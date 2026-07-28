Malaysia 4-0 Lào: Sao Việt kiều 'im tiếng'

(VTC News) -

Malaysia 4 0 Lào Paulo Josue 45‘ Endrick 57’ Sidavong (phản lưới) 66‘ Kuzain 84’

Theo lịch thi đấu, trận Malaysia vs Lào diễn ra lúc 20h ngày 28/7 (giờ Việt Nam) tại sân vận động Bukit Jalil (Malaysia), thuộc khuôn khổ bảng B giải ASEAN Cup 2026. Khán giả có thể theo dõi trận đấu giữa Malaysia vs Lào trên các nền tảng truyền hình trực tuyến FPT Play, TV360, VTV Go.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội tuyển Malaysia tận dụng lợi thế sân nhà cũng sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả để dồn ép đối thủ. Thực tế, đội tuyển Lào chủ yếu chỉ tập trung phòng ngự và chấp nhận lùi sâu đội hình về phần sân nhà. Ngay cả ngôi sao Việt kiều Damoth Thongkhamsavath cũng chủ yếu đeo bám đối thủ thay vì tổ chức tấn công.

Damoth Thongkhamsavath chưa thể tỏa sáng.

Tuy nhiên, đây là trận đấu mà hàng công Malaysia thi đấu không mấy thuyết phục trong hiệp một. Họ kiểm soát hoàn toàn thế trận trên sân nhưng lại không tạo được những cơ hội đủ tốt để ghi bàn. Các đường tấn công nhắm đến vị trí của bộ đôi nhập tịch Endrick và Paulo Josue.

Chiến thuật này cuối cùng đã phát huy hiệu quả. Từ đường chuyền ngang của Gunalan, Paulo Josue dứt điểm chuẩn xác mang về bàn thắng mở tỉ số trận đấu ngay trước khi 45 phút chính thức trôi qua. Hai đội bước vào giờ nghỉ với lợi thế dành cho Malaysia.

Bước sang hiệp 2, đội tuyển Lào vỡ vụn trước sức ép từ đối thủ. Phút 57, hậu vệ đội khách mắc sai lầm, Sumareh thoát xuống căng ngang để Endrick dứt điểm trong vòng cấm nhân đôi cách biệt. Quãng thời gian còn lại, Malaysia có thêm 2 bàn thắng và kết thúc trận đấu với kết quả 4-0 ngọt ngào.

Đội hình ra sân:

Đội tuyển Malaysia: Ghani, Raymond, Celvin, Shamsul, Ruventhiran, Endrick, Aguero, Gunalan, Sumareh, Ahmad, Paulo Josue.

Đội tuyển Lào: Souvannasangsgo, Singsavang, Phetsivilay, Seesavath, Phetviengsy, Sidavong, Kulungsy, Thongkhamsavath, Khounthoumphone, Chernvanglien, Leuanthala

Thông tin trận đấu

Malaysia có màn khởi đầu thuận lợi tại ASEAN Cup 2026 khi đánh bại Myanmar 2-1 dù bị dẫn trước. Trước thế trận không như ý ở những phút đầu, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe vẫn duy trì sự bình tĩnh và từng bước lấy lại quyền kiểm soát. Cú đúp của đội trưởng Paulo Josue giúp Malaysia hoàn tất màn lội ngược dòng, qua đó giành trọn 3 điểm và tạo lợi thế đáng kể trong cuộc cạnh tranh tấm vé vào bán kết.

Trong khi đó, Lào không có được màn khởi đầu như ý khi để thua đậm 0-5 trước Thái Lan. Đội bóng với nòng cốt là nhiều cầu thủ trẻ bộc lộ không ít hạn chế về kinh nghiệm và khả năng ứng phó trước sức ép từ đối thủ mạnh. Hệ thống phòng ngự thường xuyên mắc sai sót và không thể chống đỡ các đợt tấn công liên tiếp.

Đáng chú ý, trung vệ Phetdavanh Somsanid phải nhận thẻ đỏ ở trận trước và sẽ vắng mặt trong chuyến làm khách trên sân của Malaysia vì án treo giò.

Lịch sử đối đầu hoàn toàn nghiêng về Malaysia khi đội bóng này thắng cả 10 lần chạm trán gần nhất với Lào. Không chỉ áp đảo về kết quả, “Hổ Mã Lai” còn thường xuyên tạo ra những chiến thắng đậm như 3-0 hay 5-1. Riêng 5 cuộc đối đầu gần nhất, Malaysia đã ghi tới 20 bàn vào lưới đối thủ.