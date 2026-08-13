Thủ tướng: Tín dụng không phải 'trần cứng', phải giảm lãi suất cho vay

(VTC News) -

Theo Thủ tướng, thời gian qua, tình hình thế giới tiếp tục biến động nhanh, phức tạp, khó lường, tác động rất lớn, nhanh, cả trực tiếp và gián tiếp đến nền kinh tế nước ta, trong đó có tỷ giá, mặt bằng lãi suất, thanh khoản, huy động vốn, tín dụng cho nền kinh tế. Trong bối cảnh này, NHNN đã điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp với chính sách tài khóa và các chính sách khác, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn.

Thủ tướng nhấn mạnh các nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới. (Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc)

Thời gian tới, Chính phủ xác định, hệ thống tiền tệ, ngân hàng và các tổ chức tín dụng là huyết mạch của nền kinh tế, giữ vai trò trọng yếu trong ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững.

Ưu tiên đầu tiên của NHNN là mọi cơ chế, chính sách và hoạt động điều hành phải hướng tới củng cố ổn định vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tăng cường khả năng chống chịu, bảo đảm hệ thống ngân hàng an toàn, lành mạnh, minh bạch, hiệu quả, vận hành theo nguyên tắc thị trường.

Đồng thời tập trung khơi thông và phân bổ hiệu quả nguồn vốn cho nền kinh tế; bảo đảm người dân, doanh nghiệp được tiếp cận thuận lợi với tín dụng và các dịch vụ ngân hàng; đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực quản trị và sức cạnh tranh của các tổ chức tín dụng.

“Điều hành chính sách tiền tệ phải đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, an toàn hệ thống và hỗ trợ tăng trưởng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số trên cơ sở đánh giá, dự báo và dữ liệu chính xác với kịch bản cụ thể“, Thủ tướng nhấn mạnh.

Yêu cầu điều hành chính sách lãi suất, tỷ giá, tín dụng chủ động, linh hoạt, an toàn, hiệu quả theo đúng mục tiêu, Thủ tướng chỉ đạo NHNN và hệ thống ngân hàng cần quyết liệt hơn trong huy động nguồn lực cho tăng trưởng. Đặc biệt phải chia sẻ trách nhiệm với người dân, doanh nghiệp thông qua các biện pháp về ổn định mặt bằng lãi suất, giảm lãi suất cho vay, đưa tín dụng vào đúng lĩnh vực, phục vụ tăng trưởng và kiểm soát chặt chẽ rủi ro. Các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí, ổn định mặt bằng lãi suất, giảm thực chất lãi suất cho vay.

Về tín dụng, NHNN điều hành tăng trưởng tín dụng bám sát mục tiêu năm 2026, nhưng không coi đây là “trần cứng” trong mọi thời điểm. Việc điều hành phải chủ động, linh hoạt theo diễn biến thực tế, bảo đảm vốn phải đến đúng lĩnh vực, đúng thời điểm, đúng đối tượng, đúng mục đích với chi phí hợp lý.

Tập trung tín dụng vào sản xuất, xuất khẩu, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp, đổi mới sáng tạo, nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, hạ tầng thiết yếu, các dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia, các lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng…

Thủ tướng cũng nêu rõ trong điều hành kinh tế vĩ mô vừa qua, Chính phủ chủ yếu sử dụng chính sách tài khóa (giảm, giãn thuế, phí), đồng thời quyết liệt cắt giảm thủ tục, thời gian thực hiện, chi phí tuân thủ cho nền kinh tế, người dân và doanh nghiệp, trong đó có các ngân hàng, không gây sức ép lên NHNN và hệ thống ngân hàng về tín dụng, lãi suất.

Anh hùng Lao động, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo và lãnh đạo cấp cao HDBank tham dự cuộc họp. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém trong tháng 8

Thủ tướng cũng yêu cầu NHNN tập trung hoàn thiện đề án tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hoàn thành trong tháng 8/2026. Ngoài ra là thực hiện tăng vốn điều lệ cho các ngân hàng thương mại Nhà nước.

Cùng với đó, thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật và hoạt động liên tục của hệ thống công nghệ thông tin, hoạt động thanh toán.

Với Bộ Tài chính, Thủ tướng yêu cầu triển khai các giải pháp phát triển thị trường vốn để cung ứng vốn cho nền kinh tế trong trung và dài hạn; thực hiện có hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất trong năm 2026, vấn đề hoàn thuế VAT để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh giải ngân đầu tư công; xây dựng các sản phẩm tài chính và sớm đưa Trung tâm tài chính quốc tế vào vận hành