Tìm thấy tinh trùng trong nước tiểu, người đàn ông 57 tuổi lần đầu được làm cha

(VTC News) -

Các bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An vừa điều trị thành công một trường hợp vô sinh nam do xuất tinh ngược dòng - nguyên nhân hiếm gặp gây hiếm muộn ở nam giới, đồng thời thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) thành công, giúp cặp vợ chồng đón con đầu lòng sau nhiều năm mong mỏi.

Hình ảnh em bé chào đời khỏe mạnh, bên vòng tay người mẹ

Người bệnh là nam giới 57 tuổi, nhiều năm được chẩn đoán azoospermia (không có tinh trùng trong mẫu tinh dịch). Trong suốt hành trình tìm kiếm con, hai vợ chồng từng thực hiện một chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm kết hợp chọc hút tinh trùng từ mào tinh (PESA). Tuy nhiên, dù đã trải qua hai lần chuyển phôi, kết quả vẫn không thành công.

Sau khi tiếp nhận và đánh giá toàn diện, các bác sĩ xác định người bệnh mắc xuất tinh ngược dòng - tình trạng tinh dịch không được phóng ra ngoài mà chảy ngược vào bàng quang sau khi xuất tinh.

Bác sĩ chuyển phôi vào buồng tử cung.

Theo các bác sĩ, đây là một trong những rối loạn xuất tinh hiếm gặp, chỉ chiếm khoảng 0,3-2% các trường hợp. Bệnh không ảnh hưởng đáng kể đến đời sống tình dục nhưng lại là nguyên nhân khiến nhiều nam giới rơi vào tình trạng hiếm muộn do tinh trùng không thể hoặc chỉ rất ít được xuất ra ngoài, làm giảm khả năng thụ thai tự nhiên.

Trước tình trạng này, ê-kíp bác sĩ và chuyên viên phôi học đã lựa chọn phương pháp kiềm hóa nước tiểu, sau đó thu nhận tinh trùng từ nước tiểu để thực hiện kỹ thuật tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI).

Quá trình thu nhận tinh trùng diễn ra thành công, giúp tạo được 9 phôi có chất lượng tốt. Ngay trong lần chuyển phôi đầu tiên tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, người vợ đã mang thai và sau đó sinh một bé trai khỏe mạnh.

Hình ảnh chuyên viên phôi thực hiện ICSI.

Đại diện Trung tâm Hỗ trợ sinh sản - Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, mỗi em bé chào đời không chỉ là kết quả của các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản hiện đại mà còn là thành quả của niềm tin, sự kiên trì và khát vọng làm cha, làm mẹ của các cặp vợ chồng hiếm muộn.

Đến nay, Trung tâm đã hỗ trợ thành công hơn 2.000 trẻ em chào đời nhờ các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Mỗi ca điều trị thành công không chỉ mang lại hạnh phúc cho một gia đình mà còn khẳng định năng lực chuyên môn cùng sự đồng hành bền bỉ của đội ngũ y, bác sĩ trong hành trình điều trị vô sinh, hiếm muộn.