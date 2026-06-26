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Xuất bản ngày 26/06/2026 04:26 PM
Cập nhật lúc 04:26 PM ngày 26/06/2026

BV Bạch Mai cơ sở 2 hoạt động: Người dân rút ngắn hàng trăm km đi khám bệnh

Minh Quang - Như Loan
Minh Quang - Như Loan
(VTC News) -

Ngay từ sáng sớm, người dân từ nhiều tỉnh thành đã tìm đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 để khám chữa bệnh.

Đúng 6h sáng 26/6, những bệnh nhân đầu tiên bước vào Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Ninh Bình, đánh dấu cột mốc dự án y tế nhiều năm đình trệ đi vào hoạt động.

Đúng 6h sáng 26/6, những bệnh nhân đầu tiên bước vào Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Ninh Bình, đánh dấu cột mốc dự án y tế nhiều năm đình trệ đi vào hoạt động.

Sau 15 năm kể từ ngày khởi công, giấc mơ đưa dịch vụ y tế tuyến cuối đến gần hơn với hàng triệu người dân khu vực phía Nam đồng bằng sông Hồng đã trở thành hiện thực.

Sau 15 năm kể từ ngày khởi công, giấc mơ đưa dịch vụ y tế tuyến cuối đến gần hơn với hàng triệu người dân khu vực phía Nam đồng bằng sông Hồng đã trở thành hiện thực.

Ngay từ sáng sớm, dù mưa nặng hạt, hàng trăm người dân từ Ninh Bình, Thanh Hóa, Phú Thọ... vẫn tìm đến bệnh viện với hy vọng lần đầu được tiếp cận dịch vụ của một bệnh viện tuyến cuối mà không còn phải ngược lên Hà Nội.

Ngay từ sáng sớm, dù mưa nặng hạt, hàng trăm người dân từ Ninh Bình, Thanh Hóa, Phú Thọ... vẫn tìm đến bệnh viện với hy vọng lần đầu được tiếp cận dịch vụ của một bệnh viện tuyến cuối mà không còn phải ngược lên Hà Nội.

Nhiều bệnh nhân cho biết từ nay quãng đường đi khám được rút ngắn đáng kể, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại và giảm vất vả cho cả người bệnh lẫn người nhà.

Nhiều bệnh nhân cho biết từ nay quãng đường đi khám được rút ngắn đáng kể, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại và giảm vất vả cho cả người bệnh lẫn người nhà.

Ông Nguyễn Văn Hạ (78 tuổi, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) chia sẻ, nhiều năm nay mỗi lần tái khám bệnh tim, ông và người nhà đều phải dậy từ rạng sáng để lên Hà Nội. "Có hôm khám xong thì chiều muộn mới về đến nhà. Giờ có Bạch Mai ở gần, chỉ mất hơn một giờ di chuyển, đỡ vất vả và con cháu cũng không phải nghỉ làm đưa tôi đi khám nữa", ông nói.

Ông Nguyễn Văn Hạ (78 tuổi, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) chia sẻ, nhiều năm nay mỗi lần tái khám bệnh tim, ông và người nhà đều phải dậy từ rạng sáng để lên Hà Nội. "Có hôm khám xong thì chiều muộn mới về đến nhà. Giờ có Bạch Mai ở gần, chỉ mất hơn một giờ di chuyển, đỡ vất vả và con cháu cũng không phải nghỉ làm đưa tôi đi khám nữa", ông nói.

Bên cạnh việc rút ngắn quãng đường đến bệnh viện, nhiều bệnh nhân cũng ấn tượng với quy trình tiếp đón ngay trong ngày đầu vận hành. Hệ thống ki-ốt tự phục vụ hỗ trợ lấy số thứ tự, đăng ký khám và hướng dẫn các bước làm thủ tục giúp người dân hoàn tất đăng ký chỉ sau vài phút.

Bên cạnh việc rút ngắn quãng đường đến bệnh viện, nhiều bệnh nhân cũng ấn tượng với quy trình tiếp đón ngay trong ngày đầu vận hành. Hệ thống ki-ốt tự phục vụ hỗ trợ lấy số thứ tự, đăng ký khám và hướng dẫn các bước làm thủ tục giúp người dân hoàn tất đăng ký chỉ sau vài phút.

Nhờ đó, khu vực tiếp đón dù đông người vẫn diễn ra trật tự, không còn cảnh chen chúc hay xếp hàng dài chờ lấy số như nhiều người từng trải qua ở các bệnh viện tuyến cuối.

Nhờ đó, khu vực tiếp đón dù đông người vẫn diễn ra trật tự, không còn cảnh chen chúc hay xếp hàng dài chờ lấy số như nhiều người từng trải qua ở các bệnh viện tuyến cuối.

Trong ngày đầu vận hành, bệnh viện triển khai đồng bộ nhiều chuyên khoa, tiếp nhận khám ngoại trú và điều trị nội trú với đội ngũ bác sĩ được điều động từ cơ sở Hà Nội cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại.

Trong ngày đầu vận hành, bệnh viện triển khai đồng bộ nhiều chuyên khoa, tiếp nhận khám ngoại trú và điều trị nội trú với đội ngũ bác sĩ được điều động từ cơ sở Hà Nội cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại.

Ngay sau khi có mặt tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 từ Hà Nội, nhiều bác sĩ đã nhanh chóng vào các phòng khám, tiếp nhận những bệnh nhân đầu tiên trong ngày bệnh viện chính thức đi vào hoạt động.

Ngay sau khi có mặt tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 từ Hà Nội, nhiều bác sĩ đã nhanh chóng vào các phòng khám, tiếp nhận những bệnh nhân đầu tiên trong ngày bệnh viện chính thức đi vào hoạt động.

Theo kế hoạch, cơ sở này có thể đáp ứng ngay từ khoảng 2.100-2.500 lượt khám mỗi ngày và sẽ tiếp tục mở rộng khi nhu cầu tăng lên.

Theo kế hoạch, cơ sở này có thể đáp ứng ngay từ khoảng 2.100-2.500 lượt khám mỗi ngày và sẽ tiếp tục mở rộng khi nhu cầu tăng lên.

BV Bạch Mai cơ sở 2 hoạt động: Người dân rút ngắn hàng trăm km đi khám bệnh - 11

Theo lãnh đạo bệnh viện Bạch Mai, quá trình chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị và quy trình chuyên môn đã được hoàn tất trước khi cơ sở chính thức tiếp nhận bệnh nhân, bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh diễn ra thông suốt ngay trong ngày đầu.

Theo lãnh đạo bệnh viện Bạch Mai, quá trình chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị và quy trình chuyên môn đã được hoàn tất trước khi cơ sở chính thức tiếp nhận bệnh nhân, bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh diễn ra thông suốt ngay trong ngày đầu.

PGS.TS.BS Đào Xuân Cơ – Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khẳng định hai cơ sở của bệnh viện sẽ hoạt động thống nhất về chuyên môn, chất lượng điều trị và quản trị. Người dân khám chữa bệnh tại cơ sở Ninh Bình sẽ được tiếp cận các kỹ thuật, quy trình và chất lượng chuyên môn tương đương cơ sở chính.

PGS.TS.BS Đào Xuân Cơ – Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khẳng định hai cơ sở của bệnh viện sẽ hoạt động thống nhất về chuyên môn, chất lượng điều trị và quản trị. Người dân khám chữa bệnh tại cơ sở Ninh Bình sẽ được tiếp cận các kỹ thuật, quy trình và chất lượng chuyên môn tương đương cơ sở chính.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cùng lãnh đạo Bộ Y tế và đại diện các bộ, ngành đã đến thăm hỏi, động viên những bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cùng lãnh đạo Bộ Y tế và đại diện các bộ, ngành đã đến thăm hỏi, động viên những bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2.

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