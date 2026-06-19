5.000 người được khám sức khỏe miễn phí tại BV Bạch Mai cơ sở Ninh Bình

(VTC News) -

Thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về việc bảo đảm người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời, Bệnh viện Bạch Mai triển khai chương trình khám sức khỏe tri ân dành cho các nhóm chính sách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Chương trình diễn ra từ ngày 26/6 đến 2/7 tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. Người dân được khám trong khung giờ từ 7h đến 11h30 và từ 13h30 đến 16h30 các ngày làm việc.

Ban tổ chức dự kiến tiếp nhận khoảng 5.000 người dân. Nhóm ưu tiên gồm người cao tuổi, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, người mắc bệnh mạn tính cần được theo dõi sức khỏe và những trường hợp chưa được khám sức khỏe định kỳ trong thời gian gần đây.

Nhân dịp khai trương Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, khoảng 5.000 người dân thuộc diện chính sách địa phương sẽ được khám sức khỏe miễn phí trong một tuần.

Theo kế hoạch, người dân sẽ được khám bệnh, tư vấn sức khỏe, thực hiện một số nội dung sàng lọc cơ bản phù hợp với điều kiện của chương trình, đồng thời được tư vấn hướng điều trị, chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh và quản lý bệnh mạn tính.

Những trường hợp có chỉ định chuyên môn sẽ được cấp phát thuốc miễn phí. Người dân cũng được hướng dẫn tiếp tục theo dõi hoặc điều trị tại các cơ sở y tế phù hợp khi cần thiết.

Theo kế hoạch, cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai tại Ninh Bình sẽ khai trương và đi vào hoạt động ngày 26/6 với quy mô 1.000 giường bệnh, hệ thống cơ sở vật chất hiện đại và hơn 11.000 danh mục kỹ thuật thuộc 36 chuyên khoa.

PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, về nhân lực, cơ sở 2 đã sẵn sàng với 1.288 cán bộ, nhân viên. Đội ngũ y bác sĩ sẽ được luân phiên giữa hai cơ sở nhằm bảo đảm chất lượng chuyên môn, đồng thời bệnh viện tiếp tục đào tạo thêm bác sĩ nội trú và điều dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Ninh Bình được kỳ vọng trở thành trung tâm khám chữa bệnh kỹ thuật cao của khu vực Nam đồng bằng sông Hồng, giúp người dân không chỉ ở địa phương mà cả các khu vực lân cận cũng được tiếp cận với dịch vụ y tế chất lượng cao.