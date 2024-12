Cam kết đầu tư vì cộng đồng, DHN tặng 3,5 tỷ đồng cho người nghèo ở Tây Ninh

Ngày 2/12, Tập đoàn Hùng Nhơn và Tập đoàn De Heus đã trao tặng số tiền 1 tỷ đồng từ Quỹ từ thiện DHN cho Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh, để triển khai các hoạt động chăm lo vật chất và tinh thần cho các nạn nhân chất độc màu da cam tại địa phương.

Ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch Tập đoàn Hùng Nhơn, cho biết các chương trình từ thiện là hoạt động thường niên, là truyền thống và cũng là “kim chỉ nam” cho các hoạt động của Tập đoàn Hùng Nhơn.

“Chúng tôi mong muốn đóng góp công sức, vật chất để giúp đỡ những nạn nhân chất độc màu da cam. Qua đó chia sẻ, động viên các hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, góp phần cùng địa phương đảm bảo an sinh xã hội”, ông Vũ Mạnh Hùng chia sẻ.

Với tinh thần “tương thân, tương ái”, ngoài chính sách với các nạn nhân chất độc màu da cam, nhằm hưởng ứng Chỉ thị số 42/CT-TTg về việc đẩy nhanh xóa nhà tạm, nhà dột của Thủ tướng, Tập đoàn Hùng Nhơn còn ủng hộ 2 tỷ đồng cho Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Cũng dịp này, Tập đoàn Hùng Nhơn còn trao tặng 1.000 phần quà Tết 2025 cho các hộ nghèo, người dân còn khó khăn ở huyện Tân Châu.

Theo đại diện Ủy ban MTTQ VN tỉnh Tây Ninh Tập đoàn Hùng Nhơn, Tập đoàn De Heus những năm qua đã có đóng góp tích cực tại địa phương với rất nhiều chương trình hỗ trợ, chia sẻ với người dân còn khó khăn, như các chương trình trao tặng nhà tình thương, tặng quà/tiền Tết cho các hộ nghèo; trẻ em bị nhiễm chất độc da cam; trao học bổng, quà học tập cho học sinh nghèo; hoạt động xóa nhà tạm, nhà dột nát...

Không chỉ đồng hành cùng chính quyền địa phương chăm lo đời sống người dân, thông qua các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Tập đoàn Hùng Nhơn và Tập đoàn De Heus đang tạo việc làm cho người lao động, góp phần tạo nên bộ mặt mới cho quê hương Tây Ninh.

Theo ông Võ Hồng Sang, Chủ tịch UBND huyện Tân Châu, Tập đoàn Hùng Nhơn đang đầu tư hàng loạt dự án tại huyện Tân Châu. Cụ thể, liên doanh DHN giữa Hùng Nhơn và De Heus (Hà Lan) đã cam kết đầu tư hàng loạt dự án tại huyện Tân Châu từ nay đến năm 2030. Hiện DHN đã thống nhất đầu tư 12 dự án nông nghiệp công nghệ cao, với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng.

“Theo cam kết của chủ đầu tư, toàn bộ dự án sử dụng công nghệ theo hướng bền vững. Các dự án của DHN được ứng dụng công nghệ hiện đại, quy trình khép kín theo tiêu chuẩn quốc tế ISO và Global GAP. Đặc biệt, các dự án của Tập đoàn Hùng Nhơn đang hướng tới mô hình kinh tế xanh và mục tiêu Net Zero vào năm 2050 của Chính phủ”, ông Võ Hồng Sang cho biết.

Chia sẻ trong buổi trao tặng chương trình từ thiện tỉnh Tây Ninh sáng nay, ông Vũ Mạnh Hùng cho biết thêm ngoài hai đối tác truyền thống là De Heus (Hà Lan) và Bel Gà (Bỉ), gần đây Hùng Nhơn liên tiếp bắt tay với các tập đoàn hàng đầu thế giới như Olmix (Pháp), Boehringer Ingelheim (Đức), BigDutchman (Đức).

“Việc các tập đoàn quốc tế chọn Hùng Nhơn là đối tác chiến lược tại Việt Nam cho thấy chúng tôi đã và đang tạo dựng được vị thế trong lĩnh vực chăn nuôi công nghệ cao. Với sự đồng hành của các ông lớn này, chúng tôi sẽ sớm đạt chuẩn xuất khẩu vào thị trường Halal, tổng doanh thu toàn chuỗi Hùng Nhơn - De Heus dự kiến đạt 2 tỷ USD vào năm 2030”.

"Chúng tôi chuẩn bị tung ra thị trường sản phẩm trứng sạch từ trang trại DHN Tây Ninh. Do vậy, dù xuất hiện khá muộn, nhưng với sản phẩm trứng đạt chuẩn quốc tế và giá thành cạnh tranh, chúng tôi hoàn toàn tự tin về khả năng chinh phục thị trường trong nước”, ông Vũ Mạnh Hùng thông tin.

"Quỹ từ thiện DHN" là quỹ do Tập đoàn Hùng Nhơn và De Heus đồng sáng lập và tài trợ. Quỹ do Hoa hậu Đỗ Thị Hà là gương mặt đại diện - với số vốn hoạt động là 30 tỷ đồng, được lập ra với sứ mệnh cải thiện và nâng cao đời sống người dân có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ hộ nghèo tiếp cận thực phẩm sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Dù chỉ mới đi vào hoạt động từ đầu năm 2024, Quỹ đã triển khai liên tục nhiều hoạt động thiện nguyện khác nhau, chủ yếu tập trung vào trợ giúp các hoàn cảnh khó khăn và các hoạt động bảo vệ sức khỏe cộng đồng.