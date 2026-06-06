Trì hoãn điều trị sỏi vì sợ mổ, người phụ nữ suýt hỏng cả quả thận

(VTC News) -

Theo thông tin từ bác sĩ Mai Văn Lực - khoa Thận Tiết niệu và Nam học (Bệnh viện E), bệnh nhân 58 tuổi, có tiền sử sỏi thận san hô và đã trải qua nhiều lần can thiệp cách đây khoảng 3 năm. Trong quá trình điều trị trước đó, bệnh nhân từng gặp biến chứng phản vệ do thuốc kháng sinh, phải cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sau biến cố này, dù vẫn còn sỏi tồn lưu, người bệnh luôn e ngại việc tiếp tục điều trị. Chỉ đến khi các triệu chứng trở nên nghiêm trọng, ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, bệnh nhân mới đến bệnh viện thăm khám.

Kết quả kiểm tra cho thấy đây là trường hợp rất phức tạp. Khi tiến hành can thiệp, các bác sĩ phát hiện hệ thống đài bể thận chứa nhiều mủ, kèm theo các tổ chức hoại tử do tình trạng nhiễm trùng kéo dài. Đây là tình trạng nguy hiểm bởi người bệnh có thể đối mặt với nguy cơ sốc nhiễm khuẩn, đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Bác sĩ Lực và ekip tiến hành can thiệp cho bệnh nhân.

Ê-kíp điều trị đã phối hợp chặt chẽ với các bác sĩ gây mê hồi sức, chuyên gia dị ứng miễn dịch và dược lâm sàng để xây dựng phương án can thiệp phù hợp, hạn chế tối đa các nguy cơ có thể xảy ra.

Sau can thiệp, tình trạng nhiễm trùng của bệnh nhân bước đầu được kiểm soát. Các bác sĩ đã làm sạch ổ tổn thương và đặt dẫn lưu để bảo đảm thận được lưu thông tốt. Người bệnh tiếp tục được theo dõi, điều trị nhiễm trùng trước khi thực hiện các bước tiếp theo nhằm xử lý hoàn toàn sỏi còn sót lại.

Bác sĩ cho biết không ít bệnh nhân bị sỏi tiết niệu có tâm lý ngại điều trị hoặc cố gắng chịu đựng triệu chứng trong thời gian dài. Điều này có thể khiến bệnh tiến triển nặng, gây nhiễm trùng, suy giảm chức năng thận, thậm chí dẫn tới nhiễm khuẩn huyết và đe dọa tính mạng.

Bác sĩ Lực khuyến cáo người dân cần thăm khám ngay khi có các dấu hiệu như đau vùng hông lưng, tiểu buốt, tiểu ra máu, sốt hoặc tái phát triệu chứng sỏi thận. Việc phát hiện và điều trị sớm không chỉ giúp bảo tồn chức năng thận mà còn tránh được những biến chứng nguy hiểm.