Chuẩn bị trốn ra nước ngoài, kẻ buôn ma tuý bất ngờ 'quay xe' đầu thú

Trung tá Chu Văn Thanh, Đội trưởng Đội điều tra tội phạm về ma tuý, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Tuấn Linh (SN 2003, quê thị trấn Kép, Lạng Giang, Bắc Giang) và Nguyễn Đắc Lộc (SN 1994, trú ở Tân Lạc, Hoà Bình) về tội Mua bán trái phép chất ma tuý.

Trung tá Thanh kể lại, khi biết công an đang khám xét nơi ở của Linh, Nguyễn Đắc Lộc đã nhanh chân bỏ trốn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an nắm được thông tin các đối tượng chủ mưu cầm đầu hiện đang tổ chức cho Lộc trốn đi nước ngoài nhằm che giấu đầu trên của các đối tượng mua bán ma tuý.

Một mũi điều tra viên được cử về quê của Lộc, gặp gia đình động viên con mình ra đầu thú.

"Gia đình Lộc ở quê sinh sống bình thường, chưa có điều tiếng gì. Bố mẹ Lộc cứ nghĩ con trai xuống Hà Nội lo làm ăn, kiếm sống. Khi biết tin con gây ra tội lớn, nhất là tội về ma tuý, họ rất sốc", Trung tá Chu Văn Thanh kể.

Cơ quan điều tra phải động viên bố mẹ Lộc, nói chuyện để họ tác động, khuyên Lộc ra đầu thú bởi đó là cách duy nhất Lộc có cơ hội gặp bố mẹ, còn thấy đường về. Nếu phạm tội đặc biệt nghiêm trọng mà bỏ trốn ra nước ngoài thì không thể nào gặp được gia đình. Hơn nữa, Lộc không biết tiếng, không có việc làm ổn định thì việc đi nước ngoài khó có thể sinh sống. Gia đình Lộc rất hợp tác, nhanh chóng liên lạc với Lộc.

Sau khi được gia đình động viên, tính toán việc được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, Lộc hứa sẽ đầu thú.

Trần Tuấn Linh và tang vật thu giữ.

Theo Trung tá Thanh, đơn vị cử một nhóm ở quê Lộc, sẵn sàng tiếp nhận khi Lộc đầu thú. Cùng thời điểm, một mũi trinh sát khác truy tìm nơi lẩn trốn của Lộc. "Tâm lý của đổi tượng có thể sẽ xin ra đầu thú nhưng khi đối tượng ở ngoài sẽ chịu rất nhiều tác động từ bạn bè, gia đình, từ các đối tượng liên quan. Vì vậy, chúng tôi vẫn thực hiện các biện pháp xác minh, truy bắt đối tượng", Đội trưởng Đội điều tra tội phạm về ma tuý cho hay.

Trưa 3/8, anh trai Lộc đưa đối tượng tới cơ quan công an trình diện và được cán bộ Công an quận Thanh Xuân tiếp nhận theo đúng quy định, tạo điều kiện hết mức để đối tượng khai báo và chấp hành trong quá trình tạm giữ, tạm giam.

Sau khi khám phá vụ án, Công an quận Thanh Xuân xác minh được người mua ma tuý, hiện đang thực hiện các biện pháp truy xét. Với các đối tượng đầu, cơ quan chức năng tiếp tục củng cố tài liệu để xử lý.

"Với tang vật bắt quả tang và tài liệu chứng cứ thu thập được, Lộc có thể bị truy tố đến khung tử hình. Việc vận động được đối tượng phạm tội đặc biệt nghiêm trọng ra đầu thú là thành công của các cán bộ, chiến sĩ Công an quận Thanh Xuân", Trung tá Chu Văn Thanh nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 1/8, Công an quận Thanh Xuân bắt quả tang Linh đang giao ma tuý cho shipper để giao cho khách. Sau khi bị bắt, Linh tự nguyện giao nộp số ma tuý đang cất giấu tại chỗ ở 4,2 kg ma tuý tổng hợp gồm Ketamine và MDMA.

Quá trình đấu tranh, Trần Tuấn Linh khai nhận cùng Lộc được người khác giao ma tuý cất giấu, phân chia để bán, sử dụng mạng xã hội Telegram để giao dịch và đặt xe ôm công nghệ hãng Be đi giao hàng.

Hai tài xế xe ôm công nghệ nhận đơn hàng của Linh và Lộc khai được phần mềm Be báo nhận đơn hàng vận chuyển, không biết gì về việc trong túi nilon mà Linh đưa cho mang đi giao có cất giấu ma tuý. Bị can Linh cũng không nói 2 tài vế này biết cất giấu ma tuý trong bưu phẩm.