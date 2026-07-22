World Cup 2026 kiểu Mỹ thay đổi cách thế giới xem bóng đá

(VTC News) -

Ngày 20/7, lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã tổ chức chương trình biểu diễn giữa hiệp trong trận chung kết giữa Argentina và Tây Ban Nha. Quyết định đưa mô hình biểu diễn giữa hiệp nổi tiếng của Super Bowl vào trận chung kết nhanh chóng trở thành chủ đề gây tranh cãi, với không ít người cho rằng bóng đá đang bị “Mỹ hóa”, trong khi nhiều người ca ngợi đây là bước tiến về giải trí,

Ngay trên sóng BBC, cựu tiền đạo Wayne Rooney thẳng thừng nhận xét màn biểu diễn là “tệ hại”. Những người yêu bóng đá truyền thống cho rằng việc kéo dài thời gian nghỉ giữa hiệp để phục vụ biểu diễn làm phá vỡ nhịp điệu vốn có của bóng đá. Không ít người cho rằng World Cup đang ngày càng mang đậm dấu ấn của thể thao Mỹ, từ chương trình giữa hiệp, thời gian nghỉ tiếp nước đến cách bán vé theo giá linh hoạt.

Ronaldinho và Ronaldo đứng cùng Madonna trong màn trình diễn giữa hiệp tại chung kết World Cup 2026. (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến tích cực. Theo nhận định của Financial Times, chương trình là “màn trình diễn siêu thực nhưng được dàn dựng cực kỳ công phu”. Thậm chí, tờ báo Anh còn cho rằng chương trình này thực ra không tệ bằng chính trận đấu.

“Mọi thứ từ biên đạo sân khấu đến cách ghi hình đều trơn tru, dưới sự chỉ đạo của Hamish Hamilton - đạo diễn quen thuộc của các chương trình biểu diễn giữa hiệp Super Bowl.

Màn biểu diễn giữa hiệp đã phủ lên những thông điệp hùng hồn về việc ”đoàn kết thế giới“ của FIFA bằng sự hài hước và tinh thần vui tươi - những điều gần như vắng bóng trong trận chung kết căng thẳng và đầy bực bội diễn ra trước và sau đó”, báo Anh nhận định.

Shakira biểu diễn ca khúc chính thức của World Cup 2026 mang tên “Dai Dai” cùng Burna Boy. (Ảnh: AP)

“Nữ hoàng nhạc pop” Madonna là người mở màn với ca khúc “Music” trong bối cảnh được dàn dựng như một sân trượt patin. Nữ ca sĩ xuất hiện trong bộ trang phục màu hồng nổi bật với đôi găng tay đính pha lê Swarovski trước khi cất lên câu hát nổi tiếng: “Music makes the people come together” (Âm nhạc gắn kết mọi người), thông điệp được xem là tương đồng với khẩu hiệu của FIFA: “Football unites the world”. Madonna ngồi trên xe điện cùng các vũ công, trong khi hai huyền thoại Brazil là Ronaldinho và Ronaldo xuất hiện như những vị khách mời đặc biệt.

Chương trình sau đó chuyển sang phần trình diễn của Dàn nhạc Giao hưởng New York Philharmonic và Dàn nhạc Simon Bolivar (Venezuela) dưới sự chỉ huy của Gustavo Dudamel với bản Seven Nation Army, ca khúc vốn đã trở thành giai điệu quen thuộc trên các khán đài bóng đá.

BTS mang đến không khí sôi động với Dynamite, còn Justin Bieber chọn phong cách nhẹ nhàng hơn khi vừa ôm guitar vừa trình bày phiên bản acoustic của “Everything Hallelujah”, thay thế lời bài hát bằng “World Cup Hallelujah”.

Nhóm nhạc Hàn Quốc BTS biểu diễn bản hit “Dynamite”. (Ảnh: AP)

Ngay sau đó, Shakira gây chú ý khi xuất hiện trên đôi chân trần để bảo vệ mặt cỏ sân vận động. Ca sĩ người Colombia biểu diễn ca khúc chính thức của World Cup 2026 mang tên “Dai Dai” cùng Burna Boy, tạo nên màn kết hợp giữa Latin Pop và Afrobeats.

Ở phần cuối chương trình, Chris Martin cùng Coldplay xuất hiện bên dàn hợp xướng thiếu nhi và các nhân vật của loạt phim The Muppets, trong đó có Kermit và Miss Piggy. Những ca từ như “We got each other” hay “We believe in love” khép lại màn trình diễn bằng thông điệp về tình yêu và sự đoàn kết.

Theo New York Times, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) tái hiện thành công về mặt văn hóa mà chương trình biểu diễn giữa hiệp Super Bowl đã tạo dựng. Cơ quan quản lý bóng đá thế giới cũng đưa ra những quy định nghiêm ngặt nhằm bảo vệ chất lượng mặt sân.

Trước trận đấu, nhiều ý kiến chỉ trích cho rằng màn biểu diễn sẽ làm mất đi tính thiêng liêng của bóng đá và phá vỡ nhịp độ của trận đấu. Tuy nhiên, trên thực tế, chương trình dường như không ảnh hưởng đáng kể đến màn trình diễn của hai đội.

Justin Bieber vừa ôm guitar vừa trình bày phiên bản acoustic của “Everything Hallelujah”. (Ảnh: AP)

Theo luật bóng đá, thời gian nghỉ giữa hai hiệp thường không kéo dài quá 15 phút, trừ khi trọng tài quyết định khác. Trong trận chung kết hôm 20/7, phần biểu diễn chỉ diễn ra trong chưa đầy 12 phút, chưa tính thời gian lắp đặt và tháo dỡ sân khấu tại sân MetLife. Tổng thời gian nghỉ giữa hai hiệp vào khoảng 27 phút, đúng như dự kiến mà ban tổ chức đã công bố.

Quy mô của chương trình cũng được phản ánh qua hội đồng cố vấn quy tụ nhiều nhân vật có sức ảnh hưởng trên nhiều lĩnh vực, gồm nghệ sĩ Hugh Jackman, The Weeknd, Shakira; các huyền thoại thể thao Kaka, Serena Williams; Chủ tịch FIFA Gianni Infantino; Hugh Evans, Ivanka Trump trong lĩnh vực chính sách; cùng Jim DeMare, đồng Chủ tịch Bank of America, đại diện cho giới tài chính. Halftime Show được đánh giá không đơn thuần là chương trình giải trí của trận chung kết World Cup, mà là dự án truyền thông và tác động xã hội được xây dựng với quy mô lớn.