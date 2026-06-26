Đi khám đau lưng, người phụ nữ 63 tuổi phát hiện khối u phổi 'ẩn nấp'
Không ho, không khó thở, người phụ nữ 63 tuổi đi khám đau lưng và bất ngờ phát hiện khối u phổi giai đoạn sớm nhờ một lần kiểm tra tình cờ.
Cô gái 23 tuổi ngỡ ngàng khi phát hiện tim có 'lỗ thủng' tới 3cm
Chỉ thỉnh thoảng cảm thấy mệt mỏi và nghĩ do áp lực công việc, cô gái trẻ bất ngờ phát hiện mắc dị tật thông liên nhĩ, có nguy cơ dẫn đến suy tim nếu không điều trị.
BV Bạch Mai cơ sở Ninh Bình hoạt động: Khám bác sĩ đầu ngành không cần ra Hà Nội
Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đi vào hoạt động, giúp người dân được khám chữa bệnh với chuyên gia đầu ngành và kỹ thuật hiện đại ngay tại địa phương.
BV Bạch Mai cơ sở 2 hoạt động: Người dân rút ngắn hàng trăm km đi khám bệnh
Ngay từ sáng sớm, người dân từ nhiều tỉnh thành đã tìm đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 để khám chữa bệnh.
Động đất kép ở Venezuela: Nhân chứng kể khoảnh khắc 3 toà nhà cao tầng đổ sập
Trận động đất kép kinh hoàng tại Venezuela làm đổ sập hàng loạt tòa nhà, ít nhất 235 người chết và hàng nghìn người khác bị thương.
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