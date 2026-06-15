(VTC News) -

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 15/6 và sáng 16/6 có 3 trận đấu. Trận đấu đầu tiên diễn ra giữa Bỉ và Ai Cập trên sân Seattle. Cùng bảng G, Iran chạm trán New Zealand tại sân SoFi. Trong khi đó, Ả Rập Xê Út sẽ gặp Uruguay ở trận đấu thứ hai của bảng H trên sân vận động Hard Rock (Miami).

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục lịch thi đấu và kênh phát sóng các trận đấu World Cup 2026 mới nhất.

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 15/6 và sáng 16/6

Toàn bộ 104 trận đấu của World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của VTV.

Ngày Giờ Trận đấu Kênh trực tiếp 16/6 2h Bỉ vs Ai Cập VTV3, VTV10, VTV6 16/6 5h Ả Rập Xê Út vs Uruguay VTV3, VTV6 16/6 8h Iran vs New Zealand VTV3, VTV6

Thông tin trận đấu World Cup 2026 hôm nay

Sau màn trình diễn gây thất vọng tại World Cup 2022 ở Qatar, Bỉ bước vào giải đấu năm nay với quyết tâm khẳng định lại vị thế. Con đường đến World Cup 2026 của đội tuyển này khá suôn sẻ. Bỉ dẫn đầu bảng đấu với 18 điểm sau 8 trận, ghi 29 bàn và chỉ nhận 7 bàn thua.

World Cup 2026 đánh dấu lần thứ 2 Ai Cập góp mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh trong 3 kỳ gần đây. Ai Cập được xem là ẩn số đáng gờm nhất tại bảng G. Trên hàng công, bộ đôi Mohamed Salah và Omar Marmoush luôn sẵn sàng tạo đột biến từ các tình huống chuyển trạng thái nhanh, biến đội bóng thành đối thủ mà bất kỳ đội bóng nào cũng phải dè chừng.

Đội tuyển Bỉ được đánh giá là nhân tố nổi bật nhất bảng G. (Ảnh: Reuters)

Từ lần đầu góp mặt tại World Cup năm 1994, Ả Rập Xê Út đã trở thành một trong những đại diện quen thuộc của châu Á ở World Cup, chỉ vắng mặt ở hai kỳ giải liên tiếp vào các năm 2010 và 2014. Dù thường xuyên góp mặt, đội bóng Tây Á chưa tạo được nhiều dấu ấn về mặt thành tích. Trong hai lần gần nhất góp mặt, đội tuyển này đều sớm dừng bước ngay sau vòng bảng.

Về phía Uruguay, đại diện Nam Mỹ giành vé tới World Cup 2026 sau khi kết thúc vòng loại ở vị trí thứ tư với chuỗi ba trận bất bại liên tiếp, gồm hai chiến thắng và một trận hòa. Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị của đội bóng áo xanh vẫn để lại không ít dấu hỏi khi họ không tổ chức bất kỳ trận giao hữu nào trước giải.

Iran bước vào World Cup 2026 với khát khao tạo nên cột mốc lịch sử. Dù đã sáu lần góp mặt tại vòng chung kết, đại diện Tây Á vẫn chưa một lần vượt qua vòng bảng. Trước thềm giải đấu, Iran toàn thắng trong ba trận liên tiếp, bao gồm các chiến thắng trước Costa Rica và Mali. Đáng chú ý, họ giữ sạch lưới ở hai trong ba trận đấu đó.

Trong khi đó, New Zealand có hành trình đến World Cup tương đối thuận lợi. Với việc khu vực châu Đại Dương lần đầu có suất trực tiếp, họ nhanh chóng chứng minh vị thế số một của mình. New Zealand toàn thắng cả năm trận, ghi tới 29 bàn và chỉ để lọt lưới đúng một lần trước các đối thủ như Tahiti hay New Caledonia. Đáng chú ý, họ chưa từng thất bại ở một trận đấu thuộc vòng loại World Cup khu vực châu Đại Dương kể từ tháng 11/2008.

Lịch thi đấu bảng G World Cup 206

Ngày 16/6

2h: Bỉ vs Ai Cập.

8h: Iran vs New Zealand

Ngày 22/6

2h: Bỉ vs Iran.

8h: New Zealand vs Ai Cập.

Ngày 27/6

10h: New Zealand vs Bỉ.

10h: Ai Cập vs Iran.

Lịch thi đấu bảng H World Cup 2026

Ngày 15/6

23h: Tây Ban Nha vs Cape Verde.

Ngày 16/6

5h: Ả Rập Xê Út vs Uruguay.

Ngày 21/6

23h: Tây Ban Nha vs Ả Rập Xê Út.

Ngày 22/6

5h: Uruguay vs Cape Verde.

Ngày 27/6

7h: Cape Verde vs Ả Rập Xê Út.

7h: Uruguay vs Tây Ban Nha.