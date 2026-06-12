Đá lở từ vách núi ở Cao Bằng, rơi trúng người đi xe máy

(VTC News) -

Video: Đá lở từ vách núi, hất văng người đi xe máy xuống đường

Chiều 12/6, ông Ma Thế Trung, Chủ tịch UBND xã Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng cho biết, trưa cùng ngày một vụ tai nạn do đá lở xảy ra tại Km86 Quốc lộ 34, đoạn gần cầu treo Nam Quang, xã Bảo Lâm tỉnh Cao Bằng, khiến một người đi xe máy bị thương.

"Nạn nhân là người Hà Giang và bị thương nhẹ, chúng tôi đã qua thăm hỏi và động viên nạn nhân", ông Trung cho biết thêm.

Vào thời điểm trên, một người dân đi xe máy trên Quốc lộ 34. Khi phương tiện vừa đi tới khu vực Km86, (hướng từ Hà Giang lên) một tảng đá lớn tách khỏi vách núi và lao xuống mặt đường.

Đá lở bất ngờ từ vách núi, hất văng người đi xe máy xuống đường. (Ảnh cắt từ clip).

Do sự việc xảy ra quá nhanh, người điều khiển xe máy không kịp phản ứng hay né tránh. Tảng đá rơi trúng người và phương tiện, khiến nạn nhân ngã xuống đường. Xe máy bị đất đá đè lên, hư hỏng nặng.

Cũng theo ông Trung, ngay sau khi có thông tin, lực lượng chức năng xã Bảo Lâm đã nhanh chóng hỗ trợ nạn nhân, tiến hành sơ cứu ban đầu và đưa người bị nạn đi cấp cứu.

Sau sự việc trên, UBND xã Bảo Lâm đưa ra cảnh báo khẩn: Quốc lộ 34 là tuyến đường miền núi có địa hình đặc biệt hiểm trở với nhiều vách đá dựng đứng. Vào mùa mưa, nền đất đá rất dễ bị phong hóa, sụt trượt, khiến nguy cơ đá lăn, đá lở có thể ập xuống bất cứ lúc nào. Để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản, người dân cùng các tài xế khi lưu thông qua đây cần đặc biệt chú ý quan sát biển báo, chủ động giảm tốc độ và tuyệt đối hạn chế di chuyển khi trời mưa lớn.