Hơn 6.200 chuyến bay bị chậm trong tháng 6: Hãng nào nhiều nhất?

(VTC News) -

Theo số liệu thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, tỷ lệ máy bay cất cánh đúng giờ toàn ngành trong tháng 6 đạt 75,7%, với 19.382 chuyến. Số chuyến bay bị chậm là 6.231, chiếm 24,3% và 78 chuyến bị hủy, tương đương 0,3%.

Vietjet là hãng khai thác nhiều nhất, với hơn 11.100 chuyến, trong đó 71,5% cất cánh đúng giờ. Hãng này có 3.166 chuyến bay chậm.

Vietnam Airlines khai thác gần 9.570 chuyến, tỷ lệ đúng giờ đạt 79%. Hãng ghi nhận 2.054 chuyến chậm và 57 chuyến bị hủy.

Vietravel Airlines khai thác 662 chuyến, nhưng có tới 226 chuyến bị chậm, tương ứng 34,1%.

Bamboo Airways thực hiện 725 chuyến bay, với tỷ lệ đúng giờ là 66,8% chuyến khởi hành đúng giờ, còn lại 241 chuyến chậm, tỷ lệ là 33,2%.

Hơn 6.200 chuyến bay bị chậm trong tháng 6. (Ảnh minh họa)

Vasco (công ty con Vietnam Airlines) chuyên khai thác chặng bay TP.HCM - Côn Đảo là hãng có tỷ lệ đúng giờ cao nhất. Với 1.103 chuyến, hãng có tới 993 chuyến đúng giờ, đạt 90%. Tỷ lệ chậm giờ chỉ có 110 chuyến, đạt 10%.

Pacific Airlines và Sun PhuQuoc Airways cũng có tỷ lệ chuyến bay đúng giờ khá cao, đạt 85,3% - 81,3%. Tỷ lệ chuyến bay chậm giờ tương ứng 14,7% và 18,7%.

Cục Hàng không Việt Nam thống kê nguyên nhân lớn nhất khiến chuyến bay bị chậm tiếp tục là máy bay về muộn, với 3.711 chuyến, chiếm gần 60% tổng số chuyến trễ. Điều hành bay đứng thứ hai, chiếm 15%, tiếp đến là nguyên nhân từ hãng hàng không với hơn 11%.

Việc gần 1/4 chuyến bay bị chậm diễn ra trong tháng cao điểm du lịch hè, khi các hãng đồng loạt tăng tải. Khi lịch khai thác dày, chỉ một chuyến bay đến muộn cũng có thể kéo theo chuỗi chậm ở các chặng tiếp theo trong ngày.

Trong một diễn biến khác, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách tăng cao trong giai đoạn cao điểm hè 2026, nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Cục Hàng không Việt Nam vừa công bố điều chỉnh tham số điều phối giờ cất/hạ cánh (slot) tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

Theo đó, trong giai đoạn từ nay đến 15/8 và từ 24/8 - 6/9, điều chỉnh tham số điều phối slot tại khu vực nhà ga đi nội địa lên 17 chuyến/giờ; khu vực đường cất, hạ cánh và dịch vụ điều hành bay vào các khung giờ từ 6h đến 23h59 từ 42 chuyến/giờ lên 44 chuyến/giờ.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã điều chỉnh tham số điều phối slot tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất. Từ 15/6 - 6/9, điều chỉnh tham số điều phối đường cất hạ cánh, đường lăn và dịch vụ bảo đảm hoạt động bay lên 46 chuyến/giờ trong các khung giờ từ 6 - 23h.

Trả lời Báo Điện tử VTC News, ông Bùi Minh Đăng, Trưởng phòng Vận tải, Cục Hàng không Việt Nam cho biết: “Việc triển khai điều chỉnh tăng tham số điều phối slot tại hai Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất được Cục Hàng không Việt Nam triển khai theo hướng linh hoạt, hiệu quả, tiết kiệm qua việc rà soát năng lực khai thác thực tế, tối ưu hóa khung giờ cao điểm, góp phần nâng cao năng lực khai thác và duy trì chất lượng dịch vụ hành khách dịp cao điểm hè và dịp lễ Quốc khánh 2/9”.