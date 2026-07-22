Ý nghĩa 12 con số trên căn cước công dân

(VTC News) -

Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia đang diễn ra mạnh mẽ, thẻ căn cước công dân gắn chip thay thế chứng minh nhân dân để trở thành vật bất ly thân của mỗi người dân Việt Nam. Bên cạnh con chip điện tử, điểm nhấn quan trọng nhất trên tấm thẻ này là dãy số gồm 12 chữ số được in đậm.

Nhiều người có thể đọc thuộc lòng dãy số này, nhưng không phải ai cũng thấu hiểu được ý nghĩa được Bộ Công an mã hóa bên trong nó.

12 con số trên căn cước công dân được gọi là mã số định danh cá nhân, một tiến bộ lớn về mặt thiết kế cấu trúc dữ liệu, không có bất kỳ sự trùng lặp nào giữa hơn 100 triệu công dân Việt Nam. Dưới đây là sự phân tích và giải mã chi tiết ý nghĩa của từng cụm số trên thẻ căn cước công dân theo quy định tại Nghị định 137/2015/NĐ-CP.

Ý nghĩa các số trên căn cước công dân

Trước tiên, cần khẳng định rằng 12 số trên thẻ căn cước công dân chính là mã số định danh cá nhân. Khác với chứng minh nhân dân 9 số cũ trước đây có thể bị thay đổi khi công dân chuyển nơi đăng ký thường trú sang tỉnh thành khác, mã số định danh cá nhân gồm 12 số được cấp duy nhất một lần khi công dân đăng ký khai sinh và sẽ đi theo người đó đến suốt cuộc đời.

Bất kể bạn thay đổi nơi cư trú, thay đổi thẻ từ mã vạch sang gắn chip hay cấp đổi sang thẻ căn cước công dân mẫu mới, dãy số này vẫn hoàn toàn bất di bất dịch.

Cấu trúc của 12 con số này không phải là một chuỗi vô nghĩa, mà được chia thành hai phần rõ rệt: 6 số đầu mang ý nghĩa phân loại nhân khẩu học và 6 số cuối mang ý nghĩa phân biệt cá nhân.

12 con số này được gọi là mã số định danh cá nhân, là một tiến bộ lớn về mặt thiết kế cấu trúc dữ liệu. (Ảnh: EBH)

Cấu trúc 6 số đầu: Bản sơ yếu lý lịch thu nhỏ

Khi nhìn vào 6 số đầu tiên của thẻ Căn cước, cơ quan chức năng hoặc các hệ thống điện tử có thể ngay lập tức đọc vị được nơi đăng ký khai sinh, giới tính và năm sinh của bạn mà không cần tra cứu cơ sở dữ liệu.

- Ba chữ số đầu tiên: Mã tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương hoặc mã quốc gia nơi đăng ký khai sinh.

Mỗi tỉnh, thành phố tại Việt Nam được quy định một mã số riêng biệt kéo dài từ “001” đến “096”. Ví dụ: Thủ đô Hà Nội mang mã “001”, thành phố Hải Phòng là “031”, thành phố Đà Nẵng là “048”, thành phố Hồ Chí Minh là “079”...

Đối với những công dân Việt Nam được đăng ký khai sinh ở nước ngoài, 3 số đầu tiên này sẽ là mã quốc gia nơi công dân đó được sinh ra.

- Chữ số thứ tư: Mã thế kỷ sinh và giới tính. Đây có lẽ là con số mang nguyên lý mã hóa thú vị và thông minh nhất trong toàn bộ dãy số định danh. Nó không chỉ xác định giới tính (nam/nữ) mà còn xác định kỷ nguyên (thế kỷ) mà công dân đó chào đời. Sự kết hợp này giúp hệ thống hoạt động ổn định xuyên suốt nhiều thế kỷ mà không bị lỗi tràn dữ liệu. Cụ thể quy ước như sau:

Thế kỷ 20 (từ năm 1900 đến hết năm 1999): Nam là số 0, nữ là số 1.

Thế kỷ 21 (từ năm 2000 đến hết năm 2099): Nam là số 2, nữ là số 3.

Thế kỷ 22 (từ năm 2100 đến hết năm 2199): Nam là số 4, nữ là số 5.

Thế kỷ 23 (từ năm 2200 đến hết năm 2299): Nam là số 6, nữ là số 7.

Thế kỷ 24 (từ năm 2300 đến hết năm 2399): Nam là số 8, nữ là số 9.

- Chữ số thứ 5 và thứ 6: Mã năm sinh của công dân. Hai con số này thể hiện hai số cuối cùng trong năm sinh dương lịch của công dân. Ví dụ: Nếu công dân sinh năm 1985, hai số này sẽ là 85. Nếu công dân sinh năm 2004, hai số này sẽ là 04.

Ví dụ thực tiễn để giải mã: Giả sử một người có số căn cước là “079 2 04 123456”. Thông qua 6 số đầu tiên “079204”, chúng ta lập tức giải mã được thông tin: Người này khai sinh tại TP.HCM (079), là nam giới sinh vào thế kỷ 21 (số 2) và sinh vào năm 2004 (04).

- Dãy 6 số cuối cùng: Thuật toán ngẫu nhiên bảo vệ tính độc bản. Nếu 6 số đầu tiên dùng để phân nhóm công dân theo không gian và thời gian thì 6 chữ số cuối cùng chính là nhân tố bí ẩn tạo nên tính độc nhất vô nhị cho mỗi tấm thẻ.

Sáu số cuối này là khoảng số ngẫu nhiên được hệ thống máy tính của Bộ Công an quay ngẫu nhiên, kéo dài từ “000001” đến “099999”. Mục đích của dãy số này là để phân biệt những công dân có sự trùng lặp hoàn toàn ở 6 số đầu tiên.

Ví dụ, tại Hà Nội trong năm 1990 có hàng vạn bé trai ra đời. Tất cả các bé trai này đều có 6 số đầu giống hệt nhau là “001090”. Khi đó, thuật toán sẽ quay ngẫu nhiên 6 số cuối để cấp cho mỗi cá nhân một chuỗi số duy nhất, đảm bảo trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư không bao giờ xảy ra hiện tượng trùng mã định danh.

Vì sao nói dãy số trên CCCD là cách mạng về dữ liệu?

Dưới góc độ quản trị nhà nước, việc thiết kế một mã số gồm 12 chữ số chứa đựng cấu trúc logic như trên không chỉ là một thay đổi về mặt hình thức so với chứng minh nhân dân 9 số cũ mà là cuộc cách mạng về mặt dữ liệu lớn.

Dãy số định danh này chính là chìa khóa chính trong kiến trúc cơ sở dữ liệu. Nó liên kết trực tiếp hàng loạt thông tin của công dân như bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, mã số thuế, và sổ hộ khẩu điện tử. Nhờ sự logic của dãy số định danh này, kết hợp cùng ứng dụng VNeID, chính phủ Việt Nam đã thành công trong việc bãi bỏ sổ hộ khẩu giấy, đơn giản hóa hàng trăm thủ tục hành chính công.

Người dân giờ đây không cần mang theo một tập hồ sơ dày cộp, chỉ với việc cung cấp dãy số gồm 12 chữ số này, mọi giao dịch từ y tế, giáo dục đến ngân hàng đều được xác thực một cách minh bạch, an toàn và nhanh chóng.

12 con số trên thẻ căn cước công dân là một minh chứng xuất sắc cho sự kết hợp giữa tư duy toán học và quản lý hành chính. Nó không chỉ là một danh xưng bằng số mà là hiện thân của “công dân số”, chìa khóa vạn năng giúp người Việt tự tin kết nối và giao dịch trong xã hội hiện đại, minh bạch và số hóa toàn diện.