VietinBank 6 tháng đầu năm 2026: Giữ đà tăng trưởng bền vững

(VTC News) -

Tăng trưởng tích cực, an toàn và hiệu quả

6 tháng đầu năm 2026, trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục đối diện với nhiều khó khăn thách thức, VietinBank đã triển khai quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả nhiều giải pháp, nhờ đó hoạt động kinh doanh của VietinBank thu được nhiều kết quả nổi bật.

Về quy mô, tổng tài sản của VietinBank trong 6 tháng đạt 2.962 nghìn tỷ đồng, tăng 7% so với cuối năm 2025. Dư nợ cho vay đạt 2.093 nghìn tỷ đồng, tăng 5% so với cuối năm 2025.

Phân khúc khách hàng doanh nghiệp tăng 9% so với cuối năm 2025. Phân khúc bán lẻ mặc dù giảm nhẹ so với cuối năm 2025 nhưng đã phục hồi và tăng 2% so với Quý I/2026. Các lĩnh vực tăng chủ yếu gồm: điện, sắt thép, thiết bị điện tử/máy vi tính, thức ăn chăn nuôi….

Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ cho vay ở mức 1,2%, tăng nhẹ so với cuối năm 2025. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 134%, tiếp tục củng cố bộ đệm dự phòng tài chính cho hoạt động của ngân hàng trong thời gian tới.

Tiền gửi khách hàng đạt 1.891 nghìn tỷ đồng, tăng 5,4% so với cuối năm 2025, tăng ở tất cả các phân khúc, trong đó phân khúc FDI tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tốt nhất (tăng 7,4% so với cuối năm 2025). Nguồn vốn CASA đạt 444 nghìn tỷ đồng, chiếm 23,5% tiền gửi khách hàng của VietinBank.

Trong 6 tháng đầu năm, hoạt động thu hồi nợ XLRR đạt khoảng 4,4 nghìn tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu nhập hoạt động đạt 51,5 nghìn tỷ đồng, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm 2025, đạt Top 1 ngành ngân hàng.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đạt 38,9 nghìn tỷ đồng, tăng 29,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đạt 13 nghìn tỷ đồng, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2025 do VietinBank chủ động nhận diện và phân loại nợ phù hợp với mức độ rủi ro của khách hàng, trích lập DPRR đầy đủ theo đúng quy định nhằm nâng cao năng lực tài chính và khả năng chống chịu trước các rủi ro có thể từ nền kinh tế.

Lợi nhuận trước thuế đạt 25,9 nghìn tỷ đồng, tăng 36,7% so với cùng kỳ năm 2025, đạt Top 2 ngành ngân hàng. Các chỉ tiêu hiệu quả tiếp tục được duy trì và cải thiện so với cùng kỳ và cuối năm 2025: NIM đạt 2,86%, ROA đạt 1,82%, ROE đạt 22,02%.

Thành viên HĐQT Phạm Thị Thanh Hoài (ở giữa) chủ trì Hội nghị cập nhật kết quả kinh doanh quý II/2026 của VietinBank.

Làm chủ năng lực chuyển đổi số với hành trình X01

Trong Quý II/2026, VietinBank tiếp tục triển khai Chương trình Chuyển đổi số toàn diện X01 theo chủ điểm “Hòa nhịp”, tập trung chuẩn hóa, kết nối và nhân rộng các kết quả chuyển đổi số trên toàn hệ thống.

Đến thời điểm hiện tại, VietinBank đang triển khai hơn 100 sáng kiến chuyển đổi số, trong đó hơn 75 sáng kiến đã được đưa vào vận hành tại Trụ sở chính và các Chi nhánh.

Trong 6 tháng cuối năm 2026, VietinBank định hướng cơ bản hoàn tất 108 sáng kiến thuộc Chương trình Chuyển đổi số X01.

Ngân hàng sẽ tiếp tục triển khai 06 dự án trọng điểm gồm CRM, Corporate Lending, Affluent, Core thẻ, tối ưu hóa Core Banking và iPay-eFAST; hoàn thiện nền tảng dữ liệu và AI; đồng thời tăng cường hiệu quả các sáng kiến chuyển đổi số, gắn mục tiêu chuyển đổi số với mục tiêu kinh doanh, thúc đẩy chuyển dịch kênh và gia tăng trải nghiệm của khách hàng.

Với kết quả kinh doanh tích cực, chuyển đổi mạnh mẽ theo hướng công nghệ số, kiểm soát và quản trị tốt rủi ro, VietinBank tiếp tục khẳng định vị thế ngân hàng trụ cột của nền kinh tế thông qua việc cung cấp các giải pháp tài chính tối ưu cho khách hàng; mang lại giá trị gia tăng cho đối tác, nhà đầu tư và cổ đông; vun đắp giá trị nghề nghiệp cho cán bộ nhân viên; đồng hành cùng sự phát triển chung của cộng đồng và xã hội.