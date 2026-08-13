Tin mới

So sánh Mitsubishi Xforce và Kia Seltos Mitsubishi Xforce và Kia Seltos - hai mẫu SUV hạng B nổi bật mang đến thiết kế ấn tượng và công nghệ hiện đại.

Top 10 xe điện bán chạy nhất toàn cầu tháng 6/2026: Xe Trung Quốc chiếm ưu thế Trong Top 10 xe điện bán chạy nhất toàn cầu tháng 6/2026 thì có tới 8 mẫu xe đến từ các thương hiệu của Trung Quốc, 2 mẫu còn lại là của Tesla.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm tới New Zealand Tối 13/8 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Đoàn đại biểu Việt Nam rời thành phố Auckland (New Zealand) kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước.

323 thí sinh Tuyên Quang làm thủ tục dự thi lại, 5 em vắng mặt Chiều nay (13/8), 323 thí sinh đến làm thủ tục thi lại tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, đạt 98,48%; 5 em vắng mặt.

Khởi tố 7 thanh niên cầm kiếm ra đường chém người vô cớ ở Hà Nội Nhóm thanh niên từ 17-19 tuổi cầm theo 2 thanh kiếm, kẹp ba, lạng lách trên phố truy đuổi một thanh niên không quen biết rồi chém nạn nhân thương tích nặng.

Thủ tướng: Tín dụng không phải 'trần cứng', phải giảm lãi suất cho vay Chỉ đạo trên được Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu khi chủ trì cuộc làm việc với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và hệ thống các tổ chức tín dụng sáng 13/8.

Chủ quan chữa đau bụng cho con tại nhà, 3 trẻ bị viêm ruột thừa vỡ Ba trẻ nhập viện trong tình trạng viêm phúc mạc do viêm ruột thừa, trong đó có một trường hợp tự điều trị đau bụng tại nhà suốt 10 ngày khiến ruột thừa bị vỡ.

Dự báo thời tiết miền Nam ngày mai 14/8: Ban ngày trời nắng, chiều tối mưa dông Dự báo thời tiết miền Nam ngày mai 14/8 thời tiết duy trì trạng thái nắng gián đoạn, chiều tối có thể xuất mưa dông.

CLB Thanh Hóa gỡ xong án cấm chuyển nhượng của FIFA CLB Thanh Hóa đã hoàn tất các thủ tục để gỡ án cấm chuyển nhượng của FIFA trong vòng vòng 3 kì chuyển nhượng liên tiếp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hội kiến Chủ tịch Quốc hội New Zealand Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand, ngày 13/8, tại thành phố Auckland, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hội kiến Chủ tịch Quốc hội New Zealand.

Hai quán quân Cười Xuyên Việt sau 9 năm: Người làm xí nghiệp, người đắt show Cùng đăng quang Cười Xuyên Việt 2017, cuộc sống của Hồng Thanh và Võ Tấn Phát có nhiều thay đổi với những ngã rẽ trái ngược sau gần một thập kỷ.

Quán ăn trên phố Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt giữa trời nắng nóng Hỏa hoạn bùng phát tại quán ăn 3 tầng trên phố Hoàng Ngân (Hà Nội) giữa thời điểm nắng nóng gay gắt, cột khói đen bao trùm khu vực khiến nhiều người hốt hoảng.

XSMB 13/8 - Xổ số miền Bắc hôm nay ngày 13/8/2026 XSMB 13/8/2026, kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ Năm ngày 13/8 được cập nhật lúc 18h15, theo dõi XS miền Bắc hôm nay mới, chính xác nhất.