Vừa mở cửa, BV Bạch Mai cơ sở Ninh Bình cứu 2 ca đột quỵ thần tốc trong 25 phút

(VTC News) -

Chỉ trong những ngày đầu chính thức tiếp nhận người bệnh, Trung tâm Đột quỵ và Viện Điện quang Chẩn đoán và Can thiệp - Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình liên tiếp thực hiện thành công hai ca cấp cứu nhồi máu não cấp bằng các kỹ thuật tái thông mạch hiện đại. Kết quả điều trị cho thấy người bệnh đều cải thiện rõ rệt về vận động và ngôn ngữ, mở ra cơ hội phục hồi, giảm nguy cơ tàn phế.

Bệnh nhân đầu tiên là người đàn ông 72 tuổi ở Đồng Văn (Ninh Bình). Sau khi đột ngột nói khó, liệt nửa người, ông được gia đình đưa đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp Trung tâm Đột quỵ lập tức kích hoạt quy trình báo động đột quỵ, thực hiện thăm khám, xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh.

Kết quả xác định người bệnh bị nhồi máu não cấp do tắc động mạch não giữa trái. Chỉ sau 25 phút kể từ khi nhập viện, bệnh nhân đã được truyền thuốc tiêu sợi huyết. Đồng thời, các bác sĩ phối hợp tiến hành lấy huyết khối cơ học, với thời gian từ lúc vào viện đến khi chọc động mạch đùi chỉ 40 phút. Sau can thiệp, tình trạng liệt và rối loạn ngôn ngữ cải thiện rõ rệt.

Sau can thiệp, người bệnh cải thiện rõ rệt về thần kinh, giảm liệt và giảm tình trạng thất ngôn so với thời điểm nhập viện (Ảnh: BVCC)

Trường hợp thứ hai là người đàn ông 65 tuổi ở Liêm Hà (Ninh Bình), nói khó và yếu nửa người sau khi ngủ dậy. Đây là dạng đột quỵ khi thức giấc - tình huống vốn rất khó xác định thời điểm khởi phát và từng khiến nhiều bệnh nhân bỏ lỡ cơ hội điều trị.

Để quyết định có thể tái tưới máu hay không, các bác sĩ chỉ định chụp cộng hưởng từ sọ não và áp dụng tiêu chuẩn bất tương xứng DWI/FLAIR. Kết quả cho thấy bệnh nhân vẫn còn vùng não có thể cứu được và đủ điều kiện sử dụng thuốc tiêu sợi huyết.

Chỉ 25 phút sau khi nhập viện, người bệnh được truyền thuốc. Sau điều trị, các triệu chứng thần kinh cải thiện rõ, khả năng vận động và ngôn ngữ tiến triển tích cực.

Theo BS Vương Xuân Trung, điểm chung của cả hai trường hợp là đều được gia đình đưa đến bệnh viện rất sớm sau khi xuất hiện triệu chứng.

"Trong điều trị đột quỵ, mỗi phút trôi qua đều có hàng triệu tế bào não bị tổn thương. Người bệnh đến viện càng sớm thì cơ hội được điều trị trong 'thời gian vàng' càng cao, từ đó tăng khả năng hồi phục và giảm nguy cơ tàn phế", bác sĩ cho biết.

Đánh giá kết quả điều trị, GS.TS. Mai Duy Tôn, Giám đốc Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai, cho rằng việc truyền thuốc tiêu sợi huyết chỉ sau 25 phút và chọc mạch lấy huyết khối sau 40 phút phản ánh quy trình cấp cứu đột quỵ tại cơ sở Ninh Bình đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả theo tiêu chuẩn của Bệnh viện Bạch Mai.

Ông cũng nhấn mạnh, việc ứng dụng cộng hưởng từ cùng tiêu chuẩn DWI/FLAIR giúp mở rộng cơ hội điều trị cho những trường hợp đột quỵ khi thức giấc - nhóm bệnh nhân trước đây thường bị loại khỏi chỉ định tái tưới máu do không xác định được chính xác thời điểm khởi phát.

Theo PGS.TS. Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, thành công của hai ca bệnh không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn mà còn cho thấy cơ sở Ninh Bình đã vận hành hiệu quả các chuyên khoa mũi nhọn ngay từ những ngày đầu hoạt động.

"Khi khoảng cách địa lý được rút ngắn, người bệnh giữ được 'thời gian vàng' để cứu não. Đây là yếu tố quan trọng giúp giảm tỷ lệ tử vong, hạn chế tàn phế và nâng cao chất lượng cuộc sống sau điều trị", PGS.TS. Đào Xuân Cơ nhấn mạnh.