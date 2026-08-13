(VTC News) -

Video: So sánh Mitsubishi Xforce và Kia Seltos.

Ngoại thất

Mitsubishi Xforce gây ấn tượng với thiết kế cơ bắp, nổi bật với những đường nét bo tròn và gân góc cạnh. Cản trước hầm hố cùng mặt ca lăng tạo hiệu ứng chiều sâu, trong khi nắp ca-pô dập nổi mang lại vẻ mạnh mẽ. Xe có ngoại hình hai tông màu mới, phù hợp với phong cách nam giới.

Cụm đèn hậu LED được thiết kế theo phong cách chữ T, tương đồng với cụm đèn pha, tạo sự đồng nhất cho tổng thể. Cản sau cũng mang kiểu dáng hầm hố, trong khi phiên bản cao cấp được trang bị tính năng mở cốp rảnh tay. Đèn pha LED và đèn ban ngày LED, cùng với đèn sương mù LED tích hợp vào tấm ốp cản trước, hoàn thiện vẻ ngoài hiện đại của Xforce.

Kia Seltos thu hút sự chú ý với thiết kế lưới tản nhiệt mũi hổ đặc trưng, kết hợp với cụm đèn trước hình khối vuông vắn và viền chrome sang trọng. Mặt ca-lăng được mở rộng hơn, trong khi đuôi xe được tinh chỉnh với dải đèn hậu có tạo hình mới, bên cạnh dải LED vắt ngang. Xe còn được trang bị la-zăng 17 inch với thiết kế mới, thể hiện phong cách thể thao qua những đường dập gân mạnh mẽ và phần cắt xẻ táo bạo.

Nội thất

Nội thất của Xforce nổi bật với công nghệ và vật liệu hiện đại. Các phiên bản cao cấp của Xforce sử dụng vải melange để trang trí táp-lô và một số vị trí trên ốp cửa, trong khi phiên bản tiêu chuẩn sử dụng vật liệu nhựa thông thường. Vô-lăng được thiết kế 3 chấu, tích hợp nhiều phím bấm điều khiển tiện lợi.

Hai phiên bản cao cấp trang bị màn hình cảm ứng giải trí 12,3 inch, lớn nhất trong phân khúc, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Các phiên bản còn lại được trang bị màn hình cảm ứng 8 inch. Bảng đồng hồ sau vô-lăng là cụm màn hình kỹ thuật số kích thước 8 inch.

Trong khi đó, Kia Seltos cũng không kém phần ấn tượng với thiết kế màn hình giải trí và đồng hồ tốc độ nối liền nhau. Phiên bản tiêu chuẩn AT được trang bị màn hình 8 inch, trong khi các phiên bản cao hơn có màn hình cảm ứng 10,25 inch. Mẫu CUV cỡ B của Kia trang bị phanh tay điện tử và chức năng giữ phanh tự động Auto Hold trên tất cả các phiên bản, ngoại trừ phiên bản tiêu chuẩn.

Màn hình HUD trên kính lái và lẫy chuyển số lần đầu tiên xuất hiện trên Seltos, tạo nên sự khác biệt trong phân khúc. Ghế lái trên hai phiên bản cao cấp được điều chỉnh điện 8 hướng và tích hợp chức năng làm mát, mang đến sự thoải mái tối đa cho người sử dụng.

Động cơ và trang bị an toàn

Mitsubishi trang bị cho Xforce động cơ MIVEC 1.5, công suất 105 mã lực, mô-men xoắn cực đại 141 Nm. Xe sử dụng hộp số CVT, dẫn động cầu trước FWD. Xforce có 4 chế độ lái, gồm Normal, Wet (ẩm ướt, trơn trượt), Gravel (sỏi đá), Mud (bùn lầy). Đây là mẫu xe hiếm hoi ở phân khúc B sở hữu các chế độ lái theo địa hình, nhất là Wet - phù hợp điều kiện Việt Nam.

Kia Seltos có một lựa chọn động cơ 1.5L cho tất cả các phiên bản. Ba bản AT, Luxury và Premium đi kèm động cơ 1.5 hút khí tự nhiên, công suất 113 mã lực tại 6.300 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.500 vòng/phút. Hộp số CVT. Bản cao nhất GT Line lắp máy 1.5 tăng áp, công suất 158 mã lực tại 5.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 253 Nm tại 1.500 - 3.500 vòng/phút. Hộp số ly hợp kép 7 cấp.

Mitsubishi Xforce trang bị hệ thống AYC (Active Yaw Control), nhằm tăng khả năng kiểm soát khi đánh lái gấp hoặc vào cua. Công nghệ an toàn chủ động MMSS (Mitsubishi Motors Safety Sensing) trên dòng xe này gồm các tính năng: cảnh báo va chạm, hỗ trợ phanh khẩn cấp, điều khiển hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù và phương tiện cắt ngang khi lùi...

Kia Seltos trang bị gói hỗ trợ lái chủ động (ADAS). Bản cao nhất có trọn vẹn các tính năng như ga tự động thích ứng, cảnh báo/hỗ trợ tránh va chạm phía trước, cảnh báo/hỗ trợ giữ làn, cảnh báo/phòng tránh va chạm điểm mù, hỗ trợ phòng tránh va chạm phương tiện cắt ngang phía sau...

Lựa chọn Mitsubishi Xforce hay Kia Seltos?

Cả Mitsubishi Xforce và Kia Seltos đều là những mẫu SUV hạng B nổi bật, mỗi xe có những ưu điểm riêng. Mitsubishi Xforce thu hút khách hàng với kiểu dáng mới lạ và không gian rộng rãi, trong khi Kia Seltos ghi điểm với nội thất tiện nghi và động cơ mạnh mẽ hơn.

Tùy thuộc vào nhu cầu và sở thích, người tiêu dùng có thể lựa chọn mẫu xe phù hợp nhất cho mình.

Mitsubishi Xforce được phân phối chính hãng 3 phiên bản, giá bán từ 605 đến 720 triệu đồng. Kia Seltos được phân phối 7 phiên bản, giá bán từ 579 đến 799 triệu đồng.