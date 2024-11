Con trai duy nhất của NSND Thái Bảo tài năng thế nào?

(VTC News) -

NSND Thái Bảo và NSƯT Anh Tuấn kết hôn năm 1989. Hai nghệ sĩ có duy nhất một người con trai là Nguyễn Bảo Anh, đang là nhạc công kèn ở Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam.

Mới đây, Bảo Anh (nghệ danh Bảo Anh Taruki) vừa ra mắt album đầu tay Thanh âm thời gian mang màu sắc văn hóa Việt Nam – Nhật Bản. Album gồm 7 bản hoà tấu: Melodies of life, Giấc mơ trưa, Laputa, Cơn mưa tháng Năm, A town with an ocean view, Dù chẳng phải anh và Trong lành những giấc mơ.

Ngoài ra, Bảo Anh cũng phát hành MV Giấc mơ trưa, A town with an ocean view và Sora mo toberu hazu (Tôi có thể bay lên tới bầu trời, Spitz).

NSND Thái Bảo ôm con trai khóc trên sân khấu.

Theo Bảo Anh Taruki, 7 bản nhạc kể trên do chính anh lựa chọn bởi tất cả đều gắn liền với những sự kiện lớn trong đời sống của mình. Màu sắc âm nhạc trong Thanh âm thời gian không chỉ nhẹ nhàng, lãng mạn, trong sáng, vui tươi mà còn mang đến những cảm thức “chữa lành”.

Album do ba nhạc sĩ Lưu Hà An, Thành Vương và Nguyễn Việt Hùng phối khí. Chính NSND Thái Bảo cũng ngỡ ngàng rằng: "Tôi không biết con làm cách nào có thể thuyết phục được nhạc sĩ giỏi, khó tính như anh Lưu Hà An nhận lời phối khí cho album này".

Nhạc sĩ Lưu Hà An tiết lộ, ông đã dành rất nhiều thời gian và chất xám cho việc phối khí hai bản nhạc trong album. "Nhận được lời mời từ Bảo Anh, với khoảng cách tuổi khá lớn, tôi đã băn khoăn vì hai cách nhìn, hai chặng đường, hai ngôn ngữ âm nhạc khác nhau. Đây đều là những tác phẩm nổi tiếng và lại là phối cho một nghệ sĩ chơi nhạc cụ chứ không phải ca sĩ nên tôi thấy khá là áp lực, phải tham khảo rất nhiều bản thu, cố gắng làm sao nổi bật tiếng kèn của Bảo Anh lên trên hết”, nhạc sĩ Lưu Hà An chia sẻ.

Nghệ sĩ Bảo Anh là con trai duy nhất của NSND Thái Bảo và NSƯT Anh Tuấn

Chia sẻ tại buổi họp báo, NSND Thái Bảo không giấu được niềm xúc động, khóc khi thấy con trai trưởng thành, có những bước đầu tiên trên con đường nghệ thuật. NSND Thái Bảo cho biết từ năm 3 tuổi, con trai đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc, thích các bài hát trên TV, thậm chí phải mở nhạc quảng cáo ra thì Bảo Anh mới chịu ăn.

Biết con đam mê nghệ thuật, Thái Bảo định hướng chứ không áp đặt. Năm 10 tuổi, Bảo Anh trúng tuyển vào Học viện Âm nhạc Quốc gia với chuyên ngành Clarinet. Một ngày, Bảo Anh mượn đĩa CD của Kenny G để nghe. Âm nhạc của người nghệ sĩ tài hoa ấy đã làm cho trái tim con rung động và đã tạo cảm hứng cho con thích thú Saxophone. Bảo Anh mê mẩn tiếng kèn của Kenny G và xem huyền thoại âm nhạc này như một hình mẫu để học tập.

NSND Thái Bảo cho biết Bảo Anh từng trúng tuyển trường LCCM - London nhưng con trai quyết định ở Việt Nam học thêm với các thầy Trần Mạnh Tuấn, Quyền Thiện Đắc, Hồng Kiên, Tùng Sax…và quyết định gắn bó, nuôi dưỡng và theo đuổi niềm đam mê Saxophone.

NSND Thái Bảo cũng cho biết tuy là con một nhưng ít khi Bảo Anh bố mẹ phiền lòng. Bảo Anh giống bố ở sự hiền lành, chân thành và điềm đạm. Giống mẹ ở sự yêu nghề, say nghề và không ngừng đam mê.

Là "con nhà nòi" nhưng Bảo Anh Taruki tiết lộ bản thân rất áp lực vì gần như làm gì, nhất là những thứ liên quan đến nghệ thuật đều bị soi.

"Ai cũng bảo: "Con trai NSND Thái Bảo đấy, để xem nó thế nào, thổi kèn ra sao". Những lần đi thi mọi người cũng để ý đến tôi nhiều hơn những thí sinh khác. Chính những điều đó khiến tôi rất áp lực. Tuy nhiên, chưa bao giờ tôi cảm thấy tự ti mà biến nó thành sự tự tin. Tôi luôn cố gắng để toàn vẹn hơn, chỉn chu hơn. Chính vì là con của hai nghệ sĩ lớn nên có thể không quá xuất sắc nhưng luôn cố gắng hết sức mình để học tập hoặc biểu diễn. Sự cố gắng đó một phần là để bố mẹ không xấu hổ về mình", Bảo Anh nói.

Vì đây là lần đầu tiên anh tự làm album, chưa có kinh nghiệm nhưng phải lo lắng tất cả mọi khâu, từ tài chính đến việc lựa chọn tác phẩm âm nhạc, liên hệ nhạc sĩ phối khí, liên hệ ban nhạc… "Bố mẹ để tôi tự quyết album đầu tay. Khi hoàn thành, tôi nhờ họ 'thẩm', may mắn nhận được cái gật đầu", Bảo Anh nói.

Bảo Anh Taruki thể hiện "Sora mo toberu hazu".

Nghệ sĩ Bảo Anh Taruki tên thật là Nguyễn Bảo Anh. Từ năm lớp 6, bố mẹ đã cho anh theo học kèn Clarinet tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam do giảng viên Quốc Bảo dạy. Sau này, anh là một trong những học trò ưu tú của các Saxophonist tên tuổi như: Quyền Thiện Đắc, Trần Mạnh Tuấn, Tùng Sax… Sau khi tốt nghiệp, Bảo Anh đầu quân về Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam - nơi mà cả bố và mẹ đã có nhiều năm công tác và cống hiến. Mới đây, Bảo Anh đã giành được giải thưởng Nghệ sĩ biểu diễn kèn Saxophone xuất sắc tại Liên hoan Ban nhạc toàn quốc 2024 do Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Âm nhạc Hà Nội và UBND Thị xã Sơn Tây tổ chức.