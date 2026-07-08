Cận cảnh bên trong Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình trước ngày mở cửa

Sau hơn 10 năm chờ đợi, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình sẽ chính thức đón những bệnh nhân đầu tiên từ ngày 9/7/2026. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình mở rộng mạng lưới khám chữa bệnh chất lượng cao của bệnh viện, đưa các kỹ thuật ngoại khoa chuyên sâu đến gần hơn với người dân khu vực Đồng bằng Bắc Bộ.