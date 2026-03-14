Các chùa, nhà thờ ở Hải Phòng đồng loạt gióng trống, thỉnh chuông ngày bầu cử

Ý nghĩa lá phiếu cử tri

Những ngày cận kề cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, xã Tiên Minh (Hải Phòng) khoác lên mình bầu không khí rộn ràng, phấn khởi khi tinh thần hướng về ngày hội non sông lan khắp các tuyến đường làng, ngõ xóm.

Trụ sở các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cũng như trường học, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng được trang hoàng những tấm pano khổ lớn, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền hướng về ngày bầu cử.

Trụ sở Ủy ban Bầu cử xã Tiên Minh (Hải Phòng)

Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, Thượng tọa Thích Quảng Minh - Ủy viên Thường trực Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hải Phòng, phụ trách Phật giáo 6 xã ở huyện Tiên Lãng (cũ) - cho biết, suốt hơn 2.000 năm qua, Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, kề vai sát cánh với vận mệnh đất nước.

“Sau 80 năm kể từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên (6/1/1946) và cho đến ngày nay, chúng tôi rất phấn khởi trước cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ này.

Tôi thấy không khí và tinh thần của người dân hết sức hồ hởi, phấn khởi trước sự đổi thay của đất nước, của quê hương xã Tiên Minh chúng tôi”, Thượng tọa Thích Quảng Minh vui mừng chia sẻ.

Thượng tọa Thích Quảng Minh - Trụ trì chùa Thắng Phúc, xã Tiên Minh, Hải Phòng.

Cũng theo Thượng tọa Thích Quảng Minh, vừa qua, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hải Phòng có công văn chỉ đạo xuống các nhà chùa các xã, phường, đặc khu về việc tham gia, hưởng ứng cuộc bầu cử.

Cụ thể, trong thời điểm chuẩn bị cho cuộc bầu cử, ở các buổi giảng pháp, nhà chùa đều lồng ghép vào nội dung trọng tâm xác định cuộc bầu cử lần này là ngày hội non sông, động viên phật tử tích cực hưởng ứng.

“Chúng tôi đã chỉ đạo cho tất cả các vị trụ trì các ngôi chùa, vào thời khắc linh thiêng, lịch sử sáng 15/3 khi diễn ra lễ khai mạc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, tất cả 112 ngôi chùa trong 6 xã của huyện Tiên Lãng (cũ) sẽ cử hành gióng trống, thỉnh chuông để chào mừng cuộc bầu cử”, Thượng tọa Thích Quảng Ninh chia sẻ.

Trong các buổi giảng pháp, nhà chùa đều lồng ghép nội dung tuyên truyền phật tự tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Trong khi đó, Giáo xứ Đông Côn, xã Tiên Minh hiện có gần 4.000 giáo dân Công giáo. Linh mục Đa Minh Cao Văn Đức - Chính xứ Đông Côn, Quản hạt Nam Am (Hải Phòng) cho biết, giáo xứ luôn ý thức đồng hành cùng đất nước, dân tộc. Vì vậy, giáo xứ và bà con giáo dân luôn xác định trách nhiệm chung tay xây dựng quê hương.

Tinh thần này cũng gắn với việc thực hiện Thư chung của Hội đồng Giám mục năm 1980 với chủ đề “Sống Phúc âm giữa lòng dân tộc”. Ông nhấn mạnh rằng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2030 là niềm vui lớn của đất nước, vì vậy giáo dân trong giáo xứ luôn ý thức tham gia với tinh thần trách nhiệm.

Thánh đường Giáo xứ Đông Côn, nơi có gần 4.000 giáo dân, với lịch sử gần 120 năm thành lập và hoạt động.

Nhân dịp sự kiện trọng đại này, Linh mục cũng như Ban hành giáo thường xuyên tuyên truyền để bà con giáo dân nâng cao ý thức trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn để bầu ra những vị đại biểu có tài, có đức, có tâm để xây dựng đất nước, xây dựng quê hương.

“Đất nước, quê hương có tiến bộ, có văn minh, có phát triển là do những người lãnh đạo có tài, có đức, có tâm. Vì thế, chúng tôi cũng tránh tình trạng bà con lơ là hay bầu cử một cách chiếu lệ, qua loa. Khi biết được ngày bầu cử sắp đến, chúng tôi đã tuyên truyền vận động bà con phải có sự sáng suốt lựa chọn", Linh mục Cao Văn Đức chia sẻ.

Linh mục Cao Văn Đức.

Bằng những việc làm thiết thực, Linh mục Cao Văn Đức cho biết, ngày bầu cử cũng là ngày Chúa Nhật thứ 4 Mùa Chay, nên đã nhắc nhở bà con giáo dân đi lễ từ sáng sớm và đến các điểm bầu cử bỏ phiếu đúng giờ.

Bên cạnh đó, khi chính quyền địa phương cần hỗ trợ đoàn trống, đoàn kim nhạc, Linh mục cũng động viên anh chị em trong đoàn tích cực tham gia vào lễ chào cờ khai mạc cuộc bầu cử.

Là giáo dân trẻ tuổi Giáo xứ Đông Côn lần đầu tiên được đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại xã Tiên Minh, em Đặng Hương Giang (SN 2008, nữ sinh lớp 12A2 Trường THPT Toàn Thắng, huynh trưởng Xứ đoàn Carlo Acutis Đông Côn) chia sẻ, bản thân cảm thấy rất hào hứng khi lần đầu được thực hiện quyền công dân của mình.

Nữ sinh Đặng Hương Giang (lớp 12A2 Trường THPT Toàn Thắng), Huynh trưởng Xứ đoàn Carlo Acutis Đông Côn).

“Em hy vọng rằng, các đại biểu khóa mới này sẽ đặc biệt quan tâm đến thế hệ trẻ chúng em, đặc biệt là vấn đề giáo dục, tạo công ăn việc làm và khởi nghiệp sáng tạo trong kỷ nguyên số.

Em mong rằng, tuổi trẻ chúng ta nhận thức được trách nhiệm thực sự của mình, quan tâm đến vận mệnh, tương lai của đất nước, thực hiện quyền, nghĩa vụ của bản thân mình một cách đầy đủ, giúp đất nước bầu ra những đại biểu có tâm, có tầm để dẫn dắt tương lai, vận mệnh của đất nước sánh vai với các cường quốc, năm châu”, Hương Giang nhắn gửi.

Thông tin với PV Báo Điện tử VTC News, bà Nguyễn Thị Xuân – Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Minh cho biết, là địa phương có đông đồng bào tôn giáo sinh sống, trong đó Phật giáo có 6.371 phật tử, Công giáo có 3.915 tín đồ.

Vì vậy, chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với các chức sắc, chức việc tôn giáo trên địa bàn để tuyên truyền, vận động bà con phật tử, giáo dân tích cực hưởng ứng và tham gia cuộc bầu cử. Qua đó, góp phần phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa đồng bào các tôn giáo với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương.

"Đặc biệt, ngày bầu cử 15/3 này, chúng tôi có sự chỉ đạo và thống nhất với các vị chức sắc tôn giáo trên địa bàn vận động, tổ chức đồng loạt 83 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự trên địa bàn xã gióng trống, nổi chuông vào đúng 7h ngày 15/3, thời điểm diễn ra khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, thể hiện sự đồng lòng, chung sức và thực sự đó là một ngày hội của toàn dân”, bà Nguyễn Thị Xuân khẳng định.

Bà Nguyễn Thị Xuân – Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Minh (Hải Phòng).

Với sự chuẩn bị chu đáo của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng sự đồng thuận, hưởng ứng của toàn thể Nhân dân, trong đó có đồng bào các tôn giáo, lãnh đạo xã tin tưởng cuộc bầu cử sẽ diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân tộc, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và xây dựng quê hương Tiên Minh văn minh, hiện đại ngày càng phát triển và bản sắc.