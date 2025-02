Chỉ khoảng 30-35% doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể vay vốn ngân hàng

(VTC News) -

Chủ tịch Hiệp hội DNNVV Việt Nam (Doanh nghiệp nhỏ và vừa) Nguyễn Văn Thân cho biết, hiện nay chỉ có khoảng 30-35% DNNVV có thể tiếp cận vốn vay ngân hàng với tài sản thế chấp hiện có, trong khi đó, "lác đác" một số ngân hàng thực hiện cho vay dựa trên tài sản hình thành trong tương lai nhưng "rất nhỏ giọt". Vì thế, ông Thân đề xuất Chính phủ khuyến khích hệ thống các tổ chức tín dụng đẩy mạnh hình thức cho vay thế chấp dựa trên tài sản hình thành trong tương lai.

Chủ tịch Hiệp hội DNNVV Việt Nam Nguyễn Văn Thân. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Ông Thân cũng kiến nghị Chính phủ sớm trình Quốc hội sửa đổi Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp, quy định giảm thuế cho toàn bộ khối DNNVV để nuôi dưỡng nguồn thu, hỗ trợ tái đầu tư vào sản xuất - kinh doanh. Đồng thời cần sửa đổi Luật Hỗ trợ DNNVV để doanh nghiệp sớm được thụ hưởng những chính sách hỗ trợ khác của Nhà nước một cách hiệu quả.

Ngoài ra, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phấn đấu giảm ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính; ít nhất 30% chi phí kinh doanh và bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết.

Với những doanh nhân, doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, Hiệp hội DNNVV kiến nghị trong bối cảnh cần khuyến khích tăng trưởng như hiện nay, Chính phủ nên xử phạt theo hướng, những vi phạm mang tính chất kinh tế, dân sự xử lý bằng hình thức khắc phục hậu quả kinh tế hoặc các hình thức hành chính khác. Mục tiêu là nâng cao tinh thần thượng tôn pháp luật nhưng đồng thời cũng giảm bớt tâm lý lo ngại cho doanh nhân, doanh nghiệp.

Ông Thân cũng cho rằng Chính phủ nên giao chỉ tiêu về phát triển DNNVV cho các địa phương; đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể bằng văn bản cho Hiệp hội DNNVV Việt Nam theo dõi, giám sát, đánh giá việc thực hiện chỉ số này; báo cáo Chính phủ, Thủ tướng.

Có cùng ý kiến, Chủ tịch HĐQT T&T Group Đỗ Quang Hiển nhấn mạnh DNNVV rất cần về vốn, quản lý yếu, không có tài sản bảo đảm, ý tưởng hay nhưng chưa đủ năng lực lập kế hoạch kinh doanh. Vai trò của ngân hàng vì thế là đồng hành, không chỉ là cấp tín dụng mà còn tư vấn. "Khi cho vay đối với các DNNVV sẽ có rủi ro, kiến nghị Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước cho cơ chế, cho phạm vi mức độ có rủi ro cho DNNVV miễn là không được tiêu cực, có cơ chế để cán bộ ngân hàng triển khai cho vay", ông Hiển kiến nghị.

Chủ tịch HĐQT T&T Group Đỗ Quang Hiển. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Cũng nói về nguồn vốn vay ngân hàng, ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đề xuất Chính phủ chỉ đạo các ngân hàng thương mại dành khoảng từ 5.000 - 20.000 tỷ đồng cho các DNNVV vay với lãi suất ưu đãi với các điều kiện cấp tín dụng rõ ràng, cụ thể; gia hạn thời gian nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ít nhất 6-12 tháng đối với DNNVV; tăng cường đơn giản hoá thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện 30-50%; tổ chức các chương trình đào tạo, tư vấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Bảo Hiền, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam, mong muốn Chính phủ xây dựng các chính sách tín dụng ưu đãi, quỹ bảo lãnh tín dụng dành riêng cho doanh nghiệp do nữ làm chủ, tạo điều kiện để các doanh nghiệp này có thể dễ dàng tiếp cận nguồn vốn với lãi suất hợp lý, giúp họ mở rộng quy mô và đổi mới công nghệ.

Trước những chia sẻ của đại diện DNNVV, bà Phạm Thị Nhung, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng VP Bank cho biết, ngân hàng đang có giao dịch với 74.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đặc điểm của các doanh nghiệp này là tài sản yếu và thiếu, hệ thống quản trị tài chính đơn giản. Chính vì thế VP Bank đã đề ra các giải pháp dành riêng, chia nhóm doanh nghiệp này ra thành 3 nhóm với giải pháp, chi nhánh, nhân lực riêng

Hiện nay VP Bankđã cho vay tín chấp lên đến 5 tỷ đồng/doanh nghiệp để phục vụ sản xuất và thương mại, dư nợ tín dụng là hơn 10.000 tỷ đồng. Đối với các DN xuất nhập khẩu, VP Bank có ưu đãi lãi suất thấp hơn từ 1-1,5% hơn so với lãi suất thông thường. "VP Bank cam kết sẽ đồng lòng, đồng tâm và đồng lực cùng với các doanh nghiệp làm đúng, làm trúng và thành công" bà Nhung nói.

Khu vực kinh tế ngoài Nhà nước cần tăng trưởng 11%/năm

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Đức Tâm nhấn mạnh: "Để đạt được mức tăng trưởng hai con số thì khu vực kinh tế ngoài Nhà nước trong đó có vai trò quan trọng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) cần tăng khoảng 11%/năm".

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đức Tâm phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Theo ông Tâm, năm 2024, GDP của nước ta ước tăng 7,09%, trong đó, khu vực công nghiệp và xây dựng, nơi tập trung phần lớn các DNNVV, tăng 8,24%, đóng góp trên 45% vào tổng giá trị tăng thêm của nền kinh tế. Các DNNVV trong lĩnh vực dịch vụ cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ. Giá trị tăng thêm của khu vực dịch vụ năm 2024 đạt 7,38%, cao hơn so mức tăng 6,9% của năm 2023. Đặc biệt, các ngành bán buôn, bán lẻ, vận tải, kho bãi, tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đều có mức tăng trưởng ấn tượng, trong đó có đóng góp đáng kể của khu vực DNNVV. Ngoài ra, các DNNVV trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản cũng duy trì đà tăng trưởng ổn định, với giá trị tăng thêm năm 2024 đạt 3,27%.

"Điều này cho thấy sự phục hồi và phát triển bền vững của các DNNVV trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động. Tuy nhiên, các DNNVV còn gặp nhiều khó khăn thách thức, còn nhiều rào cản, hạn chế để phát triển thực chất, bền vững", ông Tâm nhận định. Do đó, ông Tâm lưu ý các DNNVV cần bám sát diễn biến của thị trường để chủ động thích ứng, điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, cắt giảm chi phí hoạt động. Đồng thời tận dụng tối đa lợi thế của 17 Hiệp định Thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết, đặc biệt là các Hiệp định tự do thế hệ mới để đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và nguồn cung thay thế.

Chiều 27/2, tại trụ sở Chính phủ, diễn ra Hội nghị Thường trực Chính phủ làm việc với các Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam với chủ đề "Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam bứt phá trong kỷ nguyên mới". Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị; Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, các Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Hồ Đức Phớc, Bùi Thanh Sơn, Nguyễn Chí Dũng Mai Văn Chính cùng dự Hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội DNNVV Việt Nam, một số hiệp hội ngành nghề, cùng đại diện 150 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 20 ngân hàng thương mại.