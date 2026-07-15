Bắt Giám đốc và Tổng Biên tập Nhà xuất bản Hội Nhà văn

(VTC News) -

Mở rộng điều tra vụ án liên quan cuốn sách “Chuyện với Thanh - lời kể mới về ánh sáng”, ngày 15/7, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Thuý Hằng (SN 1976; trú tại BT2A-4, làng Việt kiều Châu Âu, khu đô thị Mộ Lao, phường Hà Đông), Giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn.

Ngoài Nguyễn Thuý Hằng, 2 người khác cùng bị khởi tố, bắt tạm giam là Đào Bá Hoan (SN 1971; trú tại số 246, HH3 Hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt), Tổng Biên tập NXB Hội Nhà văn và Nguyễn Văn Yên (SN 1962; trú tại căn hộ 809 khu nhà ở cao tầng CT14A2, khu đô thị Nam Thăng Long, phường Phú Thượng), Trưởng ban biên tập Nhà xuất bản Hội nhà văn.

Bị can Nguyễn Thuý Hằng bị khởi tố vì liên quán cuốn sách “Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng”.

Hành vi vi phạm của 3 bị can phạm vào tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định tố tụng nêu trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội phê chuẩn.

Theo tài liệu điều tra, cả 3 bị can trên đã có hành vi biên tập, chỉnh sửa, phát hành cuốn sách có tựa đề “Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng”.

Nội dung của cuốn sách này có tính chất xuyên tạc lịch sử, các đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước; xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước khác.

Bị can Nguyễn Thành Nam, tác giả cuốn sách “Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng”.

Trước đó, cuối tháng 4, cuốn sách “Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng” do Nguyễn Thành Nam viết, được Nhà xuất bản Hội Nhà văn xuất bản.

Sau khi cuốn sách gây tranh luận, ngày 15/6, Cục Xuất bản, In và Phát hành xử phạt Nhà xuất bản Hội Nhà văn 100 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong 2 tháng. Cơ quan quản lý xác định cuốn sách có một số thông tin, nhận định không chính xác về nhân vật, sự kiện lịch sử và sử dụng ngôn ngữ chưa phù hợp khi viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng một số lãnh đạo tiền bối của Đảng.

Nhà xuất bản còn bị buộc tiêu hủy số sách đã thu hồi và nộp lại khoản lợi bất hợp pháp từ việc phát hành.

Ngày 7/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam tác giả Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh (nhà sáng lập cộng đồng Spiderum) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.