Cận cảnh siêu nút giao nối 3 cao tốc qua TP.HCM trước ngày thông xe kỹ thuật

Nút giao Mỹ Yên, trước đây thuộc tỉnh Long An, nay nằm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, là điểm kết nối 3 trục giao thông chiến lược gồm cao tốc TP.HCM - Trung Lương, Bến Lức - Long Thành và Vành đai 3 TP.HCM. Tổng vốn đầu tư của 3 tuyến lên tới hơn 115.000 tỷ đồng. Dự án được triển khai từ năm 2022, đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường liên kết giao thông giữa khu vực Tây Nam Bộ với TP.HCM và vùng Đông Nam Bộ.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, những ngày cuối năm, khu vực nút giao Mỹ Yên (Tây Ninh) cơ bản đã hoàn thiện các hạng mục cầu, đường, thảm nhựa trên phần lớn tuyến chính, khối lượng thi công đạt hơn 87%.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19/12, nút giao Mỹ Yên sẽ được thông xe kỹ thuật, cho phép ô tô lưu thông từ cao tốc TP.HCM - Trung Lương xuống nút giao này để kết nối về đường Nguyễn Hữu Trí.
Theo quan sát, hiện các nhánh đường dẫn quay đầu và nhập làn vào cao tốc TP.HCM - Trung Lương đang được nhà thầu tập trung thi công thảm nhựa.
Hạng mục cầu vượt Tân Bửu đoạn qua đường tỉnh 830C đã hoàn tất thảm nhựa mặt cầu, hiện chờ triển khai kẻ vạch phân làn, lắp đặt hệ thống chiếu sáng và các hạng mục hoàn thiện liên quan.
Cầu vượt quay đầu trên tuyến Vành đai 3 TP.HCM cơ bản đã hoàn thiện lan can, hệ thống chiếu sáng; hiện nhà thầu đang thảm nhựa mặt cầu theo kế hoạch.
Song song đó, hệ thống biển báo giao thông đang được lắp đặt tại khu vực kết nối với cao tốc TP.HCM - Trung Lương.
Hiện các đơn vị thi công đang tổ chức nhiều mũi thi công đồng loạt, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, bám sát từng mốc tiến độ nhằm bảo đảm công trình được thông xe đúng kế hoạch đề ra.
Cũng trong ngày 19/12, toàn tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, dài gần 100 km, sẽ được khởi công dự án mở rộng từ 4 làn xe hiện hữu lên 8 làn xe cùng 2 làn dừng khẩn cấp, với tổng vốn đầu tư khoảng 36.000 tỷ đồng.
Khi hoàn thành, Vành đai 3 TP.HCM cùng hai tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành và TP.HCM - Trung Lương sẽ hình thành trục giao thông vành đai khép kín, góp phần giảm lưu lượng phương tiện lưu thông xuyên tâm qua khu vực nội đô. Qua đó, dự án góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics, tăng cường liên kết vùng và tạo động lực phát triển cho khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam.
