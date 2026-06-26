BV Bạch Mai cơ sở 2 hoạt động: Người dân rút ngắn hàng trăm km đi khám bệnh

Ông Nguyễn Văn Hạ (78 tuổi, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) chia sẻ, nhiều năm nay mỗi lần tái khám bệnh tim, ông và người nhà đều phải dậy từ rạng sáng để lên Hà Nội. "Có hôm khám xong thì chiều muộn mới về đến nhà. Giờ có Bạch Mai ở gần, chỉ mất hơn một giờ di chuyển, đỡ vất vả và con cháu cũng không phải nghỉ làm đưa tôi đi khám nữa", ông nói.