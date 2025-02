Ùn ứ điểm cấp đổi GPLX ở TP.HCM: Nhân viên tăng ca, huy động bảo vệ hỗ trợ

(VTC News) -

Xếp hàng từ 5 giờ sáng chờ đổi GPLX

Ghi nhận của PV Báo điện tử VTC News, từ sáng sớm 17/2, dòng người tập trung kín điểm cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) trường Trung cấp giao thông Tiến Bộ (thuộc phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú). Nhiều người phải xếp hàng từ 5 - 6 giờ sáng với hy vọng được hỗ trợ xử lý hồ sơ trong ngày.

Người dân xếp hàng chờ cấp đổi GPLX tại trường Trung cấp giao thông Tiến Bộ.

Đứng xếp hàng từ 5 giờ sáng để chờ bốc số thứ tự, bà Nguyễn Thị Hằng (ngụ huyện Bình Chánh) cho biết, bà bị mất GPLX nên đi làm hồ sơ cấp lại.

"5 giờ đến nơi tôi đã thấy rất đông người xếp hàng chờ. Hỏi nhiều người mới biết họ đã đi nhiều lần nhưng vẫn chưa làm được. Nếu buổi sáng không làm được thì phải chờ qua buổi chiều, thậm chí nhiều người phải qua đến ngày mai”, bà Hằng nói.

Theo ghi nhận, đến khoảng 7h, người dân đổ xô về trường Trung cấp giao thông Tiến Bộ để cấp đổi bằng lái xe.

Theo ghi nhận, từ 7h30 – 8 giờ sáng, lượng người đổ về điểm cấp đổi giấy phép lái xe trường Trung cấp giao thông Tiến Bộ mỗi lúc một đông. Nhân viên, bảo vệ tại điểm này cũng phải làm việc hết công suất khi khu vực bên trong phòng tiếp nhận hồ sơ liên tục có người ra vào.

Anh Trần Văn Thành (lái xe cho một công ty vận tải ở Quận 7) cho hay, trước đó, anh đến điểm tiếp nhận hồ sơ tại điểm cấp đổi GPLX ở trường Trung cấp giao thông Tiến Bộ 3 lần nhưng bị từ chối cấp vì chưa đến hạn.

"Giấy phép lái xe hạng C của tôi đến tháng 4 là hết hạn nên phải đổi. Tôi thử làm trực tuyến nhưng không được nên đến làm trực tiếp. Đến nơi thì hồ sơ bị từ chối vì chưa đến hạn. Vì chạy xe cho doanh nghiệp nên nếu không được đổi đúng hạn chắc... mất việc quá”, anh Thành nói.

Người dân ngồi bệt trên nền nhà hoàn thiện thông tin cá nhân để chờ lấy số cấp đổi GPLX.

Theo ghi nhận, trong sáng nay có không ít trường hợp GPLX còn giá trị hơn 1 năm nhưng vẫn đi xếp hàng để cấp đổi lại.

“Mấy nay trên TikTok có thông tin nếu không đi đổi GPLX thì phải chờ 2 năm mới đổi được bằng lái, tuy nhiên khi đến đây được nhân viên hướng dẫn tôi mới biết thông tin trên mạng là thất thiệt”, ông Hoàng Minh Tiến, ngụ huyện Bình Chánh cho hay.

Lần đầu tiên TP.HCM nợ 170.000 phôi in GPLX

Bà Trần Thị Bích Thảo – Phó hiệu trưởng Trường trung cấp giao thông Tiến Bộ (phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú) cho biết, nguyên nhân dẫn đền ùn ứ cấp đổi GPLX đến từ nhiều yếu tố, trong đó chủ yếu là tâm lý người dân khi tiếp nhận thông tin không đúng.

“Bình thường đơn vị tiếp nhận khoảng 400 hồ sơ, tuy nhiên những ngày gần đây chúng tôi tiếp nhận hơn 700 hồ sơ, dẫn đến tình trạng quá tải. Để hỗ trợ người dân, trung tâm đã tăng cường nhân lực, huy động cả lực lượng bảo vệ làm việc tăng ca, hướng dẫn người dân, có những ngày cán bộ, nhân viên trung tâm phải tăng ca làm việc đến 21h”.

Lượng người đổ về trường Trung cấp giao thông Tiến Bộ chờ cấp bằng lái xe rất đông trong ngày 17/2.

Theo bà Thảo, rất nhiều trường hợp bằng lái xe còn thời hạn 5 năm nhưng vẫn đi đổi GPLX – đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng xếp hàng ùn ứ trong quá trình cấp, đổi bằng lái xe.

“Thời gian qua, trung tâm liên tục trong tình trạng quá tải do lượng hồ sơ cấp đổi bằng gia tăng mạnh. Bên cạnh đó, việc áp dụng thông tư mới, luật mới và tâm lý người dân nên những người thật sự không có nhu cầu hoặc không cần thiết phải đổi GPLX cũng đổ xô đi đổi bằng lái dẫn đến tình trạng ùn ứ trong quá trình cấp đổi GPLX”.

Cũng theo Phó hiệu trưởng Trường trung cấp giao thông Tiến Bộ, hiện TP.HCM đang thiếu hụt vật tư (mực in, phim trung gian) để in giấy phép lái xe, vì vậy khó tránh khỏi tình trạng bức xúc từ người dân.

Để hạn chế tình trạng ùn ứ, trường Trung cấp giao thông Tiến Bộ đã huy động cả lực lượng bảo vệ tham gia hỗ trợ người dân.

Bà Thảo cho rằng, với số lượng 170.000 bằng lái xe chưa in được, thậm chí dù có đầy đủ vật tư, nhân lực và tăng ca thì lực lượng chức năng vẫn phải cần biên độ thời gian nhất định, chứ không phải 1 – 2 ngày là in được số lượng GPLX nói trên.

“Thực tế đây không phải là lần đầu tiên TP.HCM bị quá tải liên quan đến quá trình cấp đổi bằng lái xe, tuy nhiên có thể nói đây là lần đầu tiên thành phố nợ phôi bằng lớn chưa từng có là 170.000 phôi bằng”.

Liên quan đến tình trạng ù ứ tại các điểm cấp đổi GPLX tại TP.HCM, ông Bùi Hòa An - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, cho biết trung bình 1 năm, Sở cấp mới, cấp đổi GPLX khoảng 600.000 phôi bằng lái. Tuy nhiên từ tháng 10/2024 đến nay, do tác động của Luật Trật tự an toàn giao thông ảnh hường đến tâm lý người dân, dẫn đến số lượng người đến cấp đổi GPLX tăng đột biến.

"Tính đến hết tháng 10/2024, Cục Đường bộ Việt Nam cấp cho Sở GTVT TP.HCM được 581.400 phôi trên 710.000 phôi theo hợp đồng đã ký, con số này chỉ đáp ứng khoảng 81,8%. Do đó, nhằm giải quyết việc thiếu hụt phôi, Sở GTVT đã liên hệ với Sở GTVT một số tỉnh, thành để mượn tạm phôi GPLX trong thời gian chờ Cục Đường bộ cân đối, phân bố số phôi còn lại", ông An nói.

Theo ông An, ngoài thiếu hụt phôi, TP.HCM cũng gặp một số khó khăn như thiếu hụt vật tư in GPLX gồm mực in, phim trung gian. "Do chịu ảnh hưởng của các quy định mới trong Luật Đấu thầu nên thời gian hoàn tất ký hợp đồng với đơn vị trúng thầu “cung cấp nguyên vật liệu in kèm thẻ PET” chậm hơn dự kiến", ông An cho biết.