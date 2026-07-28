Động đất 7,1 độ richter rung chuyển Nhật Bản, 300.000 người sơ tán khẩn cấp

(VTC News) -

Ngày 28/7, trận động đất mạnh 7,1 độ Richter xảy ra tại tỉnh Kumamoto ở miền Nam Nhật Bản đã gây thiệt hại nghiêm trọng về hạ tầng, khiến hàng chục người bị thương, hàng chục nghìn hộ dân mất điện và khoảng 300.000 người phải sơ tán khẩn cấp.

Theo hãng tin Kyodo, một đoàn tàu bị trật bánh và lật nghiêng tại ga Yatsushiro, trong khi các bức tường đá của lâu đài Kumamoto cũng bị hư hại. Tại thị trấn Mashiki, nhiều đèn lồng đá trong khuôn viên một ngôi đền Thần đạo đã đổ sập.

Một phần bức tường đá của lâu đài Kumamoto bị hư hại. (Ảnh: Reuters)

“Những rung chấn khiến tôi nhớ đến trận động đất Kumamoto cách đây 10 năm và tôi thực sự rất sợ hãi”, ông Hiroki Shimoda, một quan chức tại tòa thị chính thị trấn Mifune, chia sẻ sau khi chứng kiến ngói trên mái của nhiều ngôi nhà gần đó rơi xuống đất.

Hệ thống hạ tầng thiết yếu cũng chịu ảnh hưởng đáng kể. Công ty Điện lực Kyushu cho biết khoảng 48.000 hộ gia đình bị mất điện sau động đất. Trong khi đó, Công ty Đường sắt JR Kyushu đã tạm dừng nhiều tuyến tàu, bao gồm cả tàu cao tốc Shinkansen, để kiểm tra an toàn.

Toà nhà dân cư bốc cháy say trận động đất. (Ảnh: Reuters)

Sân bay Kumamoto phải đóng cửa đường băng, khiến nhiều chuyến bay bị hủy hoặc chuyển hướng. Hai nhà mạng lớn KDDI và NTT Docomo cũng thông báo dịch vụ di động bị gián đoạn tại một số khu vực do mất điện và sự cố đường truyền.

Theo Cơ quan Quản lý thiên tai Nhật Bản, khoảng 300.000 người đđã được yêu cầu đến các trung tâm sơ tán để đảm bảo an toàn. Một quan chức cảnh báo người dân tại những khu vực chịu rung chấn cần đề phòng các trận động đất mạnh có thể tiếp tục xảy ra trong khoảng một tuần tới, đồng thời cảnh giác với nguy cơ sạt lở đất.

Ga tàu buộc phải tạm dừng hoạt động do trận động đất. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu với các phóng viên tại văn phòng ở Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cho biết giới chức vẫn đang đánh giá số người thương vong và mức độ thiệt hại tại khu vực bị ảnh hưởng, nơi từng hứng chịu một trận động đất thảm khốc cách đây một thập kỷ.

“Chúng tôi đã nhận được thông báo cho biết có người bị thương. Tình trạng mất điện và hỏa hoạn đã xảy ra ở một số khu vực. Ngoài ra, nhiều tuyến đường, cầu cống bị hư hại và một số công trình đã bị sập. Tôi kêu gọi mọi người thực hiện các biện pháp để bảo vệ bản thân, bao gồm việc sơ tán đến nơi an toàn”, bà Takaichi nói.