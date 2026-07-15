Hạ tầng điện góp phần củng cố thế trận biên phòng toàn dân

(VTC News) -

Hạ tầng điện hỗ trợ lực lượng biên phòng thực hiện nhiệm vụ

Đồn biên phòng cửa khẩu Bu P‘Rang hiện quản lý 16,5 km đường biên giới, đồng thời bảo đảm an ninh khu vực cửa khẩu quốc gia Bu P’Rang, tiếp giáp tỉnh Mondulkiri (Campuchia).

Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Chinh, Phó Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu Bu P‘Rang, việc đầu tư hệ thống điện lưới quốc gia đến khu vực biên giới đã tạo điều kiện để đơn vị nâng cao hiệu quả công tác chỉ huy, điều hành và bảo đảm thông tin liên lạc trong thực hiện nhiệm vụ.

Thiếu tá Nguyễn Văn Chinh, Phó Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu Bu P’Rang, kiểm tra lưới điện cùng nhân viên Điện lực Tuy Đức, tỉnh Lâm Đồng.

“Nguồn điện ổn định giúp các trang thiết bị phục vụ công tác quản lý, chỉ huy hoạt động liên tục, đồng thời cải thiện điều kiện sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại địa bàn biên giới”, Thiếu tá Nguyễn Văn Chinh cho biết.

Theo ông, cùng với sự phối hợp của chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng, hạ tầng điện là một trong những điều kiện quan trọng góp phần giúp đơn vị hoàn thành nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới.

Khi người dân ổn định cuộc sống, biên giới thêm vững

Không chỉ hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ, điện lưới còn tạo điều kiện để người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và yên tâm gắn bó với địa bàn.

Ông Vũ Minh Tiến, Trưởng Bôn Bu Dăk, cho biết nhiều hộ dân đã đầu tư hệ thống điện 3 pha phục vụ bơm tưới cà phê, hồ tiêu; đồng thời trang bị thêm các thiết bị điện phục vụ sinh hoạt.

Theo ông Tiến, khi đời sống được cải thiện, người dân có điều kiện quan tâm nhiều hơn đến việc giữ gìn an ninh trật tự. Nhiều hộ đã lắp đặt camera giám sát, phối hợp với chính quyền và lực lượng chức năng trong công tác bảo vệ địa bàn.

Là hộ vừa chuyển đến khu tái định cư, anh Điểu Đen cho biết điện ổn định giúp gia đình sử dụng thuận tiện các thiết bị sinh hoạt. Gia đình cũng dự định đầu tư thêm tủ lạnh, máy giặt và lắp đặt internet khi điều kiện kinh tế cho phép.

Anh Điểu Đen, hộ dân khu tái định cư Bôn Bôn Bu Dăk, xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng.

Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Chinh, phát triển kinh tế và ổn định đời sống Nhân dân luôn là nền tảng quan trọng để xây dựng khu vực biên giới vững mạnh. Khi người dân yên tâm bám đất, bám làng, công tác bảo vệ chủ quyền cũng nhận được sự đồng thuận và phối hợp tích cực hơn từ cộng đồng.

Điện lưới tạo nền tảng triển khai chuyển đổi số

Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ biên giới, Đồn biên phòng cửa khẩu Bu P‘Rang đang triển khai mô hình ”Bộ đội biên phòng chung tay chuyển đổi số“.

Thượng tá Phạm Văn Khá, Chính trị viên Đồn biên phòng cửa khẩu Bu P’Rang, cho biết nguồn điện ổn định là điều kiện quan trọng để đơn vị triển khai các hoạt động chuyển đổi số đến người dân.

Cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn người dân sử dụng tài khoản VNeID, thư điện tử, quét mã QR để cung cấp thông tin, tiếp cận chủ trương, chính sách và sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Thượng tá Phạm Văn Khá, Chính trị viên Đồn biên phòng cửa khẩu Bu P‘Rang, xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng.

Đơn vị cũng thành lập tổ hỗ trợ chuyển đổi số, trực tiếp đến từng hộ dân hướng dẫn cài đặt, sử dụng các nền tảng số phù hợp với điều kiện thực tế ở khu vực biên giới. Đến nay, đơn vị đã tổ chức 67 đợt tuyên truyền, trực tiếp hỗ trợ hơn 40 hộ dân tiếp cận các dịch vụ số.

Điện ”đi trước một bước“, tạo nền tảng phát triển vùng biên

Theo ông Trần Minh Huy, Trưởng Điện lực Tuy Đức (Công ty Điện lực Lâm Đồng, Tổng công ty Điện lực miền Nam), việc bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục tại khu vực biên giới luôn được đơn vị xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Mặc dù địa bàn rộng, địa hình phức tạp và dân cư phân tán, Điện lực Tuy Đức vẫn thường xuyên đầu tư, nâng cấp lưới điện, ứng dụng công nghệ trong quản lý vận hành và bố trí lực lượng trực 24/24 giờ nhằm xử lý kịp thời các sự cố.

Theo ông Huy, khi có nguồn điện ổn định, người dân mạnh dạn đầu tư sản xuất, mở rộng quy mô canh tác và nâng cao thu nhập. Đây cũng là tiền đề để địa phương phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng khu vực biên giới ổn định, an toàn.

Từ thực tiễn tại Quảng Trực có thể thấy, đầu tư hạ tầng điện không chỉ mang ý nghĩa bảo đảm đời sống dân sinh. Khi điện lưới được phủ rộng, người dân có điều kiện phát triển sản xuất, lực lượng biên phòng nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, chuyển đổi số được triển khai sâu rộng hơn.

Những yếu tố đó đang cùng tạo nên nền tảng quan trọng để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc tại khu vực biên giới.