  • logo
Xuất bản ngày 29/06/2026 08:24 AM
Xuất bản ngày 29/06/2026 08:24 AM

Giá vàng nhẫn trơn 24K PNJ hôm nay 29/6/2026 bao nhiêu?

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

Giá vàng nhẫn trơn 24K PNJ hôm nay 29/6/2026 được cập nhật liên tục theo diễn biến thị trường.

Vàng nhẫn trơn 24K là loại vàng có hàm lượng vàng nguyên chất đạt khoảng 99,99% (thường gọi là vàng 9999), được chế tác dưới dạng nhẫn trơn, không gắn đá quý hay các chi tiết trang trí cầu kỳ.

Đặc điểm của vàng nhẫn trơn 24K

Nhờ độ tinh khiết cao, vàng nhẫn trơn 24K có màu vàng ánh kim đặc trưng, giá trị bám sát diễn biến của thị trường vàng và được nhiều người lựa chọn để tích lũy, đầu tư hoặc làm tài sản dự phòng.

So với các loại vàng trang sức có hàm lượng vàng thấp hơn, vàng nhẫn trơn 24K giữ giá tốt, dễ mua bán và có tính thanh khoản cao, phù hợp với những người ưu tiên mục đích bảo toàn giá trị tài sản trong dài hạn.

Vàng nhẫn trơn 24K. (Ảnh minh họa: AI)

Vàng nhẫn trơn 24K. (Ảnh minh họa: AI)

Giá vàng nhẫn trơn 24K PNJ hôm nay 29/6/2026

Cập nhật lúc 8h ngày 29/6/2026, giá vàng nhẫn 24K PNJ (hay nhẫn trơn PNJ 999.9) được niêm yết ở mức 14,55 - 14,85 triệu đồng/chỉ.

Dưới đây là bảng giá vàng tại PNJ cập nhật lúc 8h ngày 29/6/2026

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị
Vàng miếng SJC 999.914.550.00014.850.000đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.914.550.00014.850.000đồng/chỉ
Vàng Kim Bảo 999.914.550.00014.850.000đồng/chỉ
Vàng Phúc Lộc Tài 999.914.550.00014.850.000đồng/chỉ
Vàng PNJ - Phượng Hoàng14.550.00014.850.000đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999.914.300.00014.700.000đồng/chỉ
Vàng nữ trang 99914.285.00014.685.000đồng/chỉ
Vàng nữ trang 992013.962.00014.582.000đồng/chỉ
Vàng nữ trang 9913.933.00014.553.000đồng/chỉ
Vàng 916 (22K)12.845.00013.465.000đồng/chỉ
Vàng 750 (18K)10.035.00011.025.000đồng/chỉ
Vàng 680 (16.3K)9.006.0009.996.000đồng/chỉ
Vàng 650 (15.6K)8.565.0009.555.000đồng/chỉ
Vàng 610 (14.6K)7.977.0008.967.000đồng/chỉ
Vàng 585 (14K)7.610.0008.600.000đồng/chỉ
Vàng 416 (10K)5.125.0006.115.000đồng/chỉ
Vàng 375 (9K)4.523.0005.513.000đồng/chỉ
Vàng 333 (8K)3.905.0004.895.000đồng/chỉ

So sánh giá vàng 24K tại PNJ và các thương hiệu khác

Dưới đây là bảng giá vàng 24K hôm nay tại PNJ và các thương hiệu lớn trên thị trường, cập nhật lúc 8h ngày 29/6/2026:

Thương hiệuLoại vàng Giá mua vào Giá bán raĐơn vị
PNJ Vàng miếng SJC 999.914.550.00014.850.000đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.914.550.00014.850.000đồng/chỉ
Vàng Kim Bảo 999.914.550.00014.850.000đồng/chỉ
Vàng Phúc Lộc Tài 999.914.550.00014.850.000đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999.914.300.00014.700.000đồng/chỉ
SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG14.550.00014.850.000đồng/chỉ
Vàng SJC 5 chỉ14.500.00014.852.000đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ14.540.00014.840.000đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ14.540.00014.850.000đồng/chỉ
Nữ trang 99,99% 14.340.00014.690.000đồng/chỉ
DojiVàng SJC 14.550.00014.850.000đồng/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 14.550.00014.850.000đồng/chỉ
Nguyên Liệu 99.99 13.300.00013.500.000đồng/chỉ
Nữ trang 9999 13.800.00014.300.000đồng/chỉ
Phú Quý Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 14.500.00014.800.000đồng/chỉ
Thần Tài Phú Quý 999.9 14.500.00014.800.000đồng/chỉ
Vàng trang sức 999.9 14.200.00014.700.000đồng/chỉ
Bảo Tín Minh ChâuVàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.430.00014.800.000đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.430.00014.800.000đồng/chỉ
Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9 14.300.00014.700.000đồng/chỉ

Lưu ý: Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng hôm nay 24K tại PNJ và các thương hiệu có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Tin nổi bật
Lịch thi đấu FIFA World Cup 2026 mới nhất
Lịch thi đấu FIFA World Cup 2026 mới nhất
Cái gì càng đầy càng nhẹ, càng vơi càng nặng?
Cái gì càng đầy càng nhẹ, càng vơi càng nặng?
Dự báo thời tiết 29/6: Miền Bắc mưa to và dông, vùng mưa tập trung ở 8 tỉnh
Dự báo thời tiết 29/6: Miền Bắc mưa to và dông, vùng mưa tập trung ở 8 tỉnh
Dự báo thời tiết miền Bắc hôm nay 29/6: Vùng núi có nơi mưa to đến rất to
Dự báo thời tiết miền Bắc hôm nay 29/6: Vùng núi có nơi mưa to đến rất to
Cùng chuyên mục
Tin mới
Giáo sư Nguyễn Đình Hối qua đời

Giáo sư Nguyễn Đình Hối qua đời

Giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Hối, nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Y Dược TP.HCM, Giám đốc đầu tiên của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM qua đời ở tuổi 92.

Mẹo cực hay khi nhắn tin trên Zalo

Mẹo cực hay khi nhắn tin trên Zalo

Ứng dụng Zalo không chỉ để liên lạc mà còn có nhiều công cụ thông minh; việc nắm các mẹo nhắn tin trên Zalo sẽ giúp bạn bảo mật thông tin và tối ưu hóa hiệu suất.

Xem thêm