Lao động Việt Nam cứu người trong động đất ở Nhật Bản

Chiều 28/7, trận động đất có độ lớn 7,1 độ richter xảy ra tại tỉnh Kumamoto, gây rung chấn mạnh nhất cấp 7 theo thang cường độ địa chấn của nước này. Nhiều ngôi nhà bị đổ sập, đường sá hư hỏng, hệ thống giao thông và điện lực bị gián đoạn. Trong những giờ phút đầu tiên đầy hỗn loạn ấy, tại thành phố Yatsushiro đã diễn ra một câu chuyện ấm áp về tình người.

Sau trận động đất, 5 lao động kỹ năng đặc định người Việt Nam trên đường trở về nơi ở thì phát hiện căn nhà của một cụ bà hàng xóm đã bị đổ sập. Cụ bà gần 90 tuổi, sống một mình và thường xuyên ở trong nhà. Nghĩ rằng cụ vẫn đang mắc kẹt dưới đống đổ nát, cả nhóm lập tức chạy tới tìm cách cứu người.

Thiệt hại sau động đất tại trung tâm mua sắm Aeon Mall ở tỉnh Kumamoto, Nhật Bản ngày 28/7/2026. (Ảnh: Kyodo)

Kể lại với phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, anh Lê Huy Tuấn, một trong 5 lao động Việt Nam tham gia cứu hộ cho biết, khi nhìn thấy ngôi nhà bị sập, mọi người đều nghĩ ngay đến cụ bà. Không ai bảo ai, cả nhóm 5 người lập tức lao vào khu vực đổ nát.

Không có thiết bị cứu hộ chuyên dụng, họ bắt đầu bằng chính đôi tay của mình. Từng viên ngói, mảnh gạch và thanh gỗ được khẩn trương dỡ bỏ. Sau đó, nhóm thanh niên tìm thêm cưa và các dụng cụ khác để cắt, phá từng phần vật cản. Công việc diễn ra trong điều kiện nguy hiểm khi các mảng tường và kết cấu còn lại của ngôi nhà có thể tiếp tục sụp đổ bất cứ lúc nào, trong khi các đợt rung chấn vẫn liên tiếp xảy ra.

Tại hiện trường khi đó cũng có một số người Nhật Bản, song phần lớn là người cao tuổi. Nhận thấy thời gian có ý nghĩa quyết định đối với sự an toàn của cụ bà, anh Tuấn và các bạn quyết định không chần chừ.

Anh Tuấn kể: “Chúng tôi chỉ nghĩ phải đưa bà ra ngoài càng sớm càng tốt. Khi đó, không ai nghĩ đến nguy hiểm cho bản thân, chỉ mong bà được an toàn”.

Sau những nỗ lực liên tục, với sự hỗ trợ của người dân địa phương, nhóm lao động Việt Nam cuối cùng đã tiếp cận được vị trí cụ bà mắc kẹt và đưa cụ ra khỏi căn nhà bị sập an toàn.Anh Tuấn cho biết cả 5 anh em đều hành động vì trách nhiệm với người hàng xóm đang gặp nạn. Họ không coi việc mình làm là điều gì đặc biệt, bởi trong hoàn cảnh đó, cứu người là ưu tiên duy nhất.

Chính sự giản dị ấy lại khiến câu chuyện trở nên xúc động. 5 lao động Việt Nam xa quê đã không đứng ngoài trước khó khăn của cộng đồng nơi mình đang sinh sống. Họ coi cụ bà hàng xóm như người thân và coi việc cứu giúp người gặp nạn là điều phải làm.

Anh Tuấn bày tỏ hy vọng hành động của nhóm sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của người Việt Nam tại Nhật Bản - những con người cần cù trong lao động, sống trách nhiệm, biết sẻ chia và sẵn sàng có mặt khi cộng đồng cần đến.

Những hình ảnh về nhóm thanh niên Việt Nam tham gia cứu người sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội, nhận được nhiều lời cảm phục và khen ngợi. Đối với cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, đây không chỉ là niềm tự hào mà còn là lời nhắc nhở rằng hình ảnh người Việt Nam ở nước ngoài được vun đắp từ chính những hành động bình dị trong cuộc sống hằng ngày.