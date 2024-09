15 tác dụng của lá ổi với sức khoẻ bạn không nên bỏ qua

(VTC News) -

Ổi được biết đến là loại quả ngon và có chứa nhiều vitamin C. Tuy nhiên, các tác dụng của lá ổi đối với sức khỏe thì không phải ai cũng nắm rõ. Nếu bạn còn đang phân vân với câu hỏi "lá ổi có tác dụng gì?" thì hãy cùng xem 15 tác dụng của lá ổi với sức khoẻ dưới đây.

Lá ổi giúp chữa tiêu chảy

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BSCKI. Dương Ngọc Vân cho biết, một trong những tác dụng được sử dụng phổ biến của lá ổi chính là chữa tiêu chảy.

Nguyên nhân chính là do trong lá ổi và búp ổi non chứa các tanin và một số chiết xuất gây ức chế hoạt động của vi khuẩn staphylococcus aureus và E.coli. Từ đó, giúp làm giảm các triệu chứng của bệnh lý tiêu chảy. Bên cạnh đó, việc sử dụng lá ổi non cũng giúp săn niêm mạc ruột tốt hơn.

Cách sử dụng lá ổi để “cầm” tiêu chảy rất dễ. Bạn chỉ cần ăn từ 3 – 5 búp ổi non đã rửa sạch hoặc đun nước lá ổi và uống nhiều lần trong ngày. Tốt nhất nên uống trước khi ăn khoảng 15 phút để có hiệu quả điều trị tốt nhất.

Ổn định lượng đường trong máu

Lá ổi có tác dụng gì đối với sức khỏe? Có thể bạn chưa biết, sử dụng lá ổi có tác dụng hiệu quả trong việc kiểm soát lượng đường huyết trong máu và tính trạng kháng Insulin. Do đó, sử dụng lá ổi là rất tốt cho người bị tiểu đường.

Lá ổi rất tốt cho sức khoẻ.

Lá ổi có tác dụng này là do nhóm các chất nhu Avicularin, Quercetin có khả năng ức chế sự hấp thụ glucose.

Chữa cảm lạnh và ho

Lá ổi chứa hàm lượng cao vitamin C và sắt, vì vậy, nó rất tốt cho quá trình giảm ho và cảm lạnh. Lá ổi cũng giúp bảo vệ đường hô hấp, cổ họng và phổi.

Chống lại bệnh ung thư

Báo Lao động dẫn nguồn trang Food NDTV cho biết, nhờ sở hữu lượng chất chống oxy hóa cao, lá ổi có thể làm giảm nguy cơ ung thư, đặc biệt là ung thư vú, tuyến tiền liệt và ung thư khoang miệng. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng lycopene trong lá ổi đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm nguy cơ ung thư.

Tốt cho răng

Lá ổi chứa chất chống viêm nên có thể chữa đau răng, sưng nướu răng và loét miệng. Bạn có thể xay lá ổi thành hỗn hợp sệt và đắp lên răng khi bị đau răng.

Cải thiện chất lượng giấc ngủ

Uống trà lá ổi thường xuyên giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ. Lá ổi làm dịu thần kinh và xoa dịu tâm trí của bạn, giúp bạn dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn.

Giúp giảm huyết áp

Tiêu thụ chiết xuất lá ổi có thể giúp giảm huyết áp. Báo Thanh Niên dẫn nguồn một nghiên cứu vào năm 2016 trên Medical News Today cho thấy chiết xuất này có tác dụng hạ huyết áp ở chuột. Chất chống oxy hóa trong lá ổi có thể làm giảm huyết áp bằng cách giúp mở rộng mạch máu.

Hỗ trợ sức khỏe xương khớp

Một số nghiên cứu trên động vật cho thấy chiết xuất lá ổi tác động tích cực cho sức khỏe những người bị viêm xương khớp.

Một nghiên cứu năm 2018 cho thấy việc tiêu thụ chiết xuất lá ổi giúp tăng cường sức khỏe xương khớp ở chuột.

Giảm cân

Lá ổi giúp ngăn chặn carb chuyển hoá thành đường và thúc đẩy quá trình giảm cân nhanh chóng. Uống trà hoặc nước ép lá ổi kết hợp với tập thể dục thường xuyên để đạt được cân nặng như mong muốn.

Giảm mụn

Do chứa nhiều vitamin C, lá ổi có thể giúp loại bỏ mụn trứng cá. Cách làm vô cùng đơn giản, bạn chỉ cần nghiền nát lá ổi và đắp lên các nốt mụn.

Tốt cho da và tóc

Nghiền nát lá ổi và đắp lên mặt giúp da săn chắc hơn. Thêm vào đó, lá ổi cũng rất tốt cho việc điều trị rụng tóc. Bạn chỉ cần đun nước lá ổi, để nguội, sau đó dùng nước này để xoa bóp da đầu.

Tăng cường sức khỏe hệ tim mạch

Lá ổi rất giàu kali và vitamin C, đây là hai chất quan trọng giúp giảm huyết áp, trung hòa cholesterol xấu có hại, từ đó tăng cường sức khỏe hệ tim mạch, làm giảm đi biến chứng có thể gặp. Uống trà lá ổi thường xuyên sẽ giúp ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người.

Điều trị các bệnh về tiêu hóa

Tác dụng của lá ổi trong việc ngăn ngừa các vấn đề về tiêu hóa là rất hữu ích. Trong chiết xuất từ lá ổi có chứa các chất có khả năng giảm sản xuất dịch nhầy trong dạ dày gây ra tình trạng kích ứng trong hệ tiêu hóa. Đồng thời lá ổi còn giúp ức chế các vi khuẩn không tốt có thể ảnh hưởng đến dạ dày.

Tác dụng của lá ổi với não bộ

Lá ổi chứa vitamin B3 (niacin) và vitamin B6 (pyridoxine) có khả năng giúp cải thiện máu lưu thông lên não. Từ đó kích thích các chức năng nhận thức ở não bộ và giúp làm thư giãn các dây thần kinh, bảo vệ não bộ, ngăn ngừa tắc nghẽn mạch máu não gây ra đột quỵ, tai biến ở người.

Giúp gan khỏe mạnh hơn

Các hoạt chất chống oxy hóa cao như flavonoid và quercetin trong lá ổi có khả năng giải độc ở gan vô cùng hiệu quả. Từ đó giúp bảo vệ gan khỏi nguy cơ vi khuẩn tấn công gây ra các bệnh nguy hiểm như viêm gan, xơ gan, thậm chí là ung thư gan.

Trên đây là 15 tác dụng của lá ổi với sức khoẻ bạn không nên bỏ qua. Nếu bạn muốn sử dụng lá ổi lâu dài cần tham khảo ý kiến của các bác sĩ.