Hơn 18,6 triệu đồng đến với người mẹ đứt tủy chỉ mong được về ôm con

(VTC News) -

Đại diện Báo Điện tử VTC News vừa trao số tiền 18.642.369 đồng do bạn đọc, các nhà hảo tâm và mạnh thường quân gửi ủng hộ gia đình chị Nguyễn Thị Thanh (37 tuổi, quê xã Lam Thành, Nghệ An), sau khi bài viết “Mẹ 37 tuổi đứt tủy sau tai nạn, liệt hoàn toàn, con 8 tuổi mỗi đêm hỏi ’Bao giờ mẹ về?‘” được đăng tải.

Đón nhận món quà đầy nghĩa tình, anh Phan Hữu Thái - chồng chị Thanh - xúc động nhiều lần gửi lời cảm ơn đến độc giả VTC News cùng các nhà hảo tâm quan tâm, sẻ chia với gia đình trong giai đoạn khó khăn nhất.

“Có những lúc vợ chồng tôi tưởng như không còn biết bấu víu vào đâu. Số tiền mọi người ủng hộ không chỉ giúp gia đình có thêm chi phí điều trị mà còn là nguồn động viên rất lớn để vợ tôi có thêm niềm tin tiếp tục chiến đấu với bệnh tật. Gia đình tôi xin chân thành cảm ơn Báo Điện tử VTC News, quý bạn đọc và tất cả những tấm lòng hảo tâm đã giúp đỡ”, anh Thái nghẹn ngào nói.

Theo anh Thái, toàn bộ số tiền sẽ được gia đình sử dụng để chi trả viện phí, thuốc men và phục vụ quá trình phục hồi chức năng của chị Thanh trong thời gian tới. Hành trình điều trị vẫn còn rất dài, song sự chung tay của cộng đồng đã giúp gia đình vơi bớt phần nào gánh nặng.

Đón nhận món quà đầy nghĩa tình, anh Phan Hữu Thái - chồng chị Thanh gửi lời cảm ơn đến độc giả VTC News cùng các nhà hảo tâm.

Trước đó, câu chuyện của chị Nguyễn Thị Thanh khiến nhiều độc giả xót xa. Nằm điều trị tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, người mẹ 37 tuổi gần như mất hoàn toàn khả năng tự xoay trở sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào chiều 24/4.

Tai nạn bất ngờ khiến mọi hy vọng của gia đình gần như sụp đổ. Cú va chạm khiến chị bị đa chấn thương, đụng dập hai lá phổi, phải dẫn lưu màng phổi cấp cứu. Nặng nề nhất là chấn thương cột sống gây đứt tủy, liệt hoàn toàn phần thân dưới.

Các bác sĩ phải phẫu thuật khẩn cấp cố định cột sống bằng nẹp vít để giữ tính mạng cho người bệnh. Dù qua cơn nguy kịch, chị vẫn phải đối mặt với nguy cơ mất khả năng vận động vĩnh viễn và cần quá trình điều trị, phục hồi chức năng kéo dài.

Biến cố cũng đẩy gia đình vốn đã khó khăn vào cảnh kiệt quệ. Để cứu vợ, anh Thái phải vay mượn khắp họ hàng, người thân, gom góp được khoảng 80 triệu đồng. Tuy nhiên, số tiền nhanh chóng cạn sau nhiều ngày hồi sức tích cực, phẫu thuật và điều trị.

Không chỉ gánh nặng viện phí, gia đình còn chịu nhiều khó khăn khi trước đó bố chồng chị Thanh mắc bệnh tim nặng, mới qua đời không lâu. Trong nhà còn có người em bị tàn tật, không có khả năng lao động. Mọi chi tiêu gần như đều trông vào nguồn thu nhập ít ỏi của hai vợ chồng trước khi tai nạn xảy ra.

Sự sẻ chia của bạn đọc VTC News và các nhà hảo tâm không chỉ giúp gia đình có thêm điều kiện chữa bệnh mà còn tiếp thêm hy vọng để người mẹ 37 tuổi kiên trì vượt qua nghịch cảnh.