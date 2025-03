Bắt người đàn ông mua 2 khẩu súng cất giấu trong kho lúa

(VTC News) -

Ngày 17/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can; đồng thời thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Kim Lĩnh (SN 1979, trú thôn 3, xã Trà Linh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Hồ Kim Lĩnh bị khởi tố. (Ảnh: CA)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Trà My xác định: Khoảng năm 2000 và 2009, trong lúc làm rẫy, Lĩnh có gặp và mua 2 khẩu súng, đạn của 2 người đàn ông lạ mặt.

Lĩnh mua các khẩu súng và đạn này nhằm mục đích săn bắn thú rừng. Sau đó, đối tượng cất giấu súng, đạn tại 2 kho lúa của gia đình.

Cơ quan An ninh điều tra khuyến cáo người dân không sản xuất, chế tạo, tàng trữ, sử dụng, vận chuyển, mua bán trái phép; không tiếp tay, giúp sức cho các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Các tổ chức, cá nhân hiện đang tàng trữ trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (từ bất kỳ nguồn nào hoặc phát hiện, thu nhặt được) tự giác đến Cơ quan Công an, quân sự hoặc UBND nơi gần nhất để khai báo, giao nộp.