Tin chuyển nhượng hôm nay 6/6: Man City có thể ưu tiên chiêu mộ Sandro Tonali

(VTC News) -

Diễn biến thị trường chuyển nhượng mới nhất trong 24 giờ qua được cập nhật đầy đủ, bao gồm tin đồn và tin chính thức về các thương vụ mua bán cầu thủ của các đội bóng hàng đầu châu Âu như Man Utd, Liverpool, Man City, Bayern Munich,...

Man Utd hạ phí chuyển nhượng với Rashford

Theo các nguồn tin, ban lãnh đạo Man Utd đã đưa ra quyết định cuối cùng liên quan đến Marcus Rashford, người đang khoác áo Barcelona theo dạng cho mượn đến hết ngày 30/6.

Mùa giải vừa qua, tiền đạo 28 tuổi gây ấn tượng khi ghi 14 bàn và có 10 pha kiến tạo trên mọi đấu trường dưới thời HLV Hansi Flick, góp công giúp Barcelona giành chức vô địch La Liga. Anh cũng là một trong số 26 cầu thủ được HLV Thomas Tuchel triệu tập tham dự World Cup 2026.

Marcus Rashford là nhân tố then chốt trong đội hình của Hansi Flick, góp công lớn giúp Barcelona giành chức vô địch La Liga. (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, tương lai của Rashford sau khi kết thúc hợp đồng cho mượn vẫn là dấu hỏi lớn. Barcelona vừa hoàn tất thương vụ chiêu mộ cầu thủ chạy cánh Anthony Gordon từ Newcastle với mức phí khoảng 75 triệu bảng và nhắm đến Julian Alvarez của Atletico Madrid.

Động thái này làm dấy lên đồn đoán rằng đội bóng xứ Catalan có thể không tiếp tục theo đuổi Rashford. Dù vậy, tờ Sport của Tây Ban Nha cho biết Barcelona vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ ý định giữ chân tiền đạo người Anh.

Man Utd được cho là sẵn sàng thảo luận một phương án mới có lợi hơn cho đội bóng Tây Ban Nha, trong đó mức phí chuyển nhượng có thể thấp hơn mức 30 triệu euro đã được thỏa thuận trước đó.

Man City có thể ưu tiên chiêu mộ Tonali

Sandro Tonali đang được xem là một trong những phương án hàng đầu của Man City để nâng cấp tuyến giữa, trong trường hợp đội bóng không thể chiêu mộ Elliot Anderson từ Nottingham Forest. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Arsenal cũng đang dành sự quan tâm đáng kể cho ngôi sao người Italy.

Sandro Tonali được đánh giá là phương án hàng đầu của Man City. (Ảnh: AP)

Trước đó, Nottingham Forest đã từ chối lời đề nghị đầu tiên từ Man City dành cho Anderson và chỉ chấp nhận đàm phán với mức giá vượt 100 triệu bảng. Hiện vẫn chưa rõ Man City có tiếp tục theo đuổi thương vụ này hay sẽ chuyển hướng sang Tonali, người được cho là có khả năng rời Newcastle trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay.

Bayern đạt thỏa thuận cá nhân với Nathaniel Brown

Theo Sky Germany, Bayern Munich đã đạt thỏa thuận cá nhân với hậu vệ trái Nathaniel Brown và đang xúc tiến kế hoạch đưa cầu thủ này về sân Allianz Arena trong kỳ chuyển nhượng hè.

Ngôi sao 22 tuổi thi đấu ấn tượng trong màu áo Eintracht Frankfurt, qua đó thu hút sự quan tâm từ Arsenal và Man Utd. Tuy nhiên, đội bóng xứ Bavaria đang chiếm ưu thế trong cuộc đua khi đã có những cuộc trao đổi với Frankfurt. Dù vậy, mức giá mà đội bóng chủ quản của Brown yêu cầu lên tới khoảng 52 triệu bảng. Con số này có thể là rào cản lớn đối với bất kỳ thương vụ nào.

Liverpool đang cân nhắc chiêu mộ tiền vệ Alex Scott. (Ảnh: AP)

Liverpool muốn tái hợp Alex Scott với HLV Iraola

Theo ESPN, Liverpool đang cân nhắc chiêu mộ tiền vệ Alex Scott của Bournemouth và có thể tạo điều kiện để cầu thủ này tái hợp với HLV Andoni Iraola.

Tờ The Sun dẫn nguồn tin cho biết đội chủ sân Anfield đang tìm kiếm thêm phương án tăng cường cho tuyến giữa và Scott là một trong những cái tên được quan tâm đặc biệt. Trong khi đó, Man Utd và Tottenham cũng đang theo dõi sát sao tình hình của cầu thủ này.

Dưới thời HLV Iraola tại Bournemouth, Scott đã ra sân 89 trận, ghi 6 bàn và đóng góp 5 kiến tạo. Hợp đồng hiện tại của anh với Bournemouth còn thời hạn hai năm, khiến tương lai của cầu thủ này trở thành một trong những chủ đề đáng chú ý trên thị trường chuyển nhượng hè.

Iliman Ndiaye của Everton nằm trong danh sách rút gọn của Man Utd. (Ảnh: AP)

Man United đưa Ndiaye vào danh sách rút gọn

Theo The Mirror, Man Utd đã đưa tiền vệ cánh Iliman Ndiaye của Everton vào danh sách mục tiêu nhằm tăng cường sức mạnh. Dù vậy, đội chủ sân Old Trafford hiện vẫn ưu tiên bổ sung lực lượng ở những vị trí khác, đặc biệt là tuyến giữa. Trong đó, tiền vệ Ederson của Atalanta được kỳ vọng sẽ trở thành bản hợp đồng đầu tiên trong mùa hè này.

Tuy nhiên, Ndiaye được đánh giá cao nhờ khả năng thi đấu linh hoạt và có thể mang đến thêm chất lượng cho đội bóng. Cầu thủ 26 tuổi vẫn còn ba năm hợp đồng với Everton nhưng có thể đã từ chối các đề nghị gia hạn trong mùa giải vừa qua. Mùa trước, Ndiaye ghi 6 bàn thắng và có 3 pha kiến tạo sau 32 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh.