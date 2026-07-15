Tăng phụ cấp đặc thù cho nhân viên y tế

(VTC News) -

Từ ngày 15/7, nhiều chế độ phụ cấp dành cho nhân viên y tế được điều chỉnh theo hướng tăng mạnh. Mức phụ cấp trực cao nhất tăng gần 185%, phụ cấp phẫu thuật tăng gấp đôi sau hơn một thập kỷ giữ nguyên, trong khi lực lượng y tế cơ sở và tham gia chống dịch cũng được bổ sung nhiều chính sách hỗ trợ mới.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 192/2026/NĐ-CP quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế và hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố, cô đỡ thôn, bản. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/7.

Đối tượng áp dụng gồm viên chức, người lao động tại các cơ sở y tế công lập; lực lượng y tế trong quân đội, công an; người tham gia phòng, chống dịch và nhân viên y tế thôn, tổ dân phố, cô đỡ thôn, bản.

Nhân viên y tế chăm sóc người bệnh. (Ảnh: Như Loan)

Theo quy định mới, người lao động trực 24/24 giờ tại các cơ sở y tế được hưởng phụ cấp từ 70.000 đến 325.000 đồng mỗi phiên trực, tùy theo hạng của đơn vị.

Mức cao nhất là 325.000 đồng mỗi phiên, áp dụng tại các cơ sở y tế hạng đặc biệt, hạng I và một số đơn vị pháp y tâm thần Trung ương. Cơ sở y tế hạng II được hưởng 255.000 đồng, trong khi các bệnh viện còn lại, trạm y tế xã và cơ sở cấp cứu ngoại viện công lập được hưởng 185.000 đồng mỗi phiên trực. Riêng các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công và một số cơ sở trợ giúp xã hội áp dụng mức 70.000 đồng.

Người trực tại các khoa, khu vực đặc biệt được hưởng mức phụ cấp bằng 1,5 lần quy định. Nếu trực vào ngày nghỉ hằng tuần, mức hưởng được nhân hệ số 1,3; trực vào ngày lễ, Tết được nhân hệ số 1,8.

Ngoài phụ cấp trực, người làm việc đủ 24 giờ liên tục còn được hỗ trợ tiền ăn 40.000 đồng mỗi phiên.

So với mức đang áp dụng, phụ cấp trực tại bệnh viện hạng đặc biệt và hạng I tăng từ 115.000 lên 325.000 đồng mỗi phiên; bệnh viện hạng II tăng từ 90.000 lên 255.000 đồng; các cơ sở y tế còn lại tăng từ 65.000 lên 185.000 đồng. Mức tăng tương đương gần 185%.

Nghị định cũng điều chỉnh toàn bộ chế độ phụ cấp đối với cán bộ y tế trực tiếp tham gia phẫu thuật và thủ thuật.

Người mổ chính, bác sĩ gây mê hồi sức hoặc châm tê chính được hưởng từ 100.000 đến 560.000 đồng mỗi ca, tùy theo mức độ phẫu thuật.

Người phụ mổ, phụ gây mê hồi sức hoặc phụ châm tê được hưởng từ 60.000 đến 400.000 đồng mỗi ca. Nhân viên phục vụ ca mổ được hưởng từ 40.000 đến 240.000 đồng.

So với quy định được áp dụng từ năm 2011, mức phụ cấp này đã tăng gấp đôi ở tất cả các nhóm đối tượng.

Đối với các thủ thuật, mức phụ cấp bằng 30% phụ cấp của ca phẫu thuật cùng loại.

Những người trực tiếp tham gia giám sát, điều tra dịch tễ, lấy mẫu, xét nghiệm, khám và điều trị người bệnh truyền nhiễm tiếp tục là nhóm được hưởng mức hỗ trợ cao nhất.

Đối với bệnh truyền nhiễm nhóm A, phụ cấp là 420.000 đồng mỗi người mỗi ngày. Các lực lượng tham gia hỗ trợ khác được hưởng 280.000 đồng.

Với bệnh truyền nhiễm nhóm B, mức phụ cấp là 280.000 đồng mỗi ngày; bệnh truyền nhiễm nhóm C là 210.000 đồng.

Người thường trực chống dịch 24/24 giờ được hưởng 280.000 đồng mỗi ngày. Nếu trực vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ, Tết, mức hưởng được tính theo hệ số quy định. Bên cạnh đó, mỗi phiên trực còn được hỗ trợ tiền ăn 40.000 đồng.

So với trước đây, phụ cấp chống dịch đối với bệnh truyền nhiễm nhóm A tăng từ mức tối đa 225.000 lên 420.000 đồng mỗi người mỗi ngày, tương đương khoảng 87%.

Nghị định cũng nâng mức hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản.

Mức hỗ trợ bằng 0,7 lần lương cơ sở áp dụng với người làm việc tại các thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; thôn, bản thuộc vùng khó khăn; hoặc tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên.

Các trường hợp còn lại được hưởng mức hỗ trợ bằng 0,5 lần lương cơ sở trong thời gian công tác.

So với quy định trước đây, mức hỗ trợ phổ biến đã được nâng từ 0,3-0,5 lần lương cơ sở lên 0,5-0,7 lần lương cơ sở, góp phần cải thiện thu nhập cho lực lượng y tế tuyến cơ sở, những người đang đảm nhiệm vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cộng đồng.