Động đất tại Nhật Bản: Ghi nhận thương vong đầu tiên

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết, trận động đất xảy ra dưới đáy biển ngoài khơi Kumamoto, ở độ sâu khoảng 10 km, khiến cảnh báo sóng thần được ban hành nhưng sau đó nhanh chóng được dỡ bỏ. Khoảng 50 người được đưa tới bệnh viện, trong khi công tác đánh giá thiệt hại vẫn đang được tiến hành.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi kêu gọi người dân tránh xa các khu vực ven biển và Chính phủ đã thành lập một nhóm công tác để thu thập thông tin, đánh giá thiệt hại và chuẩn bị các hoạt động cứu hộ nếu cần thiết.

Một bức tường bị hư hại sau động đất tại tỉnh Kumamoto, Nhật Bản ngày 28/7. (Ảnh: Kyodo)

Nhật Bản trước đó phát cảnh báo tại nhiều tỉnh trên đảo Kyushu, gồm Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita và Miyazaki, đồng thời khuyến cáo khoảng 150.000 người tìm nơi trú ẩn tại các điểm sơ tán dành cho tình huống động đất.

Trận động đất khiến ít nhất 48.000 gia đình tại Kyushu mất điện, nhiều tuyến đường sắt phải tạm dừng hoạt động, trong đó có tàu cao tốc Shinkansen. Cơ quan Quản lý Hạt nhân Nhật Bản cho biết chưa phát hiện bất thường tại 3 nhà máy điện hạt nhân gần khu vực bị ảnh hưởng. Rung chấn cũng được cảm nhận tại một số khu vực của Hàn Quốc, trong đó có thành phố cảng Busan ở phía Đông Nam.

Kumamoto là khu vực từng chịu ảnh hưởng nặng nề vì trận động đất. Năm 2016, một trận động đất lớn tại đây đã khiến 275 người thiệt mạng, 2.739 người bị thương và hàng chục nghìn cư dân phải rời bỏ nhà cửa.