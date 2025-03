Cấp, đổi GPLX tại phường, xã TP.HCM: Thủ tục nhanh gọn trong 15 phút

(VTC News) -

Ngày đầu cấp, đổi giấy phép lái xe tại công an phường, xã TP.HCM

Chiều 17/3, nhiều người dân đã có mặt tại trụ sở Công an phường Bình Thọ, TP Thủ Đức để làm thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe (GPLX).

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, số lượng người đến làm thủ tục khá đông nhưng quá trình thực hiện diễn ra nhanh chóng, trật tự, không có tình trạng chen lấn hay chờ đợi quá lâu.

Người dân đến làm thủ tục cấp, đổi GPLX tại Công an phường Trường Thọ.

Tại khu vực hướng dẫn, cán bộ công an phường hỗ trợ người dân kê khai các thông tin cần thiết, đảm bảo thủ tục diễn ra thuận lợi. Sau khi hoàn tất việc nộp hồ sơ, người dân lần lượt được gọi vào chụp ảnh, đóng lệ phí và nhận giấy hẹn.

Bà Nguyễn Thị Tâm (ngụ TP Thủ Đức) chia sẻ sự hài lòng khi việc cấp đổi GPLX được triển khai ngay tại phường: "Trước đây, mỗi lần muốn đổi GPLX, tôi phải đến tận đường Lý Chính Thắng, vừa xa vừa mất thời gian. Nay khi biết công an cấp phường, xã, thị trấn đã có thể thực hiện thủ tục này, tôi tranh thủ đến làm ngay. Đúng là tiện lợi hơn rất nhiều, chỉ mất khoảng 15 phút là xong.

Tôi thấy cách làm này rất hay, vừa giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức, vừa giảm tải cho các điểm cấp đổi tập trung. Các cán bộ ở đây cũng hướng dẫn rất tận tình, thủ tục đơn giản, không rườm rà nên ai cũng hài lòng".

Anh Mai Văn Giang (ngụ phường Hiệp Bình Chánh) cũng nói: "Trước đây, mỗi lần muốn làm thủ tục cấp đổi GPLX, tôi phải lên tận Quận 3, rất bất tiện. Nhưng giờ chỉ cần ra công an phường là có thể hoàn thành thủ tục nhanh chóng.

Từ lúc khai báo thông tin đến khi nhận giấy hẹn chỉ mất chưa đầy 20 phút. Tôi nghĩ đây là một cải tiến rất đáng hoan nghênh, giúp người dân không còn phải di chuyển xa, tiết kiệm được thời gian và chi phí đi lại".

Thủ tục cấp, đổi GPLX ở phường diễn ra nhanh gọn nên nhận được sự đồng tình của người dân.

Trung tá Nguyễn Thị Bích Nguyệt, Phó Trưởng Công an phường Bình Thọ cho biết, người dân có thể lựa chọn một trong 2 hình thức cấp đổi giấy phép lái xe đó là nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Công an Phường, xã, Phòng Cảnh sát Giao thông (PC08, Công an TP.HCM) nơi bố trí điểm tiếp nhận.

Trung tá Nguyệt cho biết thêm, với hình thức nộp hồ sơ trực tuyến, người dân có thể truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia, đăng nhập bằng tài khoản VNeID, sau đó chọn dịch vụ "Đổi giấy phép lái xe" và thực hiện kê khai theo hướng dẫn.

"Lệ phí cho mỗi lần cấp là 115.000 đồng, kết quả sẽ được gửi đến tận nhà qua dịch vụ bưu chính nếu người dân có nhu cầu. Việc nộp hồ sơ trực tuyến giúp tiết kiệm chi phí so với nộp trực tiếp, đồng thời giảm thời gian chờ đợi và di chuyển", Trung tá Nguyệt nhấn mạnh.

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, TP.HCM đã mở 22 điểm tiếp nhận cấp đổi giấy phép lái xe tại tất cả khu vực của 22 quận, huyện và thành phố Thủ Đức.

Người dân có thể đến trụ sở Công an phường, xã nơi được bố trí điểm tiếp nhận hồ sơ hoặc 3 điểm của Phòng PC08 gồm: Số 252 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3; số 111 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú; số 8 Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12.