Chưa ra mắt, Land Cruiser Prado thế hệ mới đã đội giá hàng trăm triệu đồng

Land Cruiser Prado thế hệ mới ra mắt toàn cầu vào tháng 8/2023 nhưng Toyota Việt Nam vẫn chưa có kế hoạch chính xác sẽ mang mẫu SUV này về vào thời điểm cụ thể nào. Tuy nhiên, các đơn vị tư nhân chuyên nhập khẩu xe không chính hãng vẫn đang chào bán khách hàng đặt cọc trước với thời điểm giao xe dự kiến vào tháng 9 hoặc 10 tới.

Theo đó, các nhân viên của showroom tư nhân đang báo giá các xe Land Cruiser Prado thế hệ mới với giá chênh cao hơn 500 - 600 triệu đồng so với giá bán lẻ đề xuất chính thức được Toyota công bố. Điều này khá tương đồng với tình trạng của Land Cruiser thế hệ mới trước đây do nguồn cung vào thời điểm ban đầu rất hạn chế nên số lượng xe chính hãng đến với khách hàng quá thấp so với nhu cầu, khiến nhiều khách hàng tìm đến các đơn vị tư nhân.

Mặt khác, các đại lý chính hãng Toyota cũng cho biết, khả năng Land Cruiser Prado 2024 cũng sẽ được bán ra với số lượng ít, nhân viên bán hàng cũng không khẳng định sẽ bán xe với giá tương đương giá đề xuất của Toyota Việt Nam do còn phụ thuộc vào nhu cầu của người tiêu dùng.

Trước đó, Land Cruiser Prado thế hệ mới bắt đầu nhận đặt cọc trước từ tháng 2 vừa qua với kỳ vọng ra mắt chính thức trong quý II/2024 nhưng đã sang quý III mà vẫn chưa có mẫu xe mới. SUV này được nhiều khách hàng mong chờ khi được thay đổi mạnh về thiết kế và bổ sung thêm nhiều trang bị và công nghệ hiện đại hơn.

Dự kiến tại Việt Nam, Land Cruiser Prado mới sẽ được trang bị động cơ 2.4L tăng áp cho công suất tối đa 326 mã lực và mô-men xoắn cực đại 630 Nm, đi kèm với đó là một môtơ điện công suất 48 mã lực hỗ trợ cho khả năng vận hành tiết kiệm và mượt mà hơn, cùng với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh.

Land Cruiser Prado thế hệ mới sở hữu kết cấu khung gầm rời (body-on-frame) được phát triển bởi Toyota tương đồng với Lexus GX mới vừa ra mắt trong khoảng thời gian gần đây, và mẫu GX mới ra mắt cũng đang cháy hàng tại đại lý.

Hiện Land Cruiser Prado không có đối thủ trực tiếp tại Việt Nam vì khó kiếm mẫu SUV cùng kích cỡ vẫn còn trang bị khung gầm rời. Trong khi đó, kề cận nhất về mặt giá bán là các mẫu SUV hạng E như Ford Explorer hay Volkswagen Teramont cũng chỉ sở hữu kết cấu liền khối, trong khi Jeep Wrangler có cùng kiểu khung gầm lại có giá đắt hơn đáng kể, lên tới 3,7 tỷ đồng.