(VTC News) -

Ngày 21/6, Đồng Nai tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Hồng Phong giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thay thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang nhận công tác tại Bộ Công an.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong (SN 1972) quê quán tỉnh Phú Thọ. Đại tá Nguyễn Hồng Phong từng giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh Nội địa Bộ Công an. Trước khi được điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Đại tá Nguyễn Hồng Phong từng giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Trước đó, sáng 20/6, Hà Tĩnh tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Đại tá Nguyễn Xuân Thao (47 tuổi) - Phó Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại - được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Quyết định được Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an trao cho Đại tá Nguyễn Xuân Thao tại trụ sở Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Đại tá Nguyễn Xuân Thao đảm nhiệm cương vị mới thay cho người tiền nhiệm là Đại tá Nguyễn Hồng Phong.