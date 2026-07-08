Bộ trưởng Y tế kiểm tra BV Việt Đức tại Ninh Bình trước ngày khai trương
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình hoàn tất chuẩn bị về nhân lực, trang thiết bị và quy trình vận hành, sẵn sàng tiếp nhận người bệnh.
Chuẩn bị mổ ung thư gan, bất ngờ phát hiện thêm ung thư thực quản
Người đàn ông 69 tuổi ở Bắc Ninh nhập viện điều trị ung thư gan nhưng quá trình tầm soát trước phẫu thuật bất ngờ phát hiện thêm ung thư thực quản giai đoạn sớm.
Thường xuyên ăn tối muộn, nam thanh niên 33 tuổi gánh cùng lúc 6 bệnh
Nam thanh niên phát hiện mình mắc cùng lúc tiểu đường type II, rối loạn mỡ máu nặng, gan nhiễm mỡ độ III, gút, béo phì và xuất hiện dấu hiệu tổn thương thận.
Cận cảnh bên trong Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình trước ngày mở cửa
Không gian khám chữa bệnh hiện đại, hệ thống trang thiết bị đồng bộ cùng những khâu chuẩn bị cuối đang được hoàn thiện tại Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.
Vì sao gọi là cây chó đẻ?
Dù mang danh xưng dân dã, thậm chí thô mộc, cây chó đẻ thực chất là loại thảo dược quý, nhưng vì sao nó được gọi là cây chó đẻ?
Tấp nập thi công ga ngầm đầu tiên của metro Bến Thành - Tham Lương
Tường vây ga ngầm Phạm Văn Bạch tuyến metro Bến Thành - Tham Lương được thi công, đánh dấu dự án chuyển từ giai đoạn chuẩn bị sang xây dựng trực tiếp.
Huyền thoại bóng đá Ai Cập: 'Chúng tôi đối đầu Messi, FIFA và trọng tài'
Huyền thoại bóng đá Ai Cập Mohamed Aboutrika cho rằng đội nhà vừa phải đối phó với Lionel Messi quá xuất sắc, vừa đối đầu với FIFA và trọng tài.
Giá xăng dầu hôm nay 8/7: Tiếp đà tăng
Lúc 6h ngày 8/7, giá dầu WTI đứng ở mức 72,37 USD/thùng, tăng 3,65 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent của Mỹ ở mức 74,16 USD/thùng, tăng 2,17 USD/thùng.
Giá vàng hôm nay 8/7: Tiếp tục lao dốc
Sáng 8/7, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.104 USD/ounce, giảm 60 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.
Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 8/7: Chiều tối mưa dông rải rác
Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 8/7, khu vực tiếp tục duy trì trạng thái ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.
Tiêm kích thế hệ 6 Trung Quốc đạt bước tiến chưa từng có
Hình ảnh thử nghiệm mới cho thấy tiêm kích không đuôi của Trung Quốc thực hiện thành công động tác cơ động từng được xem là rất khó.
Thua đau Argentina, HLV Ai Cập giận dỗi tố FIFA cứu Messi ở lại World Cup
Huấn luyện viên Hossam Hassan của đội tuyển Ai Cập chỉ trích gay gắt trọng tài, công kích ban tổ chức World Cup 2026 sau trận thua Argentina.
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Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 8/7: Nhiều nơi nắng nóng trên 35°C
Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 8/7, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ nắng nóng trên 35 °C; chiều tối một số nơi xuất hiện mưa dông.
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