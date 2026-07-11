Về nước điều trị sau đột quỵ, Việt kiều Mỹ ấn tượng với tay nghề bác sĩ Việt

(VTC News) -

Ông Đ. bị đột quỵ vào tháng 6/2025 và tiếp tục theo dõi, phục hồi chức năng tại Mỹ sau giai đoạn điều trị cấp cứu. Tuy nhiên, sau hơn 10 tháng, tình trạng yếu liệt nửa người phải vẫn cải thiện rất chậm, cánh tay và nửa người bên phải vẫn gần như mất cảm giác.

Trong lúc tìm kiếm hướng điều trị mới, ông quyết định trở về Việt Nam thăm khám với hy vọng cải thiện khả năng vận động.

Tại bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ, ông được kiểm tra toàn diện và chụp MRI não. BS.CKI Trương Đan Kha, Phó khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng cho biết, kết quả hình ảnh ghi nhận tình trạng xuất huyết đồi thị cạnh não thất bên trái, nguyên nhân trực tiếp gây ra di chứng yếu liệt nửa người phải.

Đáng chú ý, qua quá trình kiểm tra tổng quát, các bác sĩ còn phát hiện ông Đ. bị gãy đầu dưới xương cánh tay, đầu trên xương trụ và xương quay bên phải. Đây là tổn thương kéo dài nhưng trước đó chưa được phát hiện đầy đủ.

Ông Đ chọn Việt Nam điều trị sau đột quỵ (Ảnh: BV S.I.S)

Sau hội chẩn liên chuyên khoa, ông Đ. được phẫu thuật xử lý tình trạng gãy xương, đồng thời xây dựng chương trình phục hồi chức năng chuyên sâu nhằm cải thiện khả năng vận động.

Trong quá trình điều trị, ông Đ. được tập luyện phục hồi chức năng tích cực với nhiều phương pháp hỗ trợ như oxy cao áp, từ trường xuyên sọ, laser công suất cao cùng các bài tập vận động cá thể hóa dưới sự hướng dẫn trực tiếp của kỹ thuật viên.

Sau thời gian điều trị, tình trạng vận động của ông có nhiều chuyển biến tích cực. Từ chỗ phải phụ thuộc vào dụng cụ hỗ trợ, hiện ông đã có thể tự đi lại và thực hiện nhiều hoạt động sinh hoạt cá nhân.

Không chỉ hài lòng với kết quả điều trị, ông Đ. còn ấn tượng với hệ thống máy móc hiện đại và kinh nghiệm thực tiễn của đội ngũ y tế Việt Nam. “Tôi thấy đội ngũ phục hồi chức năng rất đông, có người hướng dẫn mình từng bước. Các bác sĩ và kỹ thuật viên luôn đồng hành cùng bệnh nhân. Đó là điều khiến tôi rất yên tâm” - ông Đ chia sẻ.

Theo BS.CKI Trương Đan Kha, phục hồi sau đột quỵ là một quá trình dài, đòi hỏi sự kiên trì, phối hợp giữa người bệnh, gia đình và nhân viên y tế. Việc được tập luyện đúng phương pháp, duy trì đều đặn có vai trò quan trọng trong việc tối ưu khả năng hồi phục.

Hành trình của ông Đ. cho thấy, ngay cả sau nhiều tháng sống chung với di chứng đột quỵ, người bệnh vẫn có thể cải thiện chức năng vận động nếu được đánh giá đúng tình trạng, can thiệp phù hợp và duy trì phục hồi tích cực.