Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình đủ điều kiện cấp phép, sẵn sàng khai trương

(VTC News) -

Đoàn thẩm định cấp giấy phép hoạt động của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) kiểm tra toàn diện các điều kiện hoạt động của bệnh viện. Đoàn do TS Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh làm trưởng đoàn, cùng đại diện các đơn vị chuyên môn của Bộ Y tế.

Tại buổi làm việc, đoàn công bố quyết định thành lập đoàn thẩm định, nghe lãnh đạo bệnh viện báo cáo hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động và quá trình chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực cũng như năng lực chuyên môn của cơ sở mới.

Sau đó, đoàn khảo sát thực tế toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, các khoa phòng, trang thiết bị, quy trình chuyên môn và các điều kiện bảo đảm phục vụ công tác khám chữa bệnh.

Trong quá trình kiểm tra, các thành viên trực tiếp trao đổi, góp ý từng nội dung để đối chiếu với các quy định hiện hành của Bộ Y tế, bảo đảm bệnh viện đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn trước khi tiếp nhận người bệnh.

Các thành viên Đoàn trao đổi, góp ý và đánh giá các nội dung theo quy định của Bộ Y tế.

Kết thúc buổi thẩm định, đoàn thống nhất đánh giá Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động theo quy định.

Đây được xem là thủ tục quan trọng cuối cùng trước khi bệnh viện hoàn tất hồ sơ pháp lý và chính thức đi vào vận hành. Theo kế hoạch, lễ khai trương sẽ diễn ra vào ngày 9/7.

Việc đưa cơ sở mới vào hoạt động được kỳ vọng hình thành một trung tâm ngoại khoa chuyên sâu tuyến cuối tại khu vực phía Nam đồng bằng sông Hồng, góp phần giảm tải cho các bệnh viện trung ương và tạo điều kiện để người dân Ninh Bình cùng các tỉnh lân cận tiếp cận dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại địa phương.

PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết đơn vị đã hoàn tất phương án nhân sự để cơ sở mới có thể vận hành ngay sau khi được cấp phép.

Khoảng 400 bác sĩ, điều dưỡng từ cơ sở chính sẽ được luân phiên về làm việc tại Ninh Bình. Bệnh viện cũng đã chuẩn bị nơi ăn ở, phương tiện đi lại và các điều kiện hậu cần nhằm bảo đảm hoạt động khám chữa bệnh diễn ra liên tục ngay từ những ngày đầu.

Ngay sau khi khai trương, cơ sở Ninh Bình sẽ triển khai nhiều chuyên khoa trọng điểm như cấp cứu, chấn thương chỉnh hình, phẫu thuật cột sống, phẫu thuật tiêu hóa cùng các lĩnh vực ngoại khoa thường quy.

Để bảo đảm tiến độ vận hành, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị liên quan hoàn tất việc bàn giao hạ tầng và các điều kiện kỹ thuật trước ngày 8/7. Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế được giao chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện những hạng mục cuối cùng.