Công an Hà Nội nêu lý do thiếu camera phạt nguội ở đường Vành đai 3 trên cao

(VTC News) -

Video: Xe ôm đi vào đường cấm bắt khách, người đi bộ vô tư đi vào cao tốc bắt xe

Ngày 28/3, tại họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội của UBND TP Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng trả lời về nguyên nhân chưa lắp camera phạt nguội xe ô tô vượt ẩu, lấn làn, đi vào làn khẩn cấp, xe khách, xe ôm bắt khách trên đường Vành đai 3 trên cao.

Theo ông Tùng, Công an TP Hà Nội đã xử lý nhiều trường hợp phương tiện vi phạm giao thông trên tuyến đường Vành đai 3 trên cao. Tuy nhiên, việc xử lý này chưa triệt để, vẫn còn trường hợp vi phạm vào nhiều khung giờ khác nhau.

Việc đề nghị giải quyết triệt để các hành vi vi phạm giao thông bằng biện pháp lắp camera phạt nguội trên tuyến đường này là rất cần thiết.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội trả lời tại họp báo.

"Thực hiện quyết định 165, ngày 3/2/2021 của Thủ tướng về phê duyệt đề án đầu tư lắp đặt camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông, phục vụ an ninh trật tự và xử phạt vi phạm hành chính, Công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị rà soát, lên phương án lắp đặt bổ sung camera để xử phạt nguội các hành vi vi phạm trên tuyến đường Vành đai 3 trên cao.

Lộ trình việc này do Bộ Công an phê duyệt, chúng tôi thường xuyên báo cáo UBND TP, Bộ Công an sớm lắp toàn bộ hệ thống camera phạt nguội", Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết.

Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin thêm, hiện nay tuyến Vành đai 3 trên cao có 39 camera giao thông được lắp từ cầu Thanh Trì đến nút Pháp Vân - Quốc lộ 1A và từ nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến đến cầu vượt Mai Dịch.

Hệ thống camera này kết nối với Trung tâm điều khiển đèn tín hiệu giao thông và Trung tâm chỉ huy của Công an thành phố nhằm theo dõi về tình hình trật tự, an toàn giao thông, kịp thời phát hiện sự cố, các vụ việc ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến để thông báo cho lực lượng chức năng giải quyết, điều tiết giao thông.