Công an tỉnh Trà Vinh có tân giám đốc

(VTC News) -

Chiều 15/8, tại Công an tỉnh Trà Vinh, Bộ Công an tổ chức lễ thông báo, công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an thông báo quyết định điều động Đại tá Trần Xuân Ánh (sinh năm 1975, quê huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.

Đại tá Nguyễn Thanh Hải phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh Báo Trà Vinh)

Bộ Công an cũng điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Thanh Hải (sinh năm 1973, quê huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp), Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đến giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đánh giá, Đại tá Trần Xuân Ánh trong thời gian làm Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã đoàn kết cùng lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt các mặt công tác, góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Trà Vinh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị tân Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh sớm tiếp nhận công việc, tiếp cận địa bàn, phát huy năng lực, kinh nghiệm trong quá trình công tác; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh; phát huy sức mạnh của tập thể, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng.