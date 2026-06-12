Bắt giam thanh niên túm tóc, bóp cổ cán bộ công an xã rồi đăng clip lên Facebook

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đỗ Đình Dũng (31 tuổi, trú xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 10h ngày 9/6, sau khi uống nhiều rượu bia, Dũng đến trụ sở Công an xã Chiềng Sơn. Tại khu vực tiếp công dân, người này có nhiều hành vi gây mất an ninh trật tự như chửi bới, có lời lẽ xúc phạm và liên tục gây náo loạn.

Mặc dù được cán bộ công an cùng người dân có mặt nhắc nhở, yêu cầu chấp hành nội quy, Dũng vẫn không dừng lại mà tiếp tục có thái độ chống đối, thách thức.

Đỗ Đình Dũng tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Trong quá trình xử lý vụ việc, Dũng xảy ra xô xát với một cán bộ công an xã. Theo kết quả điều tra ban đầu, tên này đã có hành vi túm tóc, bóp cổ cán bộ công an, đồng thời liên tục chửi bới và đe dọa lực lượng làm nhiệm vụ.

Sau đó, Dũng được đưa vào phòng làm việc để ổn định tình hình. Tuy nhiên, kẻ này tiếp tục chống đối, xô đẩy và đạp đổ một số tài sản trong trụ sở công an xã.

Chưa dừng lại ở đó, Dũng tiếp tục đi ra khu vực trước cổng trụ sở Công an xã Chiềng Sơn, sử dụng điện thoại quay video với nhiều nội dung xúc phạm lực lượng công an. Đoạn video sau đó được đăng tải lên tài khoản Facebook cá nhân.

Theo Công an tỉnh Sơn La, video trên đã thu hút nhiều lượt xem cùng các bình luận tiêu cực trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và uy tín của lực lượng Công an Nhân dân.

Đến ngày 10/6, nền tảng Facebook gỡ bỏ đoạn video do vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Công an Sơn La cũng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi sử dụng mạng xã hội, không đăng tải hoặc chia sẻ các hình ảnh, clip, thông tin chưa được kiểm chứng, tránh gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và hoạt động của các cơ quan, tổ chức.