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Xuất bản ngày 13/08/2026 06:35 PM
Xuất bản ngày 13/08/2026 06:35 PM

Top 10 xe điện bán chạy nhất toàn cầu tháng 6/2026: Xe Trung Quốc chiếm ưu thế

Trong Top 10 xe điện bán chạy nhất toàn cầu tháng 6/2026 thì có tới 8 mẫu xe đến từ các thương hiệu của Trung Quốc, 2 mẫu còn lại là của Tesla.

Top 10 xe điện bán chạy nhất toàn cầu tháng 6/2026: Xe Trung Quốc chiếm ưu thế - 1
(Nguồn: Báo điện tử VOV)
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