Top 10 xe điện bán chạy nhất toàn cầu tháng 6/2026: Xe Trung Quốc chiếm ưu thế

Mitsubishi Xforce và Kia Seltos - hai mẫu SUV hạng B nổi bật mang đến thiết kế ấn tượng và công nghệ hiện đại.
Trong Top 10 xe điện bán chạy nhất toàn cầu tháng 6/2026 thì có tới 8 mẫu xe đến từ các thương hiệu của Trung Quốc, 2 mẫu còn lại là của Tesla.
Tối 13/8 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Đoàn đại biểu Việt Nam rời thành phố Auckland (New Zealand) kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước.
Chiều nay (13/8), 323 thí sinh đến làm thủ tục thi lại tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, đạt 98,48%; 5 em vắng mặt.
Nhóm thanh niên từ 17-19 tuổi cầm theo 2 thanh kiếm, kẹp ba, lạng lách trên phố truy đuổi một thanh niên không quen biết rồi chém nạn nhân thương tích nặng.
Chỉ đạo trên được Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu khi chủ trì cuộc làm việc với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và hệ thống các tổ chức tín dụng sáng 13/8.
Ba trẻ nhập viện trong tình trạng viêm phúc mạc do viêm ruột thừa, trong đó có một trường hợp tự điều trị đau bụng tại nhà suốt 10 ngày khiến ruột thừa bị vỡ.
Dự báo thời tiết miền Nam ngày mai 14/8 thời tiết duy trì trạng thái nắng gián đoạn, chiều tối có thể xuất mưa dông.
CLB Thanh Hóa đã hoàn tất các thủ tục để gỡ án cấm chuyển nhượng của FIFA trong vòng vòng 3 kì chuyển nhượng liên tiếp.
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Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand, ngày 13/8, tại thành phố Auckland, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hội kiến Chủ tịch Quốc hội New Zealand.
Cùng đăng quang Cười Xuyên Việt 2017, cuộc sống của Hồng Thanh và Võ Tấn Phát có nhiều thay đổi với những ngã rẽ trái ngược sau gần một thập kỷ.
Hỏa hoạn bùng phát tại quán ăn 3 tầng trên phố Hoàng Ngân (Hà Nội) giữa thời điểm nắng nóng gay gắt, cột khói đen bao trùm khu vực khiến nhiều người hốt hoảng.
XSMB 13/8/2026, kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ Năm ngày 13/8 được cập nhật lúc 18h15, theo dõi XS miền Bắc hôm nay mới, chính xác nhất.
Từ việc mua ma túy về sử dụng, Lê Phước Thái chuyển sang mua số lượng lớn để bán kiếm lời, lôi kéo bạn bè tham gia giao nhận
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