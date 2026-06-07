(VTC News) -

Theo đó, người dân có thể gửi thông tin, tài liệu phản ánh đến địa chỉ email: khieunai@bvntd.gov.vn.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Uỷ ban Cạnh tranh quốc gia sẽ thực hiện các quy trình cần thiết và phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Theo hướng dẫn, người phản ánh cần cung cấp các thông tin cơ bản gồm họ tên, số điện thoại, căn cước công dân và thông tin liên hệ; thông tin về tổ chức, cá nhân kinh doanh bị phản ánh; thời điểm đổ xăng; loại xe, năm sản xuất; nội dung phản ánh và đề nghị.

Cùng đó, người tiêu dùng cũng được khuyến nghị gửi kèm các tài liệu chứng minh (nếu có) để phục vụ việc xác minh, xử lý.

Công bố địa chỉ email tiếp nhận phản ánh về xăng E10. (Ảnh minh hoạ)

Việc công bố đầu mối tiếp nhận phản ánh được thực hiện trong bối cảnh xăng sinh học E10 đang được triển khai tại nhiều địa phương.

Đây là kênh thông tin để người tiêu dùng phản ánh những vấn đề phát sinh trong quá trình mua, sử dụng xăng E10, đồng thời góp phần tăng cường giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên thị trường.

Ngoài kênh này, người dân có thể phản ánh qua ứng dụng "Quanh tôi" các vấn đề trong kinh doanh xăng dầu như: bán không đúng giá niêm yết, đóng cửa bất thường, hạn chế lượng bán, không xuất hóa đơn, hoặc các vấn đề liên quan đến chất lượng nhiên liệu, an toàn cháy nổ và môi trường

Từ ngày 1/6, xăng E10 chính thức được triển khai trên phạm vi toàn quốc, thay thế xăng khoáng RON 95 trong lộ trình chuyển đổi sang nhiên liệu xanh. Bên cạnh đó, xăng E5 RON 92 tiếp tục được kinh doanh đến hết năm 2030.

Liên quan đến trách nhiệm khi phương tiện gặp sự cố được cho là xuất phát từ việc sử dụng xăng E10, Bộ Công Thương cho biết nếu có đủ căn cứ chứng minh nguyên nhân do chất lượng nhiên liệu, đơn vị cung cấp xăng dầu phải chịu trách nhiệm trước tiên. Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xăng dầu cũng có trách nhiệm xử lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bộ Công Thương khuyến cáo người dân ngừng sử dụng nhiên liệu ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ chất lượng không bảo đảm; đồng thời phản ánh tới cơ quan chức năng hoặc đơn vị cung cấp nhiên liệu để được xem xét, xử lý.

Trường hợp phương tiện phát sinh sự cố, người sử dụng nên đưa xe tới các cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa uy tín để kiểm tra và xác định nguyên nhân.