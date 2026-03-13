Chàng trai vùng cao Quảng Ninh dùng loa phát thanh kêu gọi người dân đi bầu cử

(VTC News) -

Quy trình bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Phát loa tuyên truyền bầu cử

Qua hệ thống loa truyền thanh của thôn Sông Moóc, xã Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh, người dân nơi đây không khó để nhận ra giọng nói sang sảng, gãy gọn khi tuyên truyền thông tin về ngày hội bầu cử là của anh Tằng Giảu Phồng.

Dù mới 35 tuổi song anh Phồng đã có gần 10 năm được bà con tín nhiệm bầu làm người có uy tín trong cộng đồng, luôn nhiệt huyết với các hoạt động của thôn bản.

Anh Tằng Giảu Phồng tích cực tham gia vào công tác tuyên truyền thông tin bầu cử qua hệ thống loa truyền thanh.

Là một thành viên trong tổ bầu cử, những ngày này anh Phồng tất bật cùng cán bộ địa phương chuẩn bị cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết tại điểm bầu cử đặt ở nhà văn hóa thôn, đồng thời tích cực “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền, vận động bà con tham gia đầy đủ ngày hội lớn của đất nước sắp tới.

Nói về công việc của mình, anh Phồng cho biết bản thân chủ động tìm hiểu luật và các quy định về bầu cử, đồng thời cũng tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên để tuyên truyền cho bà con nắm rõ, từ đó lựa chọn người xứng đáng.

Khi tiếp xúc với những người lớn tuổi trong thôn, anh Phồng thường kết hợp nói tiếng Dao để bà con có thể hiểu rõ hơn, từ đó tham gia bầu cử đầy đủ, đúng quy định. Nhờ sự gần gũi, nhiệt huyết mà những thông tin về bầu cử nhanh chóng được lan tỏa đến từng gia đình trong thôn.

Chia sẻ sau khi được tuyên truyền, anh Dường Cắm Sềnh (trú tại thôn Sông Moóc) cho biết đã nắm rõ thời gian, địa điểm cũng như cách thức bầu cử. Anh Sềnh cũng vận động mọi người trong gia đình đi bầu cử ngay từ sáng 15/3.

Anh Tằng Giảu Phồng hướng dẫn bà con vùng cao theo dõi, tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên được niêm yết tại các điểm bầu cử.

Ông Vũ Duy Văn, Bí thư Đảng ủy xã Hoành Mô cho biết, địa bàn xã có tới 95% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số. Các thôn, bản phân bố rải rác, điều kiện đi lại còn nhiều khó khăn nên công tác tuyên truyền bầu cử được triển khai với nhiều hình thức linh hoạt. Từ việc thông qua các cuộc họp thôn, sinh hoạt cộng đồng cho đến lồng ghép trong các buổi gặp gỡ thường ngày, tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh.

Đặc biệt, những người uy tín có ảnh hưởng lớn trong cộng đồng dân cư được Đảng ủy và Ban Chỉ đạo bầu cử xã quan tâm để có thể phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bầu cử.

Theo ông Văn, đến thời điểm này đội ngũ người có uy tín, già làng, trưởng bản đã phát huy rất tốt lợi thế thông thạo tiếng dân tộc, am hiểu phong tục, tập quán và tâm lý người dân để giải thích cụ thể, dễ hiểu về ý nghĩa của cuộc bầu cử, cũng như trách nhiệm lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài thông qua lá phiếu của mình.

Giáo đường rộn ràng thông tin bầu cử

Những ngày này, khi ngày hội bầu cử của toàn dân bước vào giai đoạn “nước rút” cũng là lúc khuôn viên Nhà thờ Yên Trì thuộc phường Hiệp Hòa, tỉnh Quảng Ninh trở nên rộn ràng hơn thường lệ.

Sau những giờ sinh hoạt tôn giáo, thông tin về ngày bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên lại được Phero Nguyễn Thành Giáp, Trưởng giới trẻ Giáo xứ Yên Trì, giới thiệu rộng rãi tới bà con giáo dân một cách gần gũi, dễ hiểu.

Tại đây, chính quyền địa phương phối hợp với Hội đồng Mục vụ giáo xứ, các đoàn thể và Ban Hành giáo tăng cường tuyên truyền, phát tờ rơi, hướng dẫn giáo dân tìm hiểu Luật Bầu cử, nghiên cứu kỹ thông tin về các ứng cử viên để lựa chọn những đại biểu xứng đáng nhất.

Sau những giờ sinh hoạt tôn giáo tại thánh đường, Phero Nguyễn Thành Giáp, Trưởng giới trẻ Giáo xứ Yên Trì lại tranh thủ phổ biến, thông tin thêm đến bà con giáo dân về ngày hội bầu cử.

Không khí trao đổi, tìm hiểu diễn ra sôi nổi trong từng gia đình, từng nhóm sinh hoạt giáo xứ. Với nhiều giáo dân, việc tham gia bầu cử không chỉ là thực hiện quyền công dân, mà còn thể hiện tinh thần gắn bó, trách nhiệm với quê hương, đất nước.

Anh Phero Nguyễn Thành Giáp, Trưởng giới trẻ Giáo xứ Yên Trì cho biết, sau khi được cung cấp thông tin và hướng dẫn cụ thể cách thức bầu chọn để tránh nhầm lẫn, hỏng phiếu thì bà con giáo dân đều rất phấn khởi và tỏ rõ sự quan tâm trước quyền lợi, trách nhiệm của bản thân trong việc chọn ra vị đại biểu sẽ đại diện cho tiếng nói của mình.

“Mọi người đều cảm thấy vinh dự, tự hào khi được tham gia bầu cử để lựa chọn những đại biểu tiêu biểu nhất và kỳ vọng các đại biểu sẽ đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của địa phương nói riêng, đất nước nói chung”, Phero Nguyễn Thành Giáp chia sẻ.

Phero Nguyễn Thành Giáp, Trưởng giới trẻ Giáo xứ Yên Trì, phát tờ rơi, hướng dẫn bà con giáo dân trên địa bàn tìm hiểu thông tin về bầu cử.

Chị Maria Bùi Thị Ngọc (trú tại khu Hiệp Hòa 8) cho biết, bản thân đã hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ và với vai trò là một giáo dân sống theo tinh thần "kính Chúa, yêu nước", chị sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình trong ngày 15/3 tới.

Theo thống kê, trên địa bàn phường Hiệp Hòa hiện có 25.311 cử tri, trong đó cử tri là người Công giáo chiếm khoảng 70%. Với đặc thù này, công tác tuyên truyền đối với đồng bào Công giáo được chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm, triển khai bài bản, phù hợp với điều kiện thực tế.

Bà Lê Thị Thật Hay, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử phường Hiệp Hòa cho biết, địa phương sớm xây dựng kế hoạch phối hợp chặt chẽ với linh mục, Hội đồng Mục vụ giáo xứ và các tổ chức đoàn thể trong giáo xứ để tuyên truyền, định hướng, đảm bảo việc tham gia bầu cử diễn ra đúng quy định của pháp luật, đồng thời tạo không khí dân chủ, phấn khởi trong cộng đồng giáo dân.

Theo bà Hay, đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trên địa bàn phường đã sẵn sàng. Cùng với việc trang trí khánh tiết, chuẩn bị cơ sở vật chất, in ấn tài liệu, phát tờ rơi tuyên truyền, phường cũng đã rà soát kỹ danh sách cử tri, tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch.