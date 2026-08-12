Cầu thủ Việt kiều Adou Minh nhập quốc tịch, có thể khoác áo tuyển Việt Nam

(VTC News) -

Chiều 12/8, CLB Công an Hà Nội đăng tải trên trang cá nhân: “Ngay sau tấm vé lịch sử bước vào Vòng bảng AFC Champions League Elite, CLB Công an Hà Nội tiếp tục đón nhận thêm một tin vô cùng ý nghĩa cho hành trình vươn tầm phía trước.

Trung vệ Nguyễn Adou Legley Minh đã chính thức hoàn tất thủ tục pháp lý và có quốc tịch Việt Nam.Sự hiện diện của Adou Minh trong vai trò một nội binh sẽ tiếp thêm sức mạnh và chiều sâu lực lượng cho thầy trò HLV Alexandre Polking trong mùa giải mới 2026/2027 phía trước“.

Adou Minh có quốc tịch Việt Nam.

Hậu vệ này được đào tạo ở Pháp và khoác áo một số đội bóng hạng thấp tại đây trước khi về Việt Nam chơi cho Hà Tĩnh. Cầu thủ này từng thi đấu cho Grenoble, Annecy hay Racing tại Pháp và cho thấy nhiều phẩm chất tốt để phát triển.

Adou Minh là cầu thủ Việt kiều thi đấu ấn tượng nhất tại V.League 2024/25. Anh lặng lẽ đến thử việc ở đội bóng miền Trung rồi từ từ chiếm suất đá chính dưới thời HLV Nguyễn Thành Công. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tỏ ra chắc chắn trong khâu phòng ngự khi có trong tay cặp đôi Helerson và Adou Minh trong vòng cấm.

Sau đó, trung vệ mang dòng máu Pháp quyết định chuyển đến thi đấu cho Công an Hà Nội. Dưới sự dẫn dắt của ông Polking, Adou Minh tiến bộ nhanh chóng, thường xuyên đá chính tại V.League và cho thấy sự đa năng. Khi cần, Adou Minh sẵn sàng thi đấu ở vị trí hậu vệ phải hoặc tiền vệ chứ không chỉ bó buộc trong khu vực vòng cấm địa.

CLB Công an Hà Nội sẽ có thêm cơ hội tìm kiếm cầu thủ Việt kiều khi Adou Minh chính thức trở thành công dân Việt Nam.

Ngoài ra, HLV Kim Sang-sik chắc chắn sẽ để mắt đến cầu thủ này. Đội tuyển Việt Nam đang trải qua cơ bão ở hàng thủ khi Đoàn Văn Hậu vẫn chưa lấy lại được phong độ, Duy Mạnh và Tiến Dũng chấn thương dài hạn. Cầu thủ nhập tịch Đỗ Phi Long chưa đủ đủ điều kiện ra sân cho đội tuyển Việt Nam.

Do đó, nếu Adou Minh tiếp tục chứng minh năng lực, việc anh lên đội tuyển Việt Nam chỉ còn là vấn đề thời gian.