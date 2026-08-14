Co.opmart miền Trung đồng loạt 'khoác áo mới', nâng tầm trải nghiệm mua sắm

(VTC News) -

Với không gian hiện đại, tiện nghi cùng chuỗi hoạt động trải nghiệm và chương trình ưu đãi hấp dẫn, hai siêu thị mang đến cho khách hàng nhiều lựa chọn mua sắm thuận tiện, chất lượng cho khách hàng khu vực miền Trung.

Hoạt động này là một phần trong chiến lược nâng cấp toàn diện không gian mua sắm của Saigon Co.op, hướng đến mục tiêu cải thiện chất lượng phục vụ, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người tiêu dùng và khẳng định vai trò của Co.opmart thương hiệu bán lẻ Việt luôn đồng hành cùng đời sống người dân cả nước.

Lễ ra mắt không gian mua sắm mới tại Co.opmart Đà Nẵng.

Không gian hiện đại, trải nghiệm thuận tiện

Sau quá trình nâng cấp, diện mạo mới tại Co.opmart Đà Nẵng và Co.opmart Quảng Ngãi được nâng cấp hiện đại, khoa học, thuận tiện và thân thiện hơn với những thay đổi rõ nét từ thiết kế mặt tiền trẻ trung, hệ thống nhận diện thương hiệu nổi bật đến không gian mua sắm thông thoáng, khoa học.

Quầy kệ, ánh sáng và biển bảng được đầu tư đồng bộ, giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm sản phẩm và mua sắm thuận tiện hơn. Trang bị thêm là hệ thống thanh toán, tủ giữ đồ tự động và robot giới thiệu sản phẩm.

Điểm nhấn là logo Co.opmart được tinh chỉnh trên nền tảng kế thừa nhận diện quen thuộc, với đường nét mềm mại, thanh thoát hơn, thể hiện sự trưởng thành của thương hiệu ở tuổi 30 nhưng vẫn gìn giữ những giá trị gần gũi đã gắn bó với nhiều thế hệ gia đình Việt.

Đại biểu tham tham không gian mua sắm mới tại Co.opmart Đà Nẵng.

Hàng ngàn ưu đãi tri ân khách hàng

Nhân dịp ra mắt không gian mới, Co.opmart Đà Nẵng và Co.opmart Quảng Ngãi triển khai chuỗi chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng. Các sản phẩm thiết yếu thuộc nhiều nhóm hàng như thực phẩm tươi sống, thực phẩm công nghệ, hóa mỹ phẩm, đồ dùng gia đình, hàng nhãn riêng, trái cây và rau củ quả được áp dụng nhiều mức ưu đãi mạnh.

Tại Co.opmart Đà Nẵng: chương trình “Giá sốc giảm tận gốc” diễn ra từ ngày 12/8 đến 23/8/2026, với hàng trăm sản phẩm giảm giá đến 50%. Trong ngày 12/8/2026, sản phẩm Bánh mì baguette Co.op Bakery 250g được bán với giá chỉ 1.000 đồng.

Bên cạnh đó, khách hàng còn có thể tham gia chương trình “Giá tốt cuối tuần”. Đặc biệt, khách tại Co.opmart Đà Nẵng trong thời gian diễn ra chương trình có cơ hội tham gia hoạt động “Trải nghiệm mới - Quà phơi phới”, với tổng giá trị giải thưởng hơn 35 triệu đồng, gồm nhiều sản phẩm gia dụng thiết yếu.

Không gian mua sắm mới tại Co.opmart Đà Nẵng.

Tại Co.opmart Quảng Ngãi: nổi bật với chương trình “Khai trương rộn ràng - Tặng ngàn ưu đãi” được triển khai từ ngày 14/8 đến 23/8/2026. Riêng ngày 14/8, chương trình “Đại tiệc sale 50% mừng khai trương” mang đến nhiều sản phẩm giảm giá đến 50% hoặc áp dụng hình thức mua 1 tặng 1.

Ngày 15/8/2026, khách hàng thành viên có hóa đơn mua sắm từ 500.000 đồng trở lên sẽ được tặng 01 phiếu mua hàng trị giá 30.000 đồng cùng hàng loạt ưu đãi giảm cực sốc, tích lũy hóa đơn tặng quà gia dụng thiết thực cho khách hàng.

Nhiều hoạt động trải nghiệm, kết nối cộng đồng

Song song với các chương trình khuyến mãi, Co.opmart Đà Nẵng và Co.opmart Quảng Ngãi đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm vào các ngày tái khai trương và cuối tuần. Khách hàng có thể tham gia dùng thử sản phẩm hàng nhãn riêng Co.op, nước giải khát, trái cây, sampling bánh Co.op Bakery, minigame nhận quà, hoạt náo cùng linh vật Coopo và các hoạt động check-in tại siêu thị.

Các hoạt động được thiết kế theo hướng gần gũi, vui tươi và phù hợp với nhiều nhóm khách hàng, đặc biệt là các gia đình và khách hàng thành viên. Qua đó, Co.opmart không chỉ mang đến những lợi ích thiết thực về giá mà còn tạo dựng không gian mua sắm tích cực, nơi khách hàng có thể trải nghiệm, kết nối và tận hưởng thời gian bên người thân.

Thông qua chuỗi hoạt động này, Saigon Co.op mong muốn góp phần đưa siêu thị trở thành điểm đến mua sắm thân thiện, đồng thời tăng cường sự gắn kết với cộng đồng địa phương.

Khu vực chế biến nấu chín đầy ắp đa dạng món ngon an toàn, vệ sinh thực phẩm, giá cả phải chăng tại Co.opmart Đà Nẵng.

Kiên định với cam kết “Người nội trợ của Nhân dân”

Việc đồng loạt đổi mới không gian tại Co.opmart Đà Nẵng và Co.opmart Quảng Ngãi là một bước đi cụ thể trong nỗ lực không ngừng đầu tư, nâng cấp hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng.

Đối với Saigon Co.op, mỗi sự đổi mới không chỉ dừng lại ở việc kiến tạo một không gian mua sắm hiện đại, tiện nghi và thân thiện hơn, mà còn hướng đến việc mang lại những giá trị thiết thực, trải nghiệm tích cực và sự hài lòng cao hơn cho khách hàng.

Với diện mạo mới, Co.opmart Đà Nẵng và Co.opmart Quảng Ngãi sẽ tiếp tục là những điểm đến mua sắm tin cậy, góp phần nâng tầm chất lượng phục vụ, tăng cường gắn kết với cộng đồng và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của thương hiệu bán lẻ Việt.