hàng trăm nghìn), mỗi giải nhận 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Do đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp quay thưởng.

- Thứ Ba: Gồm đài Bạc Liêu, Bến Tre và Vũng Tàu sẽ quay thưởng.

- Thứ Tư: Gồm đài Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng sẽ thực hiện quay thưởng.

- Thứ Năm: Do đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận sẽ quay thưởng.

- Thứ Sáu: Gồm đài Trà Vinh, Bình Dương, Vĩnh Long quay thưởng.

- Thứ Bảy: Đài TP.HCM, Hậu Giang, Bình Phước, Long An thực hiện quay thưởng.

- Chủ nhật: Có đài Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang sẽ thực hiện quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Long An hôm nay 6/6/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

Minh Trang
(tổng hợp)
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