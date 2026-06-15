Cầu thủ Thuỵ Điển đá 18 giây ghi 1 bàn, tất cả nhờ cảm biến nhỏ xíu

(VTC News) -

Trong chiến thắng 5-1 của Thụy Điển trước Tunisia ở World Cup 2026, tiền vệ Mattias Svanberg chỉ mất 18 giây để ghi bàn sau khi vào sân. Bàn thắng này ban đầu gây tranh cãi vì nghi vấn việt vị và chỉ được công nhận nhờ công nghệ mới mà Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đưa vào giải đấu.

Phút 84, HLV Jon Dahl Tomasson tung Svanberg vào sân khi Thụy Điển đang dẫn Tunisia 3-1. Chỉ 18 giây sau, tiền vệ thuộc biên chế Wolfsburg đệm bóng cận thành từ đường chuyền của Alexander Isak, đưa bóng vào lưới trong sự phấn khích của các cổ động viên Thụy Điển.

Dữ liệu được ghi bởi cảm biến bên trong quả bóng Trionda đã giúp Svanberg thoát khỏi tình huống việt vị.

Tuy nhiên, niềm vui của Svanberg phải tạm trùng xuống khi tình huống lập tức được tổ VAR kiểm tra. Trong pha bóng diễn ra với tốc độ nhanh, Svanberg dường như đã đứng dưới hàng thủ Tunisia khi bóng được đưa vào vòng cấm. Điều này khiến nhiều người tin rằng bàn thắng sẽ không được công nhận.

Dữ liệu từ cảm biến chuyển động gắn bên trong quả bóng Trionda của Adidas xác định Svanberg đã kịp di chuyển trở lại vị trí hợp lệ và không còn đứng dưới hậu vệ cuối cùng của Tunisia. Vì vậy, tổ VAR xác định đây là một pha bóng hợp lệ.

Theo FIFA, mẫu bóng Trionda do Adidas sản xuất được tích hợp chip cảm biến chuyển động IMU có tần số 500 Hz, cho phép ghi nhận dữ liệu tới 500 lần mỗi giây. Nhờ đó, trọng tài có thể theo dõi chính xác mọi chuyển động của trái bóng trong suốt trận đấu.

Công nghệ này giúp trọng tài xác định chính xác điểm chạm bóng - thời điểm cầu thủ tiếp xúc với bóng - từ đó hỗ trợ đưa ra các quyết định việt vị nhanh hơn và chính xác hơn.

Svanberg chỉ cần 1 chạm sau khi vào sân để có 1 bàn thắng. (Ảnh: Reuters)

Ngoài ra, cảm biến còn giúp phát hiện các tình huống bóng chạm tay hoặc va chạm trong vòng cấm. Những dữ liệu thu thập được sẽ hỗ trợ tổ trọng tài đánh giá các pha bóng mà hình ảnh video đôi khi không thể hiện rõ.

Tại World Cup 2022 ở Qatar, quả bóng Al Rihla cũng đã được trang bị cảm biến tương tự để hỗ trợ các quyết định của trọng tài. Tuy nhiên, điểm thay đổi đáng chú ý nằm ở vị trí đặt chip cảm biến chuyển động. Nếu trên Al Rihla, con chip được đặt ở chính giữa ruột bóng thì ở Trionda, nó được đặt ở bên cạnh.

FIFA chưa công bố lý do cụ thể cho sự điều chỉnh này. Dù vậy, nhiều chuyên gia cho rằng việc thay đổi vị trí cảm biến nhằm giúp quả bóng cân bằng hơn và hạn chế ảnh hưởng đến quỹ đạo bay. Nhờ đó, bóng vẫn duy trì được hiệu suất thi đấu, trong khi hệ thống cảm biến vẫn có thể thu thập dữ liệu liên tục và chính xác.