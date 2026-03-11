'5 đồng' - Sức mạnh gắn kết cộng đồng tôn giáo trong ngày hội bầu cử

(VTC News) -

Trong đời sống xã hội Việt Nam, các tổ chức tôn giáo và chức sắc tôn giáo không chỉ giữ vai trò dẫn dắt đời sống tinh thần của tín đồ, mà còn là những cầu nối quan trọng góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Mỗi khi đất nước diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng, đặc biệt là bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, tinh thần trách nhiệm công dân của đồng bào có đạo lại được khơi dậy mạnh mẽ. Không khí chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân lan tỏa rộng khắp tại các cơ sở tôn giáo, từ chùa chiền, nhà thờ đến các điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo.

Đằng sau những hoạt động vận động cử tri là tinh thần "5 đồng: đồng bào, đồng thuận, đồng tâm, đồng hành và đồng đạt" ngày càng được nhấn mạnh như một biểu hiện sinh động của sự gắn bó giữa các cộng đồng tôn giáo với xã hội và đất nước.

Thời gian qua, Sở Tư pháp cùng Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Nội tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp dành cho các chức sắc tôn giáo.

Gắn kết đạo với đời

Tinh thần "5 đồng" được nhiều chức sắc tôn giáo nhắc đến như một cách khái quát sinh động về mối quan hệ gắn bó giữa tôn giáo và xã hội. Mục sư Bùi Văn Sản, Hội trưởng Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc), khẳng định chính tinh thần ấy đã tạo nên sự gắn kết bền chặt giữa tôn giáo và dân tộc.

"Tôn giáo tại Việt Nam luôn đồng hành, gắn bó mật thiết với dân tộc, đóng góp quan trọng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc qua các thời kỳ. Dân tộc càng hùng cường thì tôn giáo càng có điều kiện ổn định và phát triển", ông Sản nói.

bau cu trong cong dong ton giao 3.jpg Dân tộc càng hùng cường thì tôn giáo càng có điều kiện ổn định và phát triển. Mục sư Bùi Văn Sản

Theo các chức sắc tôn giáo, "5 đồng" trước hết bắt nguồn từ nhận thức rằng mọi người dân, dù theo tôn giáo nào, đều là đồng bào, chung nguồn cội, cùng sống trên một đất nước và cùng chia sẻ trách nhiệm đối với vận mệnh quốc gia.

Trong các cộng đồng tôn giáo, tinh thần đồng bào được thể hiện qua việc tín đồ tích cực tham gia các hoạt động xã hội như từ thiện, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đây cũng là cách để các giá trị tôn giáo lan tỏa vào đời sống xã hội.

Tiếp đến là đồng thuận - sự ủng hộ và đồng tình của các tổ chức tôn giáo, chức sắc và tín đồ đối với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Trong thực tế, nhiều phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động xã hội từ xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới đến bảo vệ môi trường đều có sự tham gia tích cực của cộng đồng tôn giáo.

Từ sự đồng thuận ấy hình thành đồng tâm, cùng hướng tới mục tiêu chung là xây dựng đất nước phát triển, xã hội ổn định và đời sống Nhân dân ngày càng tốt đẹp hơn. Với nhiều tôn giáo, tinh thần hướng thiện, sống tốt đời đẹp đạo luôn được đề cao. Khi những giá trị đó gắn kết với mục tiêu phát triển chung của quốc gia, cộng đồng tôn giáo trở thành một lực lượng tích cực trong tiến trình phát triển xã hội.

Và trong chính quá trình đó, các tổ chức tôn giáo cũng đồng hành cùng chính quyền và các tổ chức xã hội trong nhiều hoạt động thiết thực. Ở nhiều địa phương, các cơ sở tôn giáo trở thành điểm tựa gắn kết cộng đồng, nơi lan tỏa các giá trị nhân văn và tinh thần trách nhiệm công dân.

Cuối cùng là đồng đạt, cùng thụ hưởng thành quả của sự phát triển. Khi kinh tế - xã hội phát triển, đời sống của đồng bào tôn giáo cũng được cải thiện, đồng thời các hoạt động tôn giáo cũng được tạo điều kiện thuận lợi hơn.

Thượng tọa Thích Đạo Phong tại hội nghị tuyên truyền về bầu cử cho các Phật tử trên địa bàn TP Hà Nội.

Ở góc nhìn của Phật giáo, Thượng tọa Thích Đạo Phong, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội, cho rằng, tinh thần "5 đồng" chính là sự tiếp nối sinh động của truyền thống "hộ quốc an dân" trong Phật giáo Việt Nam.

"Đạo sinh ra là vì đời, phục vụ dân sinh. Mục đích của các tôn giáo đều hướng đến con người, lấy người dân làm trung tâm để phục vụ. Trong hơn 2.000 năm qua, Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, từ thời chiến tranh đến thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước", ông nói.

Ngày nay, sự đồng hành đó được thể hiện rõ qua nhiều hoạt động xã hội như từ thiện, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và vận động tín đồ tham gia các phong trào tại địa phương.

Theo Thượng tọa Thích Đạo Phong, trong tinh thần "5 đồng", yếu tố đồng hành có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Chính quyền chăm lo đời sống vật chất cho Nhân dân, còn các tôn giáo góp phần chăm lo đời sống tinh thần.

"Tuy con đường khác nhau nhưng mục đích thì giống nhau, đều hướng đến việc mang lại cuộc sống an lạc cho người dân", Thượng tọa chia sẻ.

Cộng đồng tôn giáo chung tay hướng về ngày hội lớn

Tinh thần "5 đồng" không chỉ dừng lại ở một khái niệm mang tính định hướng, mà còn được thể hiện rõ trong thực tiễn đời sống tôn giáo, đặc biệt trong mỗi kỳ bầu cử.

Ngay từ những tháng đầu năm, nhiều tổ chức tôn giáo đã chủ động triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động tín đồ thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Các buổi sinh hoạt tôn giáo, thuyết giảng hay sinh hoạt cộng đồng cũng trở thành dịp để nhắc nhở bà con tín đồ tích cực tham gia ngày hội của toàn dân.

Theo Thượng tọa Thích Đạo Phong, để chuẩn bị cho cuộc bầu cử, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội đã ban hành văn bản gửi Ban đại diện Phật giáo tại các khu vực, yêu cầu tăng cường tuyên truyền để tăng ni, phật tử thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ công dân trong bầu cử.

"Giáo hội khuyến khích tăng ni, phật tử hăng hái tham gia bầu cử, trực tiếp thực hiện quyền bỏ phiếu của mình, không nhờ người khác đi bầu cử hộ. Đây vừa là quyền lợi, vừa là nghĩa vụ của mỗi công dân đối với đất nước", Thượng tọa Thích Đạo Phong nói.

Không chỉ vận động tín đồ tham gia bỏ phiếu, nhiều cơ sở tôn giáo còn chủ động phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác tổ chức bầu cử. Tại những nơi Ban bầu cử có nhu cầu đặt hòm phiếu tại chùa, các tăng ni, trụ trì đều sẵn sàng hỗ trợ địa điểm, tạo điều kiện để công tác bầu cử diễn ra trang trọng và an toàn.

Trong cộng đồng Tin Lành, việc vận động tín đồ tham gia bầu cử cũng được thực hiện thông qua hệ thống các hội thánh và điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo.

Mục sư Bùi Văn Sản cho biết, Tổng hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) đã ban hành văn bản gửi tới các hội thánh trực thuộc, khích lệ tín đồ tham gia bỏ phiếu đầy đủ.

"Các chức sắc sau khi tham gia các buổi tập huấn của chính quyền địa phương sẽ truyền đạt lại thông tin cho bà con trong hội thánh. Qua đó giúp tín đồ hiểu rõ hơn về ý nghĩa của cuộc bầu cử và thực hiện tốt trách nhiệm công dân của mình", vị mục sư nói.

Cử tri tại thôn Tây Sơn (xã Thanh Oai, Hà Nội) tìm hiểu tiểu sử các ứng viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Tại địa phương, tinh thần trách nhiệm ấy cũng đang được lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng tín đồ. Đơn cử như tại thôn Tây Sơn (xã Thanh Oai, Hà Nội), ông Phan Xuân Hằng, Chủ tịch Hội đồng mục vụ Giáo xứ Phương Trung, cho biết, trong thôn có khoảng 150 cử tri Công giáo trên tổng số 400 cử tri.

"Cùng với cương vị Chánh trương, trong đợt bầu cử này tôi cũng là thành viên của Tổ bầu cử của thôn. Tôi thường xuyên nhắc tín đồ rằng, khi đi bầu cử là đang thực hiện quyền công dân của mình, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng. Tại Giáo xứ, các thông tin liên quan đến ngày bầu cử, địa điểm bỏ phiếu hay quyền và nghĩa vụ của cử tri đều được thông tin rộng rãi để mọi người nắm rõ", ông Hằng nói.

Theo ông Hằng, người có đạo đồng thời cũng là công dân của đất nước, vì vậy việc tham gia bầu cử không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm đối với xã hội.

Nhờ sự tuyên truyền, vận động tích cực của Giáo xứ Phương Trung cũng như chính quyền địa phương, trong các kỳ bầu cử trước, tỷ lệ giáo dân tham gia bỏ phiếu luôn đạt rất cao.

Khi tinh thần "5 đồng" trở thành sức mạnh đoàn kết

Các chức sắc tôn giáo cho rằng việc tín đồ tích cực tham gia bầu cử cũng là một biểu hiện sinh động của sự gắn bó giữa tôn giáo với dân tộc, đồng thời góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

bau cu trong cong dong ton giao 12.jpg Tại Giáo xứ, các thông tin liên quan đến ngày bầu cử, địa điểm bỏ phiếu hay quyền và nghĩa vụ của cử tri đều được thông tin rộng rãi để mọi người nắm rõ. Ông Phan Xuân Hằng Chủ tịch Hội đồng mục vụ Giáo xứ Phương Trung

Ông Phan Xuân Hằng cho biết, trong cuộc bầu cử lần này, các cử tri Công giáo tại địa phương đều bày tỏ sự tin tưởng vào các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

"Nhà nước có những chính sách đúng đắn, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng thì bà con tôn giáo luôn tin tưởng và sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển của đất nước, trong đó có sự tham gia đầy đủ vào cuộc bầu cử", ông Hằng khẳng định.

Cùng quan điểm đó, mục sư Bùi Văn Sản cho rằng, trong một Nhà nước pháp quyền, khi quyền tự do tín ngưỡng được tôn trọng và bảo đảm, cộng đồng tín đồ càng ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình đối với xã hội.

"Khi Nhà nước quan tâm thì bà con tín đồ càng gắn bó và có trách nhiệm xây dựng đất nước", ông bày tỏ.

Với hàng chục triệu tín đồ thuộc nhiều tôn giáo khác nhau, cộng đồng tôn giáo là một bộ phận quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Khi các chức sắc và tín đồ tích cực tham gia các hoạt động xã hội, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân, trong đó có việc tham gia bầu cử, chính là biểu hiện sinh động của sự đồng thuận trong xã hội.

Trước thềm ngày hội lớn của toàn dân, tinh thần "5 đồng" tiếp tục được lan tỏa trong cộng đồng tôn giáo, góp phần củng cố sự gắn bó giữa đồng bào có đạo với cộng đồng dân tộc, cùng hướng tới mục tiêu chung là xây dựng một đất nước phát triển, ổn định và bền vững.