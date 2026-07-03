Cổ phiếu PNJ nằm sàn, thấp nhất từ đầu năm sau tin lãnh đạo P-Lab bị khởi tố

(VTC News) -

Sáng 3/7, cổ phiếu PNJ của Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận giảm sàn 6,97% xuống 58.700 đồng/cổ phiếu ngay từ đầu phiên giao dịch. Với diễn biến này, cổ phiếu PNJ lùi sâu về vùng giá thấp nhất kể từ đầu năm 2026.

Đáng chú ý, cổ phiếu khớp chỉ gần 0,9 triệu đơn vị và còn dư bán giá sàn lên tới hơn 10,7 triệu đơn vị sau hơn 1 giờ giao dịch.

Với mức giảm này, thị giá PNJ đã thấp hơn khoảng 8% so với đầu năm. Vốn hóa thị trường của doanh nghiệp lùi về quanh 30.000 tỷ đồng.

Cổ phiếu PNJ nằm sàn sau tin lãnh đạo P-Lab bị khởi tố. (Ảnh minh hoạ).

Với mức giảm kịch biên độ, PNJ trở thành cổ phiếu tác động tiêu cực nhất đến VN-Index trong phiên sáng 3/7, dù chỉ số chung vẫn giữ được sắc xanh nhờ lực đỡ từ nhóm chứng khoán và một số cổ phiếu ngân hàng.

Áp lực bán tháo xuất hiện sau khi thị trường đón nhận loạt thông tin liên quan ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Giám định PNJ, còn được biết đến với tên gọi P-Lab.

Ngày 2/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã triệt phá một đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, đồng thời khởi tố 22 bị can và thu giữ khoảng 1.100 viên kim cương các loại.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây do các đối tượng người nước ngoài tổ chức, thu gom kim cương từ Ấn Độ, tập kết tại Hong Kong trước khi vận chuyển trái phép vào Việt Nam để tiêu thụ.

Cơ quan điều tra xác định đường dây đã thực hiện 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương vào Việt Nam, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.

Một trong những nhân vật đáng chú ý trong vụ án là ông Đặng Ngọc Thảo, sinh năm 1974, nguyên Giám đốc P-Lab, doanh nghiệp giám định đá quý thuộc hệ sinh thái PNJ.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, ông Thảo bị cáo buộc đã câu kết với các đối tượng khác để mua những viên kim cương nhập lậu có thông số thực tế không trùng khớp với giấy chứng nhận của Viện Đá quý Hoa Kỳ (GIA) với giá thấp.

Bằng kiến thức chuyên môn, ông Thảo bị cáo buộc đã mài bỏ mã số GIA được khắc trên viên kim cương, sau đó gắn mã số theo hệ thống của P-Lab và cấp giấy chứng nhận kiểm định mới trước khi đưa sản phẩm ra thị trường tiêu thụ.

Năm 2025, PNJ ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 2.830 tỷ đồng, tăng 33,9% và là mức cao nhất từ trước đến nay.

Riêng quý I/2026, PNJ đạt doanh thu 17.425 tỷ đồng, tăng 79% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 1.467 tỷ đồng, tăng 116%.

Năm 2026, PNJ đặt mục tiêu doanh thu 48.660 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.409 tỷ đồng, tăng lần lượt 37% và 21% so với năm trước. Doanh nghiệp cũng dự kiến tiếp tục duy trì chính sách cổ tức tiền mặt ở mức 20%.